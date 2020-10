4 minuti (tempo di lettura)

Si riparte con la Serie A dopo i turni infrasettimanali di Champions League ed Europa League. La prima ha visto impegnate Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, mentre Napoli, Roma e Milan si sono messe in discussione nella fase a gironi di Europa League. Ancora una volta sono molti i club che si trovano a sottostare alle assenze causate dal Covid-19, problematica ormai consolidata anche in Serie A.







La quinta giornata ha preso le mosse al Mapei Stadium con lo scontro fra Sassuolo e Torino conclusosi con un pareggio per 3-3. La squadra di Giampaolo trova finalmente i primi punti stagionali dopo numerose difficoltà non indifferenti. L’Atalanta ha accolto in casa la Sampdoria che ha prevalso per 3-1. I bergamaschi hanno affrontato un’ottima sfida in Champions League, ma lo stesso non può dirsi delle ultime due giornate di Serie A nelle quali si sono dimostrati un po’ traballanti. Al Ferraris l’Inter ritrova i suoi 3 punti con il Genoa dopo la precedente sconfitta subita nel derby: Antonio Conte sembra aver rimesso in riga i suoi.

A seguito dell’inaspettata défaillance della scorsa giornata di Serie A, anche la Lazio trova il suo riscatto contro il Bologna. I biancocelesti hanno la meglio sulla squadra di Mihajlovic che ultimamente sembra non riuscire a trovare la vittoria anche dandosi da fare al meglio delle sue possibilità. Il quinto turno di Serie A prosegue con Cagliari-Crotone: i padroni di casa chiudono la partita con un poker ai danni degli ospiti che si fermano invece a 2 reti. Gli undici di Stroppa non portano ancora a casa la prima vittoria stagionale; di contro, la squadra di Di Franesco conquista il suo secondo trionfo consecutivo guadagnando un totale di 7 punti in classifica. Si chiude 1-2 la sfida fra Benevento e Napoli: la squadra di Filippo Inzaghi aveva terminato il primo tempo con un vantaggio vanificato poi nella ripresa.

Parma-Spezia si conclude per 2-2. La squadra di Liverani non ha cominciato la stagione di Serie A nel migliore dei modi e le loro difficoltà paiono tornare a galla nella sfida con il club neopromosso. Dopo le numerose delusioni delle giornate precedenti, la Fiorentina ritrova il sentiero che sembrava aver ormai perso. I viola hanno infatti la meglio sull’Udinese per 3-2 allo stadio Franchi grazie a una doppietta di Castrovilli e al gol di Milenkovic. Per gli ospiti, la doppietta di Okaka non sarà sufficiente a trovare la vittoria. La Juventus ospita in casa un sorprendente Verona con cui si ferma a un pareggio per 1-1. Tra infortunati, contagiati e squalificati, sono molte le assenze in campo per gli uomini di Pirlo che ultimamente sembrano essere un po’ incerti.

Di nuovo zero spettatori a San Siro in cui si disputa il big match della giornata. I rossoneri hanno dovuto far fronte alle assenze di Donnarumma e Hauge risultati positivi al Covid-19, ma non per questo si sono persi d’animo. La capolista ospita la squadra di Fonseca con la quale trova un pareggio per 3-3. Ottime le prestazioni di entrambi i club. Per gli uomini di Pioli in particolare si prospetta una prosperosa stagione.





Di seguito l’analisi dei top e dei flop della quinta giornata di Serie A.

TOP

BELOTTI: Anche questa volta Andrea Belotti dimostra di essere il migliore in campo. Come un degno Capitano continua a trascinare la sua squadra che gli si affida completamente. Sfiora il gol di testa varie volte fino a trovare la sua occasione al 77’. Dopo aver firmato la rete del 2-1 non si accontenta e fornisce il perfetto assist a Lukic che piazza il terzo gol al 79’. Il numero 9 dei granata non si accontenta e spicca anche in questa giornata di Serie A. Sarà addirittura troppo per il passo un po’ a rilento del Toro in queste prime partite di campionato?

LUKAKU: Nel primo tempo non sembra partire col piede giusto, ma nella ripresa è tutt’altra storia. Al 64’ sblocca la partita e firma il suo ennesimo gol stagionale. Romelu Lukaku è l’uomo che mancava all’Inter: decisivo, sveglio, non si tira mai indietro. Conte non gli dà tregua e il numero 9 nerazzurro non delude. Con l’attaccante belga, il club ha guadagnato un valore aggiunto, una carica in più e una motivazione solida. Lukaku è la stella dei suoi in questa stagione di Serie A.

CASTROVILLI: Protagonista assoluto dei viola, Castrovilli ha lasciato la sua traccia in ogni rete. Nel primo tempo riesce a sfruttare da subito la prima palla-gol che gli si presenta grazie al cross di Biraghi e serve poi un perfetto assist a Milenkovic che sigla il 2-0. Nel secondo tempo trova addirittura la doppietta mettendo in atto una finta che lo porta dritto all’incrocio dei pali regalando ai suoi il terzo gol. Il centrocampista mette il suo sigillo nella sfida contro l’Udinese: la sua impeccabile prestazione ha portato in alto la qualità della sfida offrendo la vittoria alla squadra di Iachini.

FLOP

SIRIGU: Nelle precedenti giornate dell’attuale stagione di Serie A, il portiere era a volte risultato il “salvatore” del Toro da possibili figuracce. In questa occasione (e in quella precedente col Cagliari) bisogna purtroppo smentire questa affermazione. Sirigu si è mostrato incerto: molte uscite a vuoto e poche quando servivano. All’85’ probabilmente per distrazione, permette a Caputo di trovare il pareggio, perdendo punti fondamentali per i suoi. I granata non sono di sicuro in una situazione facile ed è per questo che certi errori non sono permessi. L’impegno di Belotti non basterà a colmare tutte le lacune di un club in difficoltà.

CIGARINI: Già ammonito, nel secondo tempo si fa avanti con un’azione fallosa ai danni di Joao Pedro. Viene infatti espulso al 48’ a causa della mossa che gli costa la seconda ammonizione. Già in svantaggio per 3-2 alla fine del primo tempo, la squadra di Stroppa si trova a dover affrontare l’intera ripresa con un uomo in meno. La superficialità di quell’azione ha certamente infierito nel determinare la sconfitta dei suoi a seguito di un ulteriore gol da parte degli avversari. La perdita di lucidità del numero 8 del Crotone pesa su tutta la squadra per la totale durata del secondo tempo.

BERNARDESCHI: Troppe distrazioni per il numero 33 bianconero. È spesso troppo lento e spreca una perfetta occasione gol. Al 60’ è responsabile dell’azione che permette al Verona di ripartire in contropiede e trovare la rete del vantaggio. Piccole inavvertenze che Bernardeschi non avrebbe potuto permettersi in un momento di cospicue assenze per i suoi. Incapace di sfruttare l’occasione che Pirlo gli ha concesso, al 61’ viene sostituito da Kulusevski, con cui di sicuro i bianconeri cambiano passo.

Nicole Saitta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.