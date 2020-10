4 minuti (tempo di lettura)

Al termine del primo turno di competizioni europee, che ha visto ben 7 squadre italiane debuttare nei rispettivi impegni continentali, è arrivato adesso il momento di concentrarsi su una nuova giornata di Serie A. Sarà un turno molto interessante, che avrà inizio già questa sera con l’anticipo del venerdì e si concluderà, addirittura, nella serata di lunedì con l’unico vero big match in programma tra la momentanea capolista Milan e l’ottima Roma di Fonseca. Ancora una volta, purtroppo, saranno tante le defezioni riportate da ogni club a causa di molti infortuni e, soprattutto, a causa dei tanti contagiati dal Covid-19 che attualmente sono costretti all’isolamento.







Questa 5° giornata di Serie A, come detto prima, avrà inizio questa sera al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, dove il fantastico Sassuolo di De Zerbi, attualmente secondo in classifica, ospiterà il Torino di Giampaolo, ancora a caccia dei primi punti stagionali. Il turno proseguirà poi nella giornata di sabato con il primo match in programma alle ore 15, tra l’Atalanta e la Sampdoria di Ranieri. Buone notizie per i bergamaschi che, dopo la pesante sconfitta subita in casa del Napoli, sono riusciti subito a riscattarsi con la roboante vittoria esterna in Champions League ottenuta contro il Midtjylland. Possibile piccolo turnover tra gli uomini di Gasperini, tra i quali potrebbero rifiatare Toloi, Gosens e De Roon, con Sutalo, Mojica e Freuler pronti a partire dal primo minuto. In avanti rischia di non esserci Malinovskyi a causa di un problema muscolare, con Gomez, Ilicic, Miranchuk e Muriel in lotta per due maglie (in vantaggio i primi due). Anche Duvan Zapata potrebbe partire dalla panchina in questo match, con l’ottimo Lammers pronto a essere lanciato dall’inizio per la prima volta in stagione.

Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà allo stadio “Ferraris” dove il Genoa di Maran se la dovrà vedere contro l’Inter di Antonio Conte. Momento abbastanza particolare per i nerazzurri, che dopo essere usciti sconfitti nel derby dell’ultimo turno di Serie A, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nell’impegno europeo contro il Borussia Mönchengladbach. Ancora tante defezioni tra gli uomini di Antonio Conte che, dopo aver perso in settimana Hakimi a causa del Covid-19, rischia di dovrà fare a meno anche degli acciaccati Sanchez e Sensi. In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto il recuperato Bastoni, mentre a centrocampo probabile la conferma dal primo minuto per Eriksen. In avanti scelte obbligate per mister Conte, che si affiderà ancora una volta su Lautaro Martinez al fianco dell’inamovibile Romelu Lukaku.

L’anticipo del sabato sera, invece, vedrà la Lazio di Simone Inzaghi, galvanizzata dall’ottima vittoria alla prima di Champions contro il Borussia Dortmund, ospitare all’Olimpico il Bologna di Mihajlovic. Anche tra i biancocelesti è pronosticabile un minimo turnover in vista dei tanti impegni nelle prossime settimane, con Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva che potrebbero godere di un turno di riposo (al loro posto pronti Hoedt, Parolo e Akpa Akpro). In avanti importante il rientro dalla squalifica per Ciro Immobile che dovrebbe essere affiancato da Muriqi, in leggero vantaggio nel ballottaggio aperto con Correa e Caicedo.





Questo turno di Serie A riprenderà nella giornata di domenica alle ore 12:30 quando l’ottimo Cagliari di Di Francesco, reduce dalla prima vittoria stagionale, se la dovrà vedere contro il Crotone di Stroppa, ancora a secco di vittorie in questo inizio di stagione. Alle ore 15, invece, andranno in scena due match in contemporanea: da un lato il Parma di Liverani cercherà di riscattare l’incerto inizio di campionato contro il neopromosso Spezia; dall’altro il Napoli di Gattuso andrà a far visita al Benevento di Filippo Inzaghi in un derby tutto campano. Passo falso per i partenopei che, dopo aver vinto tutti e tre gli incontri disputati in Serie A, si sono visti superare in casa dall’Az Alkmaar nel primo incontro di Europa League. Solo conferme per gli uomini di Gattuso per questo match domenicale, con Ospina, Manolas e Bakayoko pronti a riprendersi una maglia dal primo minuto. In avanti importantissimo il recupero di capitan Insigne, che andrà ricomporre il terzetto con Mertens e Lozano alle spalle del solito Osimhen.

Alle ore 18 questo turno di Serie A farà tappa allo stadio “Franchi” di Firenze, dove i viola guidati da Beppe Iachini cercheranno di riscattare questo negativo inizio di stagione contro l’Udinese di Gotti, reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Parma. Alle ore 20:45, invece, arriverà il momento dei pluricampioni in carica della Juventus che ospiteranno, all’Allianz Stadium, il Verona di Juric. Torna il sereno tra i bianconeri, dopo la convincente vittoria in Champions League conquistata contro gli ucraini della Dynamo Kiev. Ancora tante assenze, però, tra gli uomini di Pirlo che per questa sfida non avrà a disposizione gli infortunati De Ligt, Alex Sandro e Chiellini, i contagiati Cristiano Ronaldo e Mckennie, oltre allo squalificato Chiesa. Scelte obbligate quindi in difesa e centrocampo dove l’unico ballottaggio è sulla fascia tra i giovani Frabotta e Portanova. In avanti probabile la conferma di Ramsey come trequartista a supporto del tandem composto da Kulusevski e Morata (anche se non è da escludere il rientro dal primo minuto per il recuperato Paulo Dybala).

Questa 5° giornata di Serie A si concluderà, infine, nella serata di lunedì con il vero e proprio big match di giornata, che vedrà affrontarsi l’ottimo Milan di Stefano Pioli, attualmente primo in classifica, e la Roma di Paulo Fonseca. Grande momento di forma per i rossoneri che, dopo aver vinto tutti e quattro gli incontri di Serie A disputati fin qui, hanno iniziato con un successo anche la fase a gironi di Europa League contro il Celtic. Qualche problema per mister Pioli che dovrà fare a meno, oltre ai soliti Musacchio, Gabbia e Rebic, anche di Hakan Calhanoglu reduce da un problema alla caviglia procurato in settimana. Probabile dunque la presenza di Brahim Diaz al posto del turco in questa giornata, coadiuvato da Leao e Saelemaekers alle spalle dell’eterno Zlatan Ibrahimovic. Qualche problema anche tra i giallorossi che, proprio nelle ultime ore, hanno riscontrato la positività al Covid-19 per Gianluca Mancini, che quindi non sarà del match. Difficile il recupero anche di Smalling, con Fonseca che dovrebbe virare per la difesa a quattro con Ibanez e Kumbulla centrali. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa che ha vinto e convinto contro il Benevento, con i soliti Pedro e Mkhitaryan a supporto di Edin Dzeko (tornato al gol con una doppietta proprio nell’ultima giornata di Serie A).

Carlo Marino

