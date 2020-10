2 minuti (tempo di lettura)

Dopo il sorteggio della fase a gironi di Champions League, oggi è stato il turno dell’Europa League, competizione in cui figurano ben tre italiane: Roma, Napoli e Milan, quest’ultimo qualificatosi dopo aver superato i preliminari, non senza soffrire, contro Shamrock Rovers, Bodø/Glimt e Rio Ave. I giallorossi se la vedranno con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia, gli azzurri – detentori della Coppa Italia – finiscono nel gruppo con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka, mentre i rossoneri affronteranno Celtic, Sparta Praga e Lille. Buone notizie anche per l’Inter: Romelu Lukaku è stato premiato come miglior giocatore della passata edizione dell’Europa League, in cui ha messo a referto ben 7 reti in 6 presenze.







Test importanti dietro l’angolo, dunque, per tutte e tre le formazioni italiane coinvolte: se in molti ritengono che l’urna di Nyon sia stata benevola con le squadre nostrane, infatti, bisogna fare attenzione ai rischi che si possono correre sottovalutando determinati impegni e/o trofei. Lo sanno bene proprio alcune delle squadre che ci hanno rappresentato negli ultimi anni in Europa League, che spesso e volentieri hanno sprecato occasioni ghiotte a causa di un eccessivo ricorso al turnover e poca motivazione nell’affrontare un torneo divenuto negli anni sempre più importante e meno snobbato (la vittoria finale dell’Europa League garantisce un posto in prima fascia ai gironi di Champions League).

Quest’anno, l’Italia del pallone spera di poter tornare a recitare un ruolo di primo piano in campo continentale, anche perché le premesse per centrare risultati di rilievo ci sono tutte. Non soltanto in Champions, ma anche in Europa League, dove la Roma di Fonseca, il Napoli di Gattuso e il Milan di Pioli avranno il compito di raggiungere il miglior piazzamento possibile nella competizione e magari provare a vincerla. L’ultima squadra italiana a mettere il trofeo nella sua bacheca, quando si chiamava ancora Coppa UEFA e non Europa League, risulta il Parma di Alberto Malesani, che trionfò nella stagione 1998-1999.





Sulla carta, l’impresa è tutt’altro che impossibile, ma al contempo non sarà affatto semplice, vista la concorrenza di alcuni top club europei che hanno anche tanta esperienza in Champions League e militano in alcuni dei campionati più importanti e competitivi al mondo, tra cui l’Arsenal, il Bayer Leverkusen, il Leicester, il Villarreal, il Tottenham e l’Hoffenheim, solo alcune delle squadre che proveranno ad arrivare all’atto finale, in programma il prossimo 26 maggio a Danzica, in Polonia.

Di seguito il sorteggio completo della fase a gironi di Europa League.

Girone A: ROMA, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

Girone B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

Girone C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Be’er Sheva, Nizza

Girone D: Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznan

Girone E: PSV Eindhoven, PAOK Salonicco, Granada, Omonia Nicosia

Girone F: NAPOLI, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka

Girone G: Braga, Leicester City, AEK Atene, Zorja

Girone H: Celtic, Sparta Praga, MILAN, Lille

Girone I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

Girone J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Anversa

Girone K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberger

Girone L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec

Dennis Izzo

