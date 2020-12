4 minuti (tempo di lettura)

Al termine di una settimana molto importante, che ha decretato tutti i verdetti inerenti alle competizioni europee, è arrivato il momento di concentrarsi su un’altra giornata di Serie A. Sarà un turno abbastanza particolare, che avrà inizio questa sera con il match tra il Sassuolo e il Benevento, e si concluderà nella serata di domenica con la sfida tra la capolista Milan e il Parma. Nessun “big match” in programma per questa giornata, mentre per quanto riguarda le zone basse della classifica l’attenzione sarà rivolta ai due “scontri salvezza” che vedranno di fronte, da un lato, Torino e Udinese e, dall’altro, Crotone e Spezia.

L’anticipo del venerdì

Questa 11° giornata di Serie A avrà inizio questa sera alle ore 20:45 quando, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, il Sassuolo di De Zerbi ospiterà l’ottimo Benevento di Pippo Inzaghi. Ancora diverse defezioni tra i neroverdi, che per questo match dovranno fare a meno ancora una volta di Ciccio Caputo, ancora alle prese con delle noie muscolari (al suo posto pronto Raspadori). Meno problemi, invece, per le streghe guidate da Inzaghi che dovrebbero confermare lo stesso undici delle ultime giornate. In avanti ancora fiducia a Improta e Caprari alle spalle di Gianluca Lapadula.

I match del sabato

Il sabato di Serie A aprirà i battenti alle ore 15 con il primo scontro salvezza di questa giornata che vedrà di fronte due delle tre neopromosse di questa stagione. Allo stadio “Scida” di Crotone, i pitagorici guidati da Stroppa ospiteranno la rivelazione Spezia per tentare di conquistare la prima vittoria in questa Serie A. Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà allo stadio Olimpico, dove il Torino di Giampaolo tenterà di riscattare il pessimo inizio di stagione contro l’Udinese di Gotti.

L’anticipo del sabato sera vedrà, infine, scontrarsi la Lazio di Simone Inzaghi, fresca di qualificazione agli ottavi di Champions League, e lo strepitoso Verona di Juric. Momento molto positivo per i biancocelesti, che vorranno sicuramente continuare a vincere in Serie A dopo la vittoria esterna dell’ultimo turno a Cesena. Mister Inzaghi per questa sfida dovrebbe confermare lo stesso undici visto la scorsa settimana, con Acerbi al centro del terzetto difensivo e con Luis Alberto e Milinkovic-Savic ad agire da mezz’ala. In avanti, serrato ballottaggio tra Correa e Caicedo per affiancare l’inamovibile Ciro Immobile (con l’argentino al momento in leggero vantaggio).

La domenica di Serie A

La giornata riprenderà, poi, alle 12:30 di domenica quando, alla “Sardegna Arena“, il Cagliari di Di Francesco ospiterà l’Inter di Antonio Conte. Momento molto delicato per i nerazzurri che, con il pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì sera, hanno dovuto dire addio ai sogni europei ottenendo un deludente ultimo posto nel girone di Champions League. Per questo turno mister Conte potrebbe utilizzare un leggero turnover con De Vrij, Skriniar, Hakimi e Young che potrebbero essere tenuti a riposo (al loro posto spazio per Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian e Perisic). Qualche dubbio anche per quanto riguarda il reparto avanzato dove Sanchez dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di uno tra Lukaku e Lautaro Martinez (al momento in vantaggio il belga).

Alle ore 15, invece, andranno in scena le tre consuete partite in contemporanea che vedranno impegnate alcune delle squadre di vertice di questa Serie A. Al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l‘Atalanta di Giampiero Gasperini tenterà di tornare alla vittoria in Serie A contro la Fiorentina di Prandelli. Settimana molto intensa per i nerazzurri che, nonostante alcuni problemi interni allo spogliatoio, sono riusciti nell’impresa di qualificarsi agli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo. Anche in questo caso potrebbe esserci un leggero turnover con Palomino, Depaoli e Pessina che potrebbero far rifiatare i soliti Toloi, Hateboer e Freuler. Parecchi dubbi anche per quanto riguarda il reparto avanzato, dove Ilicic, Malinovskyj e Lammers reclamano spazio ai danni di Gomez, Muriel e Duvan Zapata.

Sempre alle ore 15 il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospiterà la Roma di Fonseca, a secco di vittorie in Serie A da due giornate. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, i giallorossi tenteranno di tornare alla vittoria in campionato per non staccarsi dal gruppetto di testa. Tante le defezioni tra i capitolini, che dovranno sicuramente fare a meno di Mirante e Mancini (al loro posto Pau Lopez e Kumbulla), ma recuperano Smalling al centro della difesa. In avanti, vista la squalifica di Pedro, potrebbe essere Pellegrini ad agire da seconda punta, con Cristante sulla mediana. Il reparto avanzato verrà poi completato dai soliti Mkhitaryan ed Edin Dzeko.

L’ultimo dei tre match in programma alle ore 15 vedrà l’esordio in Serie A dello stadio “Diego Armando Maradona” con la sfida tra il Napoli e la Sampdoria di Claudio Ranieri. Momento molto positivo anche per i partenopei, reduci da due vittorie consecutive in campionato e dalla conquista del primo posto nel girone di Europa League. Probabile conferma del solito undici titolare, con gli unici ballottaggi sulla mediana tra Zielinski e Bakayoko e sulla trequarti tra Elmas e Lozano. In avanti, vista ancora l’assenza per infortunio di Osimhen, ci sarà ancora Dries Mertens ad agire come riferimento offensivo con Politano e capitan Insigne pronti a supportarlo dalle fasce.

Alle ore 18, invece, arriverà il momento dei campioni in carica della Juventus che andranno a far visita al Genoa di Maran, reduce da un inizio di stagione tutt’altro che positivo. Morale alle stelle per i bianconeri, dopo la strepitosa vittoria esterna conquistata a Barcellona che è valsa il primo posto nel girone di Champions League. Per questo match mister Pirlo potrebbe nuovamente mescolare le carte con Rabiot, Chiesa e Kulusevski pronti ad una maglia da titolari al posto di Arthur, Alex Sandro e Ramsey. In avanti, vista l’assenza per squalifica di Alvaro Morata, dovrebbe esserci ancora una volta Cristiano Ronaldo affiancato da Paulo Dybala, ancora a caccia della prima gioia in questa Serie A.

Questa 11° giornata di Serie A si concluderà, infine, alle ore 20:45 quando, nella splendida cornice di San Siro, la capolista Milan tenterà la fuga in classifica contro il Parma di Liverani. Solo buone notizie per i rossoneri guidati da Pioli, che ieri hanno conquistato l’accesso ai sedicesimi di Europa League piazzandosi al primo posto nel proprio girone. Ancora fuori Kjaer in difesa (al suo posto Gabbia), mentre sulla mediana tenterà il recupero Bennacer (in caso di forfait pronto Tonali). In avanti probabile il recupero di Rafael Leao e di Zlatan Ibrahimovic, anche se difficilmente verranno lanciati entrambi dal primo minuto. Possibile, dunque, la conferma dall’inizio per i soliti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic (con il croato che potrebbe essere utilizzato sia come esterno di sinistra che come punta)

Carlo Marino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.