Settimana di grandi verdetti in Champions League ed Europa League. La Juventus passa il girone piazzandosi in cima al podio, l’Atalanta si fa spazio al secondo posto e l’Inter non trova la qualificazione. Il primo posto dei gironi di Europa League sono tutti riservati invece a Milan, Napoli e Roma. Concluse le sfide in Europa, le italiane si trovano nuovamente a far fronte alla Serie A con l’undicesima giornata.

La prima partita ha visto in campo Sassuolo e Benevento. La squadra di De Zerbi conquista la vittoria su rigore di Berardi nonostante le difficoltà dovute all’espulsione di Haraslin. Archiviato anche lo scontro salvezza fra Crotone e Spezia con un poker dei padroni di casa dello Scida. Reca, Eduardo Henrique e la doppietta di Messias trovano uno Spezia impreparato rispetto alle giornate precedenti. Ennesimo fallimento per il Torino che viene sconfitto in casa dall’Udinese. Il solito Belotti e la rete di Bonazzoli non sono abbastanza per trascinare i granata fuori da questo tunnel di insuccessi. Brutta giornata anche per la Lazio che ospita il Verona all’Olimpico e ne viene sopraffatto per 1-2. Col Cagliari, l’Inter trova la vittoria in rimonta per 1-3. Primo tempo sfortunato per i nerazzurri, che nella ripresa trovano il terzo successo consecutivo in campionato grazie alle reti di Barella, D’Ambrosio e Lukaku.

L’undicesima giornata di Serie A prosegue con le consuete tre sfide in contemporanea. Atalanta-Fiorentina termina 3-0 in favore della squadra di Gasperini. Anche stavolta i viola non riescono a imporsi e continuano a perdere quota in classifica. In questo turno di campionato emergono gli azzurri di Gattuso. Napoli-Sampdoria si chiude con un 2-1 per i partenopei che conseguono la terza vittoria consecutiva. Spettacolo giallorosso a Bologna. È 5-1 per la Roma contro gli 11 di Mihajlovic. Lo scontro si apre già dopo cinque minuti con un autogol di Poli a cui seguono poi Dzeko (10’), Pellegrini (15’), Veretout (35’) e Mkhitaryan (44’).

La Juventus conquista un’altra vittoria con un 3-1 contro il Genoa. Ronaldo festeggia le sue 100 partite in maglia bianconera con una doppietta e Dybala ritrova il gol su assist di McKennie. Pesa la sconfitta sulle spalle dei rossoblù, piazzati già troppo in basso nella classifica di Serie A. Si consuma un pareggio sul campo di San Siro fra Milan e Parma. La sfida si chiude 2-2 per mano di Hernani, Kurtic e una doppietta di Theo Hernandez, che completa la rimonta dei rossoneri.

Di seguito l’analisi dei top e dei flop dell’undicesima giornata di Serie A.

TOP

CONSIGLI: Durante il primo tempo il Benevento sembra non dargli troppo da fare, ma nella ripresa la situazione si capovolge. Caprari, Insigne e Lapadula cercano di metterlo in difficoltà ma il portiere del Sassuolo agisce facendo dei veri e propri miracoli. Date le varie vicissitudini dovute al rosso di Haraslin, probabilmente i neroverdi riescono a trovare la vittoria solo grazie al numero 47. Consigli è al top in questa undicesima giornata di Serie A e si vede.

CROTONE: Prima vittoria di stagione col botto. La squadra di Stroppa inaugura il primo traguardo positivo con ben quattro reti. Messias apre la partita già dopo meno di dieci minuti decidendo il vantaggio per 1-0. Lo segue a ruota Reca che si mostra un maestro in quanto a tecnica e concentrazione. Al 56’ arriva il 3-1 per mano di Eduardo Henrique: il numero 95 non perde un pallone e la rete giunge giusto a coronare la sua ottima performance. Nei minuti di recupero torna all’opera Messias che raddoppia e sancisce il 4-1. I rossoblù trovano finalmente il loro spazio fra i successi di questo campionato.

ROMA: Straordinaria goleada per i giallorossi. Il club riscopre la giusta carica dopo diverse giornate di Serie A a corto di vittorie. Ognuno degli uomini di Fonseca fa la differenza in campo. Dzeko ritrova la sua forma fisica, Mkhitaryan è instancabile, Pellegrini decisivo e Veretout non lascia spazio a tentennamenti. La Roma devasta la squadra di Mihajlovic mettendola in difficoltà senza lasciarle il tempo ti reagire. Il Bologna non regge la frenesia del club ospite.

FLOP

LAZIO: Una squadra che fatica in questa giornata di Serie A. Molte mancanze hanno contribuito a sancire la sconfitta dei biancocelesti. Errore imperdonabile di Lazzari, autore di un’autorete che porta in vantaggio il Verona. Radu segue poi la sua scia sbagliando un passaggio per Reina in un momento fondamentale e decisivo della partita. Gli stessi Immobile e Milinkovic pare non abbiano la giusta carica per affrontare il match. Prestazione insufficiente quella della squadra di Inzaghi: la Lazio perde l’ennesima occasione fra le mura domestiche.

FIORENTINA: Altra nota negativa per i viola in campionato. Quasi tutti i giocatori in campo risultano particolarmente insufficienti, nello specifico i peggiori sono Milenkovic e Pezzella. L’arrivo di Prandelli non ha fatto la differenza per il club di Firenze che si ritrova sempre più in basso in classifica, al limite della zona retrocessione. La Fiorentina pare non riuscire a trovare una via d’uscita da questo momento di particolare sfiducia.

POLITANO: Marginale il ruolo dell’attaccante nella vittoria dei suoi. Il Napoli non trova spunti sufficienti con il numero 21 in campo e la sua presenza non si fa sentire come dovrebbe. Gattuso lo lascia in campo per tutta la durata del primo tempo, ma gli azzurri lo concludono in svantaggio. Nella ripresa, il tecnico lo sostituisce con Lozano e il Napoli cambia musica.

