Torna la Serie A con la settima giornata di campionato prima dello stop per la Nations League. Anche questa settimana le squadre erano reduci dai turni di Champions League ed Europa League. Il Milan spezza l’incantesimo: i rossoneri perdono il titolo di squadra imbattuta nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, mentre il Napoli si salva lottando e la Roma dà spettacolo. In Champions League invece la Juventus ritrova il suo splendore e Lazio se la cava. Al contrario, Atalanta e Inter sembrano aver perso la bussola. Cattive notizie sul fronte Covid-19 per questa settimana: Fiorentina, Roma e Genoa fanno a meno rispettivamente di Callejon, Dzeko e Zapata che di recente sono risultati positivi al tampone.







Il settimo appuntamento di Serie A ha avuto un inizio non troppo movimentato al Mapei Stadium. Nessuna rete fra Sassuolo e Udinese che chiudono la sfida con un pareggio per 0-0. Il Cagliari riparte dopo la sconfitta della scorsa giornata prevalendo sulla Sampdoria. La squadra di Di Francesco batte i suoi ospiti per 2-0 grazie a Joao Pedro e Nandez. La Serie A si sposta poi allo stadio Vigorito in cui lo Spezia trova la sua prima vittoria stagionale contro i padroni di casa. Il Benevento viene sorpreso per ben tre volte: Pobega trova la rete al 29’ e Nzola decide la partita con una doppietta nel secondo tempo.

Match senza emozioni per Parma e Fiorentina che si accontentano di uno 0-0. Azioni pericolose quasi inesistenti da parte dei viola che permettono alla squadra di Liverani di rischiare poco. Entrambe le squadre sembrano non aver ancora trovato la strada giusta in questa stagione di campionato. Il turno di Serie A della domenica è stato inaugurato dal big match fra Lazio e Juventus. Il solito Ronaldo apre la sfida al 15’ e la squadra di Pirlo rimane in vantaggio fino ai minuti di recupero. Al 95’ Caicedo porta a casa il pareggio per i suoi dopo una distrazione di Bonucci.

Il secondo big match ha avuto Atalanta e Inter come protagoniste. Martinez e Miranchuk firmano le reti per i rispettivi club e concludono la disputa per 1-1. I nerazzurri di Milano appaiono in difficoltà: esigue le vittorie rispetto alle partite giocate. Contemporaneamente al Ferraris ha luogo Genoa-Roma: i giallorossi passano il turno con un tris. Pjaca non basta per la squadra di Maran che subisce l’ennesima sconfitta. Il Torino ospita il Crotone ma nessuno dei due trova la porta avversaria. Gli undici di Stroppa restano ancora a corto di vittorie in questa stagione di Serie A. Bologna-Napoli si chiude con la sconfitta dei padroni di casa. È Osimhen a decidere la partita già al 23′ del primo tempo. Il numero 9 del Napoli è la rivelazione di questo campionato.





Insolita la sfida fra Milan e Verona: Calabria e Magnani hanno messo a segno due autogol ai danni dei loro club. Ibrahimovic sbaglia un rigore al 65′ ma trova il modo di rimediare arrivando al gol nella ripresa su assist di Brahim Diaz. A San Siro si conclude con un pareggio per 2-2 nei minuti di recupero.

Di seguito l’analisi dei top e dei flop della settima giornata di Serie A.

TOP

SPEZIA: Dominio sbalorditivo quello dei neopromossi di Italiano. Nella partita della salvezza colgono di sorpresa il Benevento mettendo a segno un tris inaspettato. L’ottima prestazione dello Spezia ha il potere di bloccare la squadra di Inzaghi che subisce l’ennesimo KO. Pobega e Nzola sono i protagonisti indiscussi di questa sfida. Il numero 26 si riconferma dopo il gol alla Juventus e l’attaccante francese regala spettacolo nella ripresa con un’incredibile doppietta. La new entry della Serie A ottiene 3 punti fondamentali con questa vittoria che le permette un prestigioso salto in classifica.

CAICEDO: Altra sfida, altra rete che spiazza nel finale. Caicedo è ormai diventato una sicurezza per i biancocelesti. Ancora una volta cambia le sorti dei suoi oltre il 90’ e sorprende gli avversari. Non importa se Inzaghi decide di farlo entrare nella metà della ripresa, il numero 20 della Lazio è sempre pronto a rispondere anche negli ultimi minuti. La sua rete porta solo un punto al club ma anche tanta carica e motivazione, come dimostrato dall’esultanza del coach.

MKHITARYAN: One man show. È il protagonista indiscusso del match. Mkhitaryan mette a segno la tripletta che porta i tre punti della vittoria ai giallorossi. Segna il primo gol nei minuti di recupero del primo tempo su assist di Veretout e nella ripresa torna in campo più affamato di prima. L’armeno è inarrestabile e instancabile.

FLOP

AUGELLO: Errore da cartellino rosso per il terzino della Sampdoria. Dopo l’ausilio del VAR, il suo fallo su Nandez gli è costato l’espulsione al termine del primo tempo. Brutta giornata per Tommaso Augello e per i compagni che ne subiscono gli effetti: la squadra di Ranieri ha portato avanti l’intero secondo tempo con un uomo in meno. L’azione negativa firmata dal difensore potrebbe senz’altro essere l’episodio che ha influito sull’incontro decidendo il risultato. La sua è una prestazione da dimenticare, all’insegna della superficialità.

TORINO: Il Toro continua a deludere. La situazione di difficoltà per la squadra di Giampaolo ormai si fa sempre più evidente. Durante la sfida contro il Crotone tutto il centrocampo sembra assente e mette in atto una prestazione povera e poco incisiva. Anche il leader dei granata sembra non essere al massimo delle sue potenzialità. Belotti continua a cercare di portarsi la squadra sulle spalle ma sembra cominciare a sentirne il peso. Vojvoda il peggiore in campo per i suoi: va in tilt e perde anche i palloni più semplici.

DYBALA: Forse la mossa sbagliata quella di sceglierlo come sostituto di Ronaldo al 76′. Non riesce a colmare a pieno l’assenza di CR7 e nei pochi minuti che gli rimangono non incide particolarmente in maniera positiva per i suoi. Al contrario, il gol di Caicedo nei tempi di recupero potrebbe essere stato causato anche da una sua distrazione. Quando il leader bianconero ha lasciato il campo la Juventus ha perso qualità e l’attaccante argentino sembra essersi trovato impreparato.

Nicole Saitta

