2 minuti (tempo di lettura)

Si è tenuto oggi a Bucarest il sorteggio della fase a gruppi degli Europei che si terranno la prossima estate (dal 12 giugno al 12 luglio) tra dodici città di dodici paesi diversi (Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Azerbaigian, Paesi Bassi, Russia, Scozia, Romania, Ungheria e anche e soprattutto la nostra Italia). Tante le leggende presenti all’evento, da Francesco Totti a Iker Casillas fino a Philipp Lahm e Andrej Arshavin, solo alcuni dei campioni che hanno lasciato a loro modo il segno nella rassegna continentale.







L’Italia, tra le sei squadre della prima fascia dopo aver vinto tutte e dieci le partite del girone di qualificazione al torneo, riesce ad evitare i campioni in carica del Portogallo di Cristiano Ronaldo e Francia, finalista della scorsa edizione casalinga proprio contro i lusitani, trovando sulla sua strada Turchia, Galles e Svizzera. Proprio contro i turchi, gli Azzurri di Roberto Mancini disputeranno la partita inaugurale dell’evento il prossimo 12 giugno alle 21 all’Olimpico di Roma. Di seguito gli esiti del sorteggio con la composizione di tutti e sei i gironi del primo Europeo itinerante della storia.

twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1200835348089184257

Euro 2020, i gironi: Italia con Turchia, Svizzera e Galles

GIRONE A (Città ospitanti: Roma, Baku): Turchia, Italia, Galles, Svizzera.

GIRONE B (Città ospitanti: San Pietroburgo, Copenhagen): Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia.

GIRONE C (Città ospitanti: Amsterdam, Bucarest): Olanda, Ucraina, Austria, Play-off Winner D (Georgia/Macedonia/Kosovo/Bielorussia).

GIRONE D (Città ospitanti: Londra, Glasgow): Inghilterra, Croazia, Play-off Winner C (Scozia/Norvegia/Serbia/Israele), Repubblica Ceca.

GIRONE E (Città ospitanti: Bilbao, Dublino): Spagna, Svezia, Polonia, Play-off Winner B (Bosnia/Slovacchia/Irlanda/Irlanda del Nord).

GIRONE F (Città ospitanti: Monaco di Baviera, Budapest): Play-off Winner A (Islanda/Ungheria/Bulgaria/Romania), Portogallo, Francia, Germania.





Curiosità e statistiche degli Azzurri agli Europei

Euro 2020 sarà un torneo speciale per l’Italia. La Nazionale, infatti, ha voglia di riscattarsi a tutti gli effetti dopo la mancata partecipazione ai Mondiali di Russia 2018. L’ultima competizione disputata dagli Azzurri risultava essere proprio l’Europeo, nel 2016: sotto la guida di Antonio Conte, l’Italia si rese protagonista di un ottimo percorso, superando il girone con Belgio, Irlanda e Svezia, piazzandosi al primo posto con 6 punti, per poi superare i campioni in carica della Spagna agli ottavi (2-0) e arrendersi soltanto ai quarti al cospetto della Germania, peraltro soltanto ai calci di rigore dopo il pareggio per 1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.

La nostra Nazionale ha preso parte a ben nove delle quindici edizioni degli Europei sin qui disputatesi, trionfando al debutto nel 1968 in finale contro la Jugoslavia, proprio all’Olimpico di Roma (2-0 al ritorno il 10 giugno dopo l’1-1 di due giorni prima per la squadra del commissario tecnico Ferruccio Valcareggi). L’Italia, inoltre, ha raggiunto la finale anche nel 2012, con Cesare Prandelli in panchina, perdendo per 4-0 con la Spagna in quel di Kiev: nella storia, soltanto Unione Sovietica e Germania hanno disputato più finali della manifestazione (tre a testa).

Per ciò che concerne le squadre che affronteremo ai gironi, nessuna tra queste ha mai vinto un titolo europeo: la Turchia e la Svizzera hanno partecipato a quattro edizioni, l’ultima delle quali nel 2016, mentre, sempre in occasione del torneo di quattro anni fa, il Galles ha fatto il suo debutto assoluto nella competizione. L’unica squadra che abbiamo già incrociato sul nostro cammino agli Europei è la Turchia, affrontata nella fase a gironi l’11 giugno 2000 a Arnhem, nei Paesi Bassi (2-1 per gli Azzurri di Dino Zoff grazie alle reti di Antonio Conte e Pippo Inzaghi).

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.