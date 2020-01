3 minuti (tempo di lettura)

La Serie A si presenta al 2020 con tante novità e, soprattutto, tante conferme. Anno nuovo, vecchie abitudini per le due protagoniste assolute del campionato, Inter e Juventus, che non perdono l’abitudine a vincere: i bianconeri spazzano via il Cagliari con un netto 4-0 (gol di Gonzalo Higuaín e tripletta di Cristiano Ronaldo), mentre i nerazzurri si impongono per 3-1 sul Napoli, tornando a vincere al San Paolo dopo 23 anni grazie a una doppietta di Romelu Lukaku e a una rete di Lautaro Martínez (vano il gol di Arkadiusz Milik per i padroni di casa).







Alle loro spalle c’è sempre la Lazio, distaccata di sei punti, che fa sua la trasferta di Brescia non senza qualche difficoltà: all’illusorio vantaggio di Balotelli risponde la doppietta del solito Ciro Immobile, che ritrova la via del gol dopo quattro giornate ed è sempre più capocannoniere del torneo con 19 reti. All’euforia della sponda biancoceleste del Tevere fa da contraltare la delusione di quella giallorossa, con la Roma che cade a sorpresa all’Olimpico per 2-0 col Torino in virtù della doppietta del ritrovato Belotti.

Il Milan torna al passato e si gusta il ritorno in terra italiana di Zlatan Ibrahimović, ma manca ancora l’appuntamento con la vittoria, non andando oltre un deludente pareggio a reti bianche con la Sampdoria a San Siro e non riuscendo a riscattare il recente ko per 5-0 con l’Atalanta. Quest’ultima, col medesimo punteggio, travolge il Parma tra le mura amiche, iniziando il 2020 come aveva salutato il 2019: a segno il Papu Gómez, Freuler, Gosens e Iličič (doppietta).

Orsolini evita il ko al Bologna al Dall’Ara con la Fiorentina (1-1), rispondendo al fotofinish gol di Benassi e impedendo a Beppe Iachini di vincere al debutto sulla panchina viola, mentre De Paul a tempo scaduto permette all’Udinese di regolare il Lecce al Via del Mare (1-0). In ottica salvezza, tre punti pesantissimi per il Genoa, che supera per 2-1 il Sassuolo (a segno Criscito su rigore e Pandev per i rossoblu, Obiang per i neroverdi), mentre le reti di Pazzini e Stepinski fanno gioire il Verona e inguaiano la SPAL (2-0 per gli ospiti a Ferrara). Di seguito i Top & Flop della diciottesima giornata di Serie A.

TOP

RONALDO – Le critiche ricevute nelle scorse settimane devono averlo motivato parecchio: va a segno da cinque partite consecutive in Serie A e contro il Cagliari offre una prestazione da consegnare ai posteri. Domina fisicamente e tecnicamente, appare ispirato sin dalle prime battute e mette la sua firma sul poker bianconero con due gol d’autore e un rigore trasformato impeccabilmente (prima tripletta in Serie A e seconda con la maglia della Juventus).





LUKAKU – Un altro dei pezzi da novanta che sta facendo faville nella prima parte del campionato è il gigante belga, che trova il gol con impressionante continuità e risulta a tutti gli effetti imprescindibile per il sistema di gioco di Antonio Conte. Fa a brandelli i difensori del Napoli e punisce senza pietà gli errori degli avversari, mettendo a referto una doppietta da incorniciare e portandosi a quota 14 reti in Serie A nelle prime 18 gare (superato il record di Christian Vieri, fermatosi a 13).

ILIČIČ – Non ha bisogno di presentazioni l’elegante sloveno ex Palermo e Fiorentina, che ancora una volta fa la voce grossa e risulta tra i migliori tra le file dell’Atalanta nel rotondo 5-0 rifilato al Parma in casa: il classe ‘88 si rende autore di una prestazione più che positiva, impreziosita da una doppietta da consumato goleador.

BELOTTI – Il Torino non vinceva da due giornate e Belotti non segnava addirittura dallo scorso 9 novembre, in occasione del successo per 4-0 sul campo del Brescia: come in quel caso, il Gallo fa registrare una pesantissima doppietta, trascinando il suo Toro a una gran vittoria per 2-0 con la Roma all’Olimpico. Oltre a ciò, il centravanti della Nazionale lotta su ogni pallone e colpisce una traversa e un palo.

FLOP

HERNANI – Il centrocampista brasiliano sbanda completamente in un pomeriggio da dimenticare per il suo Parma, travolto per 5-0 dall’Atalanta in quel di Bergamo. Fa una gran fatica a contenere un incontenibile Papu Gómez e commette errori da principiante, non riuscendo a far sviluppare la manovra in modo efficace.

KLAVAN – L’esperto centrale estone parte bene, non apparendo intimorito al cospetto dei micidiali attaccanti della Juventus. È però un fuoco di paglia, dato che è proprio lui a commettere il grave errore che permette a Cristiano Ronaldo di sbloccare il match. Da lì in poi l’ex Liverpool sbaglia di tutto.

MERET – Il giovane portiere friulano si era reso protagonista di ottime uscite nelle scorse settimane, tanto da risultare una delle poche note liete nel cammino da incubo del suo Napoli: nel ko con l’Inter, però, pesano anche e soprattutto i suoi errori, in particolar modo quello sul sinistro tutt’altro che imparabile di Lukaku.

SUSO – Sempre più un pesce fuor d’acqua. Lo spagnolo non ne indovina una, apparendo l’ombra di sé stesso e venendo ripetutamente preso di mira dai tifosi del Milan, ormai spazientiti e sempre più stanchi delle deludenti prestazioni di quello che doveva essere uno di quei giocatori in grado di invertire la tendenza.

Dennis Izzo

