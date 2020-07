2 minuti (tempo di lettura)

Il campionato di Serie A entra nella sua fase conclusiva, quella in cui ci si gioca tutto: dallo Scudetto alla permanenza nella massima serie. In questo senso, i passi falsi di Lazio (ko per 2-1 in casa del Lecce), Inter (2-2 sul campo del Verona nel posticipo), Brescia, sconfitto per 3-1 col Torino in rimonta, e SPAL, travolta per 3-0 dall’Udinese tra le mura amiche, rischiano di risultare decisivi.







In ottica Scudetto, però, la Juventus non ha ancora chiuso il discorso: con l’inaspettato quanto pesante ko per 4-2 a San Siro col Milan, con i campioni in carica avanti 2-0 per poco più di un’ora, infatti, i giochi sono ancora aperti, almeno sulla carta. Ne potrebbe approfittare l’Atalanta, che batte anche la Sampdoria (2-0 a Bergamo) e scavalca l’Inter al terzo posto. Gli uomini di Gasperini sono pronti per lo scontro diretto dell’Allianz Stadium.

In zona Europa League, torna alla vittoria la Roma, che supera per 2-1 in rimonta il Parma all’Olimpico, grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout. Col medesimo risultato, il Napoli risolve la pratica Genoa a Marassi (a segno Mertens e Lozano). Gli azzurri sono però già qualificati da tempo al torneo, avendo raggiunto e vinto la finale di Coppa Italia. Non molla il Sassuolo, che si aggiudica il derby col Bologna (2-1) e supera gli stessi felsinei in classifica, mentre Fiorentina e Cagliari si dividono la posta in palio al Franchi (0-0). Di seguito i Top & Flop della trentunesima giornata di Serie A.

TOP

GABRIEL – Grave l’errore con cui permette a Caicedo di portare in vantaggio la Lazio, ma è protagonista in positivo della rimonta del Lecce, sbarrando la via del gol a Adekanye e Milinković-Savić con parate di pregevole fattura che consentono ai salentini di vincere e continuare a sperare nella permanenza in Serie A.





LOZANO – Stagione particolare la prima in Serie A per l’attaccante messicano, che per mesi è parso un corpo estraneo. L’ex PSV entra nella ripresa per Politano e in men che non si dica timbra il cartellino, risultando finalmente decisivo. Un nuovo inizio per riprendersi il Napoli e convincere definitivamente Gattuso e i critici.

MKHITARYAN – Semplicemente imprescindibile per la Roma, che ha trovato nell’armeno un giocatore capace di fare la differenza con esperienza, personalità e intelligenza. Va ancora una volta a segno (8 gol in 18 partite in Serie A, di cui 12 da titolare) e serve l’assist per il gol del definitivo 2-1 di Veretout.

MIGUEL VELOSO – La sua esperienza e le sue grandi doti di regista continuano a trascinare il sorprendente Verona, una delle migliori realtà di questa Serie A. Torna al gol con una conclusione impeccabile che non lascia scampo a Handanovič, dopo aver colpito anche un palo interno.

FLOP

PATRIC – Ennesimo pomeriggio da incubo per il prodotto del settore giovanile del Barcellona, che concede troppo facilmente a Babacar la possibilità di pareggiare la gara, regala un rigore al Lecce (sbagliato da Mancosu) e nel finale perde letteralmente la testa, facendosi espellere a causa di un morso a Donati.

RUGANI – Non è mai riuscito a fare ciò che al suo posto faceva diligentemente Benatia, ossia rappresentare una valida alternativa ai centrali titolari. L’assenza di De Ligt è pesante e lui non fa nulla per non far rimpiangere l’olandese. Colpevole sui gol di Rafael Leão e Rebić con cui il Milan cala il poker e sigilla la vittoria finale.

CHIESA – Vive un periodo di appannamento che lo fa risultare più un problema che una risorsa per la Fiorentina. Non riesce mai a dare l’impressione di poter pungere e non ha intesa con i compagni di reparto, soprattutto con Ribéry, che ostacola al momento del tiro.

SKRINIAR – Grosse responsabilità in occasione del gol di Lazović, con lo slovacco che si fa saltare troppo agevolmente dall’ex esterno del Genoa. L’errore pesa come un macigno e condiziona pesantemente il resto della sua partita, più che deludente.

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.