3 minuti (tempo di lettura)

Dopo le grandi sorprese offerte dall‘ultimo turno, è già arrivato il momento di catapultarsi in un’altra giornata di Serie A. Appena due giorni dopo il recupero dei tre match della 1° giornata, in cui vi sono state le convincenti vittorie di Inter, Atalanta e Spezia, stasera si tornerà subito in campo, con l’anticipo della 3° giornata del massimo campionato italiano. Sarà un turno molto particolare, che vede già una partita rinviata: a causa del focolaio di coronavirus scoppiato in casa Genoa, con ben 14 tesserati risultati positivi ai tamponi tra giocatori e Staff, la Lega Serie A ha deciso di rinviare a data da destinarsi il match dei rossoblù contro il Torino (che si sarebbe dovuto disputare domani alle ore 18).







Questa 3° giornata di Serie A avrà inizio questa sera allo stadio “Franchi” di Firenze, dove l’ottima Fiorentina di Iachini se la vedrà contro la Sampdoria di Ranieri, ancora a caccia dei primi punti stagionali. Il turno proseguirà, poi, sabato alle ore 15 quando il Sassuolo, reduce dalla splendida vittoria contro lo Spezia, riceverà al “Mapei Stadium” il neopromosso Crotone (anch’esso ancora a corto di punti in classifica). Alle ore 20:45, invece, l’attenzione si sposterà alla “Dacia Arena” dove la Roma di Fonseca andrà a far visita all’Udinese, reduce da due sconfitte su due match in stagione. Solo conferme tra i giallorossi, che dovrebbero confermare gli stessi undici che hanno fermato la Juventus nell’ultimo turno. Probabile la conferma dal primo minuto per i nuovi arrivati Kumbulla e Pedro, mentre sulla destra Santon dovrebbe essere ancora preferito a Bruno Peres. In avanti ancora fiducia ai soliti Mkhitaryan e Dzeko.

Il turno di Serie A proseguirà nella giornata di domenica con i restanti sei match. Alle ore 12:30 si disputerà un match molto interessante tra la strepitosa Atalanta di Gasperini e il Cagliari di Di Francesco. Solo note positive tra i nerazzurri di Bergamo che, dopo aver vinto con grande merito le prime due trasferte stagionali contro Torino e Lazio, faranno il proprio esordio stagionale tra le mura amiche. Anche in questo caso è auspicabile la conferma degli stessi undici che tanto bene hanno fatto in questo inizio di stagione. Gli unici dubbi riguardano la difesa, dove Palomino potrebbe far rifiatare Toloi, e a centrocampo, con De Roon che dovrebbe tornare titolare al posto di Pasalic. In avanti solo conferme per Zapata e Malinovski, supportati ancora una volta dall’eterno “Papu” Gomez (vero mattatore in questo inizio di stagione tra gli orobici)





Alle ore 15, invece, andranno in scena ben tre match in contemporanea: il Benevento di Inzaghi ospiterà l’ottimo Bologna guidato da Mihajlovic, mentre il Parma, reduce da due sconfitte consecutive, se la vedrà con il Verona di Juric. Il terzo match delle ore 15 vedrà una sfida cruciale per il proseguo del campionato: la Lazio di Simone Inzaghi, uscita con le ossa rotte dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta, tenterà il riscatto contro l’Inter di Antonio Conte. Qualche problema tra i biancocelesti, in cui rischiano di non essere della partita gli acciaccati Radu e Correa (al loro posto pronti Bastos e Caicedo). Per il resto confermati gli altri titolari, con Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile pronti a riscattare la brutta prestazione di mercoledì. Situazione opposta, invece, tra i nerazzurri di Conte, reduci da due vittorie consecutive in cui hanno segnato addirittura 9 gol (al netto dei 5 subiti). A Roma dovrebbero vedersi di nuovo dal primo minuto D’Ambrosio, Barella e Lautaro Martinez. Sulle fasce ancora fiducia agli ottimi Hakimi e Young, con Perisic pronto a subentrare nella ripresa. Il reparto avanzato verrà completato dal solito Romelu Lukaku, già a quota tre gol in appena due partite disputate.

Questa giornata proseguirà alle ore 18 quando, al “San Siro” di Milano, il Milan di Stefano Pioli tenterà di centrare la terza vittoria consecutiva contro lo Spezia, reduce dalla prima storica vittoria in Serie A ottenuta contro l’Udinese. Strappato il pass per la fase a gironi di Europa League (in un match contro i portoghesi del Rio Ave, deciso dopo un’infinita lotteria di rigori), i rossoneri voglio arrivare alla prima sosta del campionato a bottino pieno e al primo posto in classifica. Mister Pioli dovrebbe confermare il solito blocco difensivo, mentre a centrocampo Kessiè, Bennacer e Tonali sono in ballottaggio per due maglie da titolari. In avanti, viste le assenze di Rebic e Ibrahimovic, dovrebbero vedersi dal primo minuto Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers (in leggero vantaggio su Brahim Diaz), alle spalle dell’unica punta Leao.

Il 3° turno di Serie A terminerà, infine, nella serata di domenica con l’altro grande big match di giornata. La nuova Juventus di Andrea Pirlo, dopo il pareggio ottenuto in dieci uomini contro la Roma, se la dovrà vedere con l’ottimo Napoli di Gattuso. A parte il reparto difensivo, che dovrebbe essere confermato, potrebbero esserci delle variazioni tra i bianconeri, con Bentacur e Arthur pronti ad aggiudicarsi una maglia da titolare. Ancora da definire la posizione di Kulusevski che potrebbe essere impiegato sia come seconda punta, che da esterno tutta fascia di centrocampo (con Cuadrado spostato eccezionalmente sulla fascia sinistra). In avanti, qualora lo svedese non fosse scelto come partner dell’inamovibile Cristiano Ronaldo, potrebbe rivedersi dal primo minuto Alvaro Morata, anche se non è da escludere il rientro di Paulo Dybala, ormai pienamente ristabilito dalle noie muscolari. Qualche problema in più tra i partenopei che, oltre agli acciaccati Manolas e Hysaj, dovranno fare a meno di capitan Insigne, uscito per infortunio nella goleada contro il Genoa. Possibile ritorno al 4-3-3 per Gattuso, che potrebbe inserire Demme sulla mediana con Ruiz e Zielinski, e allargare Mertens sulla fascia sinistra. Il terzetto d’attacco verrà completato, verosimilmente, da Lozano e Osimhen.

Carlo Marino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.