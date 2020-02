1 minuto (tempo di lettura)

Termina 1-1 il derby Benevento–Salernitana, risultato che consente agli “stregoni sanniti” capolista del campionato di guadagnare un ulteriore punto (ora sono ben 16) sulla seconda piazza, attualmente appannaggio del Pordenone, sconfitto per 1-0 in Liguria dallo Spezia.

La sconfitta dei “ramarri” friulani riapre i giochi per la conquista del secondo posto, che vale la promozione diretta; i pordenonesi si vedono, infatti, braccati dalla coppia formata da Crotone e Frosinone: i pitagorici, piegati per 3-1 a Empoli, sprecano l’occasione del sorpasso o (quantomeno) dell’aggancio, mentre i ciociari fanno valere il fattore campo nello scontro con la Virtus Entella, piegata con un 1-0 (rete di Dionisi al 57′) che vale l’avvicinamento al secondo posto, ora distante un solo punticino.

In zona play-off, prova di forza del Cittadella, che espugna Trapani con un netto 3-0, e vittorie col minimo scarto per Pescara e Perugia: gli abruzzesi hanno la meglio per 2-1 sul Cosenza nel posticipo, mentre i “grifoni” passano col medesimo risultato sul difficile campo della Juve Stabia.





In coda, colpacci esterni del Pisa, che passa a Cremona con un protecnico 4-3, e del Venezia, vittorioso per 1-0 (grazie a una realizzazione di Capello al 32′) col ChievoVerona: per i lagunari si tratta del quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e due pareggi), che consente di poter guardare con rinnovato ottimismo alla salvezza, senza disdegnare (pur restando coi piedi per terra) un pensiero ai play-off.

Ennesima sconfitta, invece, per il Livorno, annichilito per 3-0 all’Ardenza dall’Ascoli: ultimi con soli 13 punti all’attivo e a -10 dalla zona play-out, i labronici sembrano ormai destinati al mesto ritorno in Serie C, dalla quale riemersero solamente due stagioni or sono.

Di seguito la classifica del campionato cadetto:

Benevento 51;

Pordenone 35;

Frosinone 34;

Salernitana 33;

Cittadella 33;

Perugia 32;

Pescara 32;

Spezia 31;

Virtus Entella 31;

ChievoVerona 30;

Ascoli 30;

Pisa 29;

Juve Stabia 28;

Venezia 27;

Empoli 27;

Cremonese 23;

Cosenza 20;

Trapani 19;

Livorno 13.

Spezia e Cremonese hanno disputato una partita in meno.

Giuseppe Livraghi

