Archiviato ormai l’ultimo turno di Serie A, che ha preceduto la consueta sosta del campionato per gli impegni delle varie nazionali, è arrivato il momento di concentrarsi su una nuova giornata del massimo campionato italiano. Si tratterà di un turno molto importante ma altrettanto particolare, viste le tantissime assenze causate da vari giocatori attualmente positivi al Covid-19. Numerose, infatti, le defezioni per i vari club a causa delle positività riscontrate nelle ultime settimane, in una giornata che vedrà un incandescente “Derby della Madonnina” e uno scoppiettante Napoli-Atalanta, che promette tantissime emozioni.







Questa 4° giornata di Serie A avrà inizio proprio allo stadio “San Paolo” dove il Napoli di Gattuso, reduce dalla sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus, ospiterà la splendida Atalanta di Gasperini. Periodo particolare per i partenopei che, dopo il caos di due settimane fa che ha portato gli azzurri a non presentarsi all’Allianz Stadium a causa di vari casi di contagio riscontrati nei giorni precedenti al match, hanno subito la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione per non aver rispettato il protocollo stilato dalla Figc. Questioni extra-campo a parte, mister Gattuso per questa maxi sfida non avrà ancora a disposizione Insigne, Elmas e Zielinski, con un probabile ritorno al 4-3-3. In avanti sicura la presenza dal primo minuto per Mertens che potrebbe essere affiancato da Lozano e Politano (anche se non è esclusa la titolarità di Oshimen, con Dries Mertens spostato sulla fascia sinistra). Molti meno dubbi per i nerazzurri, che dovrebbero confermare lo stesso undici che ha vinto tutti e tre i match di questo inizio di stagione. Mister Gasperini dovrà fare a meno, però, di Gollini e Caldara che verranno sostituiti da Sportiello e Romero. In avanti dovrebbero esserci ancora una volta il “Papu” Gomez e Malinovski a supporto di Zapata (anche se Muriel e il neo acquisto Miranchuk scalpitano per una maglia da titolari).

Il turno proseguirà alle ore 18 con il secondo big match di giornata: in un San Siro prevalentemente vuoto a causa delle misure di contenimento per il contagio da Covid-19 andrà in scena il “Derby della Madonnina” tra Inter e Milan. Tanti i problemi tra i nerazzurri che dovranno fare a meno di ben 8 giocatori: Radu, Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Young sono risultati positivi al Coronavirus, mentre Sensi dovrà scontare un turno di squalifica e Vecino resta ancora indisponibile a causa dei problemi al ginocchio. Proprio per queste defezioni la formazione titolare è pressoché obbligata, con l’unico ballottaggio tra Vidal ed Eriksen per completare la mediana. In avanti, viste le condizioni precarie di Alexis Sanchez, sarà sicuramente confermato il tandem composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Situazione opposta nel versante rossonero, dove gli uomini di Pioli, galvanizzati dalle tre vittorie consecutive che la proiettano al primo posto in classifica, arrivano in un gran momento di forma a questo appuntamento. Importanti i rientri in difesa di Romagnoli e in avanti dell’inamovibile Zlatan Ibrahimovic (totalmente guarito dal virus). In avanti ancora out Rebic, con Chalanoglu, Diaz e Saelemaekers a supporto della punta svedese (anche se non è da escludere la titolarità di Leao in un serrato ballottaggio con i due esterni).





Sempre alle ore 18 la Sampdoria di Ranieri, reduce dalla prima vittoria in questa Serie A contro la Fiorentina, ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi. Inizio di campionato difficile per i biancocelesti, che hanno ottenuto appena 4 punti nelle prima tre giornate dove hanno affrontato l’Atalanta, il Cagliari e l’Inter. Qualche problema per mister Inzaghi che dovrà fare a meno dello squalificato Immobile e degli infortunati Lulic, Luiz Felipe, Radu e Lazzari. In difesa potrebbe esserci l’esordio del neo acquisto Hoedt, mentre sulle fasce gli unici disponibili restano Fares e l’acciaccato Marusic. In avanti ci sarà sicuramente Correa affiancato presumibilmente da Caicedo (le cui condizioni fisiche non perfette potrebbero fargli preferire il nuovo arrivato Muriqi). Alle ore 20:45, invece, allo stadio “Scida” di Crotone, i pitagorici padroni di casa cercano i primi punti in Serie A contro i campioni in carica della Juventus. Anche tra i bianconeri sono tantissime le defezioni, sia per quanto riguarda le positività al Covid-19 (che terranno fermi sia Cristiano Ronaldo che McKennie) sia per altri infortuni incorsi al lungodegente De Ligt e ad Aaron Ramsey. Possibile l’esordio dal primo minuto per l’ultimo arrivato Chiesa, che dovrebbe agire da esterno destro di centrocampo con Cuadrado spostato a sinistra. In avanti, vista l’assenza di Cristiano Ronaldo e le condizioni non ancora ottimali di Paulo Dybala, mister Pirlo dovrebbe affidarsi al tandem formato da Morata e Kulusevski.

Questa 4° giornata di Serie A proseguirà poi domenica con altri cinque match: alle ore 12:30 le danze verranno aperte, allo stadio “Dall’Ara“, dal derby emiliano tra il Bologna di Mihajlovic e l’ottimo Sassuolo di De Zerbi. Alle ore 15, invece, andranno in scena due partite in contemporanea, che vedranno, da un lato, il neo promosso Spezia di Italiano ospitare la Fiorentina guidata da Beppe Iachini e, dall’altro, il Cagliari di Di Francesco che andrà a far visita al Torino di Giampaolo, ancora a caccia dei primi punti in questo difficilissimo inizio di stagione. Alle ore 18 l’attenzione sarà rivolta sulla “Dacia Arena” di Udine dove l’Udinese di Gotti, ancora a secco sia di punti che di gol in questa Serie A, ospiterà il Parma di Liverani, galvanizzato dalla prima vittoria stagionale ottenuta nell’ultimo turno contro il Verona.

La domenica di Serie A si concluderà alle ore 20:45, quando la Roma di Fonseca riceverà all’Olimpico la rivelazione Benevento guidata da Pippo Inzaghi. Solo conferme tra i giallorossi, che dovrebbero confermare lo stesso undici che ha vinto (ma non convinto) nell’ultima uscita stagionale contro l’Udinese. Qualche problema per Fonseca, che dovrà fare a meno dell’ultimo arrivato Smalling a causa di una distrazione al ginocchio che lo terrà ai box (al suo posto pronto Ibanez, coadiuvato da Kumbulla e Mancini). Non ci dovrebbero essere variazioni per quanto riguarda, invece, il reparto avanzato dove l’ottimo Pedro e il solito Mkhitaryan agiranno alle spalle di Edin Dzeko (ancora a secco di gol in queste prime tre giornate di Serie A).

Questa 4° giornata di Serie A si concluderà, infine, nell’ormai consueto “monday night” in cui, alle ore 20:45, si sfideranno il Verona di Juric e il Genoa di Maran che, dopo il focolaio che ha colpito ben 14 giocatori rossoblù, sta pian piano riuscendo a recuperare gran parte della propria formazione titolare.

