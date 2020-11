4 minuti (tempo di lettura)

Al termine delle due consuete settimane di stop, dovute agli impegni continentali delle nazionali, domani pomeriggio inizierà finalmente una nuova giornata di Serie A. Si tratterà di un turno abbastanza complicato da decifrare, a causa delle tante partite sulla carta squilibrate ma che potrebbero comportare non poche sorprese. L’unico “big match” in programma in questa 8° giornata di Serie A è quello che andrà in scena domenica sera tra il Napoli dell’ex Rino Gattuso e la capolista Milan, che verrà diretta eccezionalmente dalla panchina da Daniele Bonera, a causa della positività riscontrata in Stefano Pioli e molti altri collaboratori dello staff tecnico rossonero.







Gli anticipi del sabato

Questa 8° giornata di Serie A avrà inizio alle ore 15 di domani, quando allo stadio “Scida” di Crotone, i pitagorici padroni di casa ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi. Buone notizie per i biancocelesti che, dopo diverse settimane di isolamento, riusciranno a recuperare sia Strakosha per la porta (anche se dovrebbe andare solo in panchina con Reina ancora titolare) e Ciro Immobile in avanti. A centrocampo, vista l’assenza di Milinkovic-Savic causa covid, Luis Alberto e Lucas Leiva verranno accompagnati dalla rivelazione Akpa Akpro. In avanti, ad affiancare Immobile, ci sarà ancora una volta Correa, con la carta Caicedo pronta ad essere utilizzata a partita in corso come nelle ultime uscite.

Alle ore 18, invece, le attenzioni saranno rivolte tutte sulla prima stagionale dello Spezia allo stadio “Picco“, dopo che sono stati terminati i lavori di ristrutturazione nelle ultime settimane. Ad inaugurare la struttura ligure ci sarà l’Atalanta di Giampiero Gasperini, reduce dal pareggio casalingo contro l’Inter dell’ultimo turno. Possibile maxi turnover per i nerazzurri, che però recuperano sia Gollini che Gosens, che prenderanno il posto di Sportiello e Mojica. In avanti, in considerazione dell’assenza di Malinovskyi risultato positivo e le condizioni di forma non ancora ottimali di Ilicic, possibile chance dal primo minuto per Miranchuk che agirà sulla trequarti con Gomez a supporto di Zapata (attualmente in vantaggio nel serrato ballottaggio con Muriel e Lammers per una maglia da titolare).

Il sabato di Serie A si concluderà, infine, con il match dell’Allianz Stadium, che vedrà i campioni in carica della Juventus ospitare il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Qualche problema di troppo per mister Pirlo per quanto riguarda il reparto difensivo dove, nonostante l’ottima notizia relativa al recupero di De Ligt, non saranno a disposizione Bonucci e Chiellini. In mediana Rabiot, Bentancur e Arthur si contendono due maglie da titolari, mentre sulle fasce pronto il rientro per Alex Sandro sulla sinistra, mentre a destra continua il ballottaggio tra Cuadrado e Chiesa. In avanti, con molta probabilità, Kulusevski verrà ancora una volta preferito a Dybala come trequartista a supporto dell’ottimo tandem composto da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.





La domenica di Serie A

Il primo impegno domenicale di questa giornata di Serie A sarà quello del “Franchi“, in cui la Fiorentina del neo tecnico Cesare Prandelli ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi. Possibile cambio di modulo per i viola che, con il ritorno in panchina del tanto amato tecnico bresciano, potrebbero passare dal consueto 3-5-2 al nuovo 4-3-3, con una strategia che potrebbe far risaltare al meglio la grande qualità offensiva di cui la squadra dispone. Alle ore 15, invece, uno dei quattro match in contemporanea vedrà una sfida sulla carta molto divertente tra la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Bologna di Mihajlovic, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di Serie A. Contestualmente, allo stadio “Bentegodi“, Verona e Sassuolo, considerate le due vere e proprie rivelazioni di questo inizio di stagione, si daranno battaglia in un match inaspettatamente ad alta quota.

Il terzo dei quattro match delle 15 vedrà il ritorno in campo per l’Inter di Antonio Conte che se la vedrà con il Torino di Giampaolo. Momento abbastanza negativo per i nerazzurri, che hanno ottenuto appena una vittoria nelle ultime 9 partite disputate tra Serie A e Champions League. Buone notizie, comunque, per mister Conte che in vista di domenica recupera tutti i propri titolari. In difesa ci saranno ancora una volta Skriniar, De Vrij e Bastoni mentre in mediana confermati Vidal e Gagliardini con Hakimi e Young come esterni a tutta fascia. L’unico ballottaggio riguarda la posizione di trequartista dove l’ottimo Barella è in vantaggio rispetto a Eriksen. In avanti solo conferme per il recuperato Romelu Lukaku che verrà affiancato dall’inizio, ancora una volta, da Lautaro Martinez.

L’ultimo match previsto alle ore 15 in questa domenica di Serie A sarà quello che vedrà di fronte la Roma di Fonseca e il Parma di Liverani. Ancora qualche defezione di troppo per i giallorossi che, per questo turno, dovranno fare a meno ancora una volta di Kumbulla, Pellegrini e Dzeko (tutti e tre attualmente positivi al covid). In difesa da monitorare le condizioni di salute di Smalling, che potrebbe essere sostituito in caso di forfait da Ibanez. A centrocampo solo conferme per Veretout e Cristante, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. In avanti impossibile fare a meno degli ottimi Pedro e Mkhitaryan che agiranno a supporto di Borja Majoral. Alle ore 18, invece, i riflettori saranno puntati sulla “Dacia Arena” di Udine, dove l’Udinese di Gotti tenterà di tornare a conquistare i tre punti contro il Genoa di Maran (a secco di vittorie in Serie A dalla prima giornata contro il Crotone).

Questa 8° giornata di Serie A si concluderà, infine, con l’unico big match in programma in questo turno: allo stadio “San Paolo“, i padroni di casa del Napoli riceveranno la momentanea capolista Milan di Stefano Pioli. Solo conferme per i partenopei guidati dall’ex Rino Gattuso, che dovrebbe confermare ancora una volta la solita formazione che tanto bene ha fatto nelle ultime giornate. L’unica variazione riguarda il ruolo di prima punta dove, a causa dell’infortunio in nazionale subito da Osimhen, c’è un serrato ballottaggio tra Mertens e Petagna (nel caso dovesse essere preferito il belga si potrebbe passare al 4-3-3 con Zielisnki pronto a rinforzare il centrocampo). Discorso prevalentemente uguale anche per i rossoneri, tra i quali dovrebbe essere confermato in blocco sia il reparto difensivo che la mediana. Qualche problema in avanti dove non ci sarà l’infortunato Leao (al suo posto pronto il recuperato Rebic sulla fascia sinistra). Il resto del reparto avanzato verrà completato da Calhanoglu e Saelemaekers a supporto dell’imprescindibile Zlatan Ibrahimovic.

Carlo Marino

