Dall’annuncio del divorzio tra la Ferrari e Vettel, Alonso è stato un nome caldissimo per il ritorno nel circus. Alcune ipotesi di fantamercato lo volevano sul sedile di Maranello nel 2021, proprio per sostituire il tedesco. Voci poi smentite dall’annuncio di Sainz. Nelle ultime due settimane, invece, un eventuale ritorno in Formula Uno dell’asturiano è sembrato sempre più possibile. Vuoi anche per il sedile, quello della non certamente irresistibile Renault, non un top team al momento. Quella che sembrava solo una mera possibilità si è dunque trasformata in certezza: Fernando Alonso tornerà nella classe regina, affiancando Ocon sulla tanto amata Renault.







Si tratta di un ritorno 3.0 per Nando. Con la casa Francese ha dato forse il meglio della sua carriera: 17 gran premi vinti, 2 mondiali (4, contando anche quelli costruttori) e continue dichiarazioni di amore. Il primo addio (nel 2006, dopo il secondo mondiale) durò appena un anno (quello in McLaren con Hamilton). Poi nel 2008 e nel 2009 le ultime stagioni coronate da ben 2 vittorie nonostante la poca competitività della vettura.





L’accordo tra Alonso e Renault arriva grazie all’ok di Luca De Meo, top manager italiano e A.D. della casa francese da qualche giorno. Lo spagnolo ha firmato un triennale dal 2021 al 2023. Sostituirà Ricciardo sicuramente per le stagioni 2021 e 2022. Il 2023 è un’opzione dunque, che verrà esaminata attentamente da entrambe le parti.

Dopo 2 anni di assenza, dunque, tornerà il 14 nella griglia più ambita del motorsport. In queste 2 stagioni, tuttavia, Alonso non ha esitato a provare nuove avventure, con risultati di tutto rispetto. Ha vinto la 24h di Le Mans sia nel 2018 che nel 2019, la 24h di Daytona nel 2019 e il campionato WEC (endurance) nella stagione 2018-2019 (5 vittorie e 7 podi su 8 gare). Ha partecipato anche alla Dakar in Toyota con ottimi risultati nonostante l’esordio e alle qualificazioni in Indycar. Quest’ultimo campionato è un sogno per Nando, che insegue la tripla corona (campionato di F1 o GP di Monaco – 24h di Le Mans – 500 miglia di Indianapolis) ormai da tempo. Sembra però che l’amore per la classe regina abbia preso (ancora una volta) il sopravvento.

