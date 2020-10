3 minuti (tempo di lettura)

Dopo la sosta dovuta alla Nations League, scende di nuovo in campo la Serie A. L’attesissima quarta giornata di campionato non è stata priva di intoppi dovuti alle cospicue assenze all’interno delle varie squadre. Sono stati infatti numerosi i nuovi positivi al Covid-19 durante lo stop alla Serie A, tra cui anche Cristiano Ronaldo. Molteplici anche i nuovi guariti: torna in campo Ibrahimovic, in tempo per il 173º “Derby della Madonnina”.







La nuova giornata ha preso le mosse da un animato scontro tra Napoli e Atalanta, due tra le indiscusse protagoniste attuali del campionato di Serie A. I bergamaschi non riconfermano la loro inesauribile energia delle precedenti giornate e si vedono schiacciati da un clamoroso 4-1 al San Paolo. Il campionato prosegue con il fatidico derby di Milano che vede San Siro colorarsi di rosso e nero. La rete di Lukaku non basta, Ibrahimovic sigla una doppietta nel giorno della sua riapparizione in campo. Si disputa contemporaneamente un sorprendente Sampdoria-Lazio che si conclude con un tris per la squadra di Ranieri. La Samp pare lasciarsi finalmente alle spalle le precedenti sconfitte.

Deludente lo scontro fra Crotone e Juventus. I bianconeri sembrano soffrire l’assenza di CR7 e si accontentano di un pareggio, subendo anche l’espulsione del nuovo acquisto Federico Chiesa. Segue un Bologna-Sassuolo pieno di colpi di scena. La squadra di Mihajilovic si trovava in testa fino a metà del secondo tempo, ma i neroverdi trovano il pareggio al 70’. Al 77’ poi un terribile errore di Tomiyasu porta definitivamente la vittoria alla squadra di De Zerbi che vola al secondo posto. Parità fra il neo promosso Spezia e i viola di Iachini. La Fiorentina parte in vantaggio per 2-1 al primo tempo ma gli undici di Italiano trovano il pareggio al 75’. Ancora una sconfitta invece per il Torino che perde 2-3 contro il Cagliari. Nemmeno stavolta Belotti riesce a salvare i granata nonostante la doppietta. I punti in classifica per Giampaolo restano zero.

Udinese-Parma termina con la vittoria della squadra di Gotti per 3-2 tra le mura amiche. La giornata di campionato si riconferma movimentata anche all’interno di questa sfida con gli undici in campo di Liverani che lottano fino all’ultimo. Incredibile faccia a faccia anche quello fra Roma e Benevento che si conclude con un 5-2. Goleada per i giallorossi all’Olimpico che abbattono la squadra di Inzaghi. Dzeko sembra essersi finalmente ripreso il suo posto in campionato e Pedro si mostra al top. Nessuna rete fra Verona e Genoa: si conclude 0-0 la disputa in casa gialloblù.

Di seguito l’analisi dei top e dei flop della quarta giornata di Serie A.

TOP





NAPOLI: La discesa in campo degli azzurri basta a spegnere le rumorose polemiche della scorsa giornata dovute alla loro assenza nello scontro con la Juventus. La partita contro la squadra di Gasperini viene aperta da Lozano, che si riconferma con una doppietta. Prosegue Politano con il 3-0 e Osimhen firma il poker, segnando il suo primo gol in campionato. La squadra di Gattuso appare inarrestabile e senza timore nell’affrontare l’Atalanta che si vede portare via il titolo di squadra “imbattuta”. Ottima prestazione per il Napoli che mette in atto un grande spettacolo, anche se i tifosi ad averlo potuto vivere al San Paolo sono ancora pochi.

IBRAHIMOVIC: Tutto fuorché indebolito, Zlatan torna a lasciare la sua inconfondibile traccia. Non lascia mai impunito l’avversario e mostra incessantemente il suo talento, tutt’altro che trascurabile. I suoi 39 anni, compiuti durante l’isolamento causato dal Covid-19, non pesano sulle sue prestazioni. Al contrario, Ibrahimovic continua a imporsi come uno dei fenomeni indiscussi dell’intera Serie A. «Fame» scrive sui suoi profili social dopo la vittoria. È proprio ciò che il numero 11 rossonero dimostra di avere: fame di vittorie.

BELOTTI: I granata sembrano essere da tempo sotto la sufficienza, ma lo stesso non può dirsi di Andrea Belotti. Anche in questo caso si rivela protagonista e uomo della partita. La squadra di Giampaolo gli si affida ormai interamente e il gallo Belotti sembra sempre pronto a sorreggere il carico dell’intero team sulle spalle. Nonostante non sia bastata per raggiungere la vittoria, quella del numero 9 del Toro può senz’altro dirsi una super performance.

FLOP

CHIESA: Il suo esordio in maglia bianconera sembrava essere iniziato nel migliore dei modi. Nel primo tempo sottoscrive l’assist che porta Morata al gol, ma al 60’ il suo intervento su Cigarini gli procura l’espulsione. L’ex viola potrebbe essere costato la vittoria alla Juventus che ha sostenuto i minuti mancanti con un uomo in meno. Mossa a dir poco scorretta quella della new entry della squadra di Pirlo. Il suo contributo al gol di Morata poteva essere per lui un’ottima occasione per guadagnare la fiducia del club e dei tifosi, ma la sua azione fallosa cambia tutto.

TOMIYASU: Autore della sconfitta dei suoi, Tomiyasu commette un errore fatale a tutta la squadra. Nel tentativo di anticipare un’azione potenzialmente pericolosa di Caputo, il numero 14 manda il pallone dritto nella rete di Skorupski regalando il gol del vantaggio alla squadra avversaria e danneggiando la propria. Certi errori in Serie A non sono ammessi. Un vero peccato per gli undici di Mihajlovic che fino a quel momento si erano giocati bene la disputa con dei sorprendenti neroverdi.

CACERES: Superficialità e poca concentrazione, queste le caratteristiche del gioco di Martin Caceres in questa giornata. Il numero 22 dei viola non sembra più quello di una volta. Appare spesso spento e poco focalizzato sulle azioni pericolose. Il gol di Verde è uno dei momenti più indicativi della distrazione del difensore. La squadra di Iachini e l’uruguaiano in particolare danno troppo spazio all’avversario, nonostante sembrasse già sconfitto durante i primi minuti. Per lui meglio archiviare una giornata di campionato non proprio brillante.

Nicole Saitta

