Giunge al termine un’altra giornata di Serie A che ha visto l’esordio in stagione di Inter, Benevento, Atalanta, Lazio, Udinese e Spezia. Anche stavolta non sono mancate le difficoltà con la scoperta di nuovi giocatori positivi al Covid-19: Duarte, Zlatan Ibrahimovic (assenti anche in Europa League), Mattia Perin e Schone. Notizie dell’ultim’ora vorrebbero ben 14 membri del Genoa positivi tra staff e giocatori.







Già nella prima partita della seconda giornata Torino e Atalanta ci deliziano con un 2-4 a favore dei neroblu: la doppietta di Belotti non basta ad evitare la sconfitta del toro. Pollici in alto per l’inizio stagione del Benevento che prevale contro la Sampdoria al Ferraris grazie alla doppietta di Caldirola e il gol di Letizia negli ultimi minuti. Lo stesso non si può dire del Cagliari, battuto in casa dalla Lazio grazie a Lazzari, che porta in vantaggio i biancocelesti, e Immobile, che chiude la partita. Buona la prima discesa in campo della stagione dell’Inter: finisce 4-3 al Meazza contro la Fiorentina. La condizione iniziale degli 11 di Conte non sembrava favorevole, ma il mister ribalta la situazione con i cambi.

Termina 1-4 Spezia-Sassuolo, seconda giornata di Serie A di rilievo anche per i neroverdi che dominano in trasferta. Il gol decisivo di Favilli (57’) è fondamentale per l’Hellas Verona, che trova la prima (vera) vittoria di stagione sull’Udinese. Il Milan vince la sua prima partita della stagione fuori dalle mura di San Siro contro il Crotone: decidono Kessie (47’) e Brahim Diaz (50’), che segna il suo primo gol in Serie A.

Strepitoso il Napoli: gli azzurri asfaltano con 6 reti un Genoa troppo distratto. Scontro combattuto quello fra Roma e Juventus. I giallorossi non raggiungono ancora la vittoria in questa nuova stagione e si accontentano di un 2-2 fra le mura di casa contro la squadra di Pirlo, in 10 quando il risultato era sull’1-2 per i giallorossi. È il momento del riscatto invece per il Bologna che nella seconda giornata ritrova la vittoria: termina 4-1 in favore dei rossoblu il derby contro il Parma.

Di seguito i top e i flop della seconda giornata.

TOP

RIBERY: Nonostante la sconfitta, i viola sono stati trasportati dall’eccellente talento del numero 7. Il francese sa di certo come fare gioco di squadra e quali sono i momenti giusti per fornire assist sempre perfetti. Iachini fa a meno delle sue giocate nel finale e subisce la rimonta. Peccato per la Fiorentina, ma gli applausi dei 1000 supporter nerazzurri all’ex Bayern Monaco fanno bene a questo sport.





ATALANTA: Parte con un poker l’esordio della stagione 2020-2021 di Serie A per la squadra di Gasperini. L’Atatalanta comincia il campionato riconfermando l’ottimo profilo della stagione passata: attacco sempre pronto e particolarmente offensivo, ma con qualche blackout in difesa. Poco male, perché davanti i neroblu si mostrano dominanti e incontenibili. Vittoria più che meritata per i bergamaschi.

LOZANO: Firma due delle sei reti che hanno portato la vittoria al Napoli: la sua prima doppietta di Serie A. Dimostra grandi passi avanti rispetto alla stagione precedente e sembra un giocatore rinnovato. L’attaccante emerge come uno dei migliori in campo, se non addirittura come uomo della partita. Se utilizzato a dovere potrà regalare grandi soddisfazioni a Gattuso.

CALDIROLA: L’esordio in stagione del Benevento parte a gonfie vele grazie anche al suo capitano. Per Caldirola la Serie A comincia con una splendida doppietta che porta al pareggio i suoi. Il primo tempo non era partito nel migliore dei modi e la squadra di Inzaghi era sotto di due reti. Il numero 35 sblocca la situazione al 33’ e nel secondo tempo arriva anche il 2-2. Letizia segna infine il gol del vantaggio concedendo la prima vittoria di stagione al Benevento. Chi ben comincia…

RONALDO: Non si smentisce mai ed emerge come il migliore in campo nella difficile sfida fra Juventus e Roma. Grazie al perfetto rigore del primo tempo e al suo gol di testa nel secondo tempo, i bianconeri evitano una sgradevole sconfitta. Rimedia alle noncuranze di Rabiot e risolleva la squadra in un momento difficile della partita. CR7 è il solito fuoriclasse.

FLOP

SIMEONE: Grave errore del numero 9 rossoblu a due passi dalla porta. Neutralizza un buon tiro del compagno Joao Pedro perdendo un’occasione clamorosa al 48’. Divorate molteplici opportunità, Simeone si rivela il peggiore per la squadra di Di Francesco. Libero dalla difesa laziale, non ha giustificazioni per aver mancato il gol del pareggio: al 79’ viene infine sostituito da Despodov.

GENOA: Ha dovuto fare i conti con l’assenza di due giocatori risultati positivi al Covid-19 ma non ci si aspettava di certo la terribile prestazione messa in atto contro il Napoli. Durante il primo tempo la squadra di Maran cerca di resistere ma nel secondo tempo la performance diventa insufficiente se non imbarazzante. I rossoblu risultano sbadati e superficiali davanti a un Napoli convinto e ben organizzato, che trova la porta per ben sei volte.

GIAMPAOLO: Il Torino viene sconfitto due volte su due e per Giampaolo la strada non sembra di certo in discesa. La squadra si affida troppo a Belotti e ha gravi carenze in difesa. «Ci vuole tempo» aveva affermato in conferenza stampa, ma intanto il Toro sembra essere partito proprio male in questa nuova stagione. La panchina traballa già?

RABIOT: Disastrosa la sua performance contro la Roma: regala un rigore ai giallorossi che porta in svantaggio la Juventus e non ricambia la fiducia che Pirlo aveva riposto in lui. Non riesce a guidare il centrocampo e al secondo tempo si fa espellere lasciando in dieci i compagni. Gravi mancanze per il francese che risulta insufficiente nella prima sfida importante della nuova stagione.

