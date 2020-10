4 minuti (tempo di lettura)

Al termine della tre giorni di calcio europeo, che ha visto sette squadre del campionato italiano impegnate nelle rispettive sfide di Champions League ed Europa League, è adesso arrivato il momento di affrontare una nuova giornata di Serie A. Si tratterà di un turno di campionato che, nonostante non preveda nel cartello dei veri e propri “big match“, potrebbe lo stesso regalare alcune sorprese molto importanti per il proseguo della stagione. A differenza delle ultime giornate di Serie A, questa settimana non vi sarà alcun anticipo del venerdì sera, con il turno che si snoderà tra sabato, domenica e lunedì, quando toccherà a Verona e Benevento chiudere i giochi nel consueto ormai “monday match“.







I match del sabato

Questa 6° giornata di Serie A, come già detto prima, avrà inizio domani alle ore 15, quando allo stadio “Scida” i padroni di casa del Crotone, ancora a caccia del primo successo stagionale, ospiteranno l’Atalanta. Momento abbastanza delicato per gli uomini di Gasperini reduci da ben due sconfitte consecutive in Serie A e dal pareggio in rimonta conquistato nella sfida casalinga di Champions League contro l’Ajax. Tantissimi i dubbi di formazione tra i nerazzurri, che potrebbero attuare un massiccio turnover in vista della maxi sfida in programma martedì prossimo al “Gewiss Stadium” contro il Liverpool di Klopp. Possibile turno di riposo in difesa per Toloi e Djimsiti (al loro posto pronti Sutalo e Romero), mentre sulle fasce Mojica e Depaoli insidiano Gosens e Hateboer per una maglia da titolare. Per quanto riguarda il reparto avanzato, invece, difficile vedere dal primo minuto sia Zapata che Ilicic, con l’unico “superstite” Gomez che potrebbe essere affiancato da Muriel (in vantaggio su Malinovski) per giocare a supporto dell’ottimo Lammers.

Alle ore 18, invece, l’attenzione sarò rivolta al “San Siro” di Milano dove l’Inter di Antonio Conte tenterà di dare continuità alla vittoria di Genova dell’ultimo turno contro il Parma di Liverani. Brutte notizie per i nerazzurri che, a pochissimi giorni dalla supersfida di Champions League contro il Real Madrid, perdono Romelu Lukaku a causa di un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Domani pomeriggio, dunque, mister Conte dovrebbe lanciare dal primo minuto Pinamonti al fianco di Lautaro Martinez con Eriksen ad agire sulla trequarti. A centrocampo importante il recupero di Gagliardini che andrà a contendersi una maglia da titolare con Brozovic, Barella e Vidal, mentre sulle fasce possibile turno di riposo per Young, con Perisic e Hakimi pronti a partire dal primo minuto.

Questo sabato di Serie A si concluderà, infine, allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, dove i padroni di casa guidati da Mihajlovic cercheranno di riscattare un inizio di stagione altalenante contro un ottimo Cagliari, reduce invece da due vittorie consecutive.

La domenica di Serie A

Il primo appuntamento di Serie A in programma domenica andrà in scena alle ore 12:30 quando la capolista Milan, reduce dal pareggio casalingo contro la Roma e dal successo europeo contro lo Sparta Praga, andrà a far visita all’Udinese di Gotti. Solo conferme per gli uomini di Pioli che dopo il “mini turnover” messo in atto in Europa League dovrebbe ripresentare il solito undici titolare. Tra i pali ci sarà ancora Tatarusanu, mentre sulle fasce ci sarà il rientro dei soliti Calabria e Theo Hernandez. In avanti, dopo il turno di riposo, torneranno dal primo minuto sia Saelemaekers che Calhanoglu, mentre sulla fascia sinistra l’ottimo Leao potrebbe essere insidiato dal recuperato Rebic (anche se al momento il portoghese è in netto vantaggio). Ad agire come punta ci sarà ovviamente l’eterno Zlatan Ibrahimovic che, in sole tre presenze stagionali in Serie A, ha già messo a segno ben 6 reti.





Alle ore 15, invece, l’attenzione sarà rivolta su due campi: da un lato i campioni in carica della Juventus andranno a far visita al neo promosso Spezia di Italiano; dall’altro, la decimata Lazio di Simone Inzaghi andrà in scena all’Olimpico di Torino contro i granata di Giampaolo. A pochi giorni dalla bruciante sconfitta casalinga contro il Barcellona, gli uomini di Pirlo tenteranno di tornare alla vittoria in campionato. Buone notizie in difesa dove torna arruolabile Giorgio Chiellini dopo le noie muscolari delle ultime settimane. Sulle fasce probabile turno di riposo per Cuadrado, con Frabotta e Chiesa pronti per una maglia da titolari. In avanti, in attesa ancora di conoscere l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo, ci sarà ancora spazio per Dybala a supporto di Morata e Kulusevski. Situazione altrettanto complicata per la Lazio, che domenica probabilmente dovrà fare a meno di Strakosha, Lazzari, Luis Alberto e Immobile. A causa di queste maxi assenze, dunque, mister Inzaghi dovrebbe lanciare Pereira dal primo minuto sulla mediana, mentre in avanti il ritrovato Correa dovrebbe essere affiancato da Muriqi (in leggero vantaggio su Caicedo).

Il turno proseguirà, poi, alle ore 18 quando il Napoli di Gattuso e la Roma di Fonseca ospiteranno rispettivamente il Sassuolo e la Fiorentina. Solo conferme per i partenopei dopo la fondamentale vittoria esterna in Europa League contro la Real Sociedad. L’unica nota stonata per gli azzurri riguarda l’infortunio muscolare subito da capitan Insigne, che domenica dovrà lasciare spazio a Matteo Politano (match winner nella sfida europea). Il reparto offensivo verrà poi completato dai soliti Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Meno problemi, invece, per la Roma di Fonseca che, nonostante lo scialbo pareggio casalingo contro la Cska Sofia, rimane uno dei pochi club ancora imbattuti in stagione. In difesa fondamentale il recupero di Smalling al centro della difesa supportato da Ibanez e Mancini. Per il resto la formazione sarà la stessa vista nell’ultimo turno contro il Milan, con i soliti Pedro e Mkhitaryan a supporto di Edin Dzeko.

La domenica di Serie A si concluderà alle ore 20:45 quando, in un deserto “Luigi Ferraris“, andrà in scena un sempre avvincente “derby della Lanterna” tra la Sampdoria di Ranieri, reduce da ben tre vittorie consecutive in Serie A, e il Genoa di Maran, che dopo i problemi relativi al focolaio di Covid-19 esploso tra i propri tesserati è riuscito pian piano a recuperare quasi tutta la propria formazione titolare.

Il “monday match”

Questa 6° giornata di Serie A si concluderà, infine, nella serata di lunedì quando l’ottimo Verona di Juric, galvanizzato dal pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus, ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Roma e Napoli, dopo un grandissimo inizio di stagione condito da due vittorie conquistate contro la Sampdoria e il Bologna.

Carlo Marino

