Meno di un minuto (tempo di lettura)

Sarà una domenica senza calcio quella di domani per i calciatori e per le società di serie C e un vero e proprio giorno di riposo per i tifosi delle squadre di questo lungo e difficile campionato.







Tra le protagoniste di quest’ultimo sono presenti diverse piazza con un certo blasone storico come Siena, Novara, Pro Vercelli, Pistoiese, Vicenza, Padova, Piacenza, Modena, Reggiana, Cesena, Bari, Catania, Reggina, Avellino e Catanzaro. Tutte compagini che sperano quanto prima possibile di abbandonare la terza serie per fare ritorno in palcoscenici più consoni alle loro dimensioni.





I motivi dello sciopero sono le questioni riguardanti la defiscalizzazione dei club che militano in serie C e il passaggio al semiprofessionismo. La decisione era già arrivata nella giornata di lunedì e mercoledì è arrivata la conferma dopo un incontro tra il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Le partite della prima giornata del girone di ritorno, che era in programma in questo weekend, sono state quindi tutte rinviate a data da destinarsi. Ma mentre si discute di defiscalizzazione dei club c’è da chiedersi quale sia la loro reale situazione economico-finanziaria e se davvero tutte possono andare avanti e quantomeno sopravvivere indipendentemente dal loro blasone e di loro obiettivi di campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.