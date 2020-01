3 minuti (tempo di lettura)

A poco meno di una settimana dal termine di uno dei turni più sorprendenti di questa stagione, è arrivato il momento di concentrarsi su una nuova giornata di Serie A che avrà inizio questa sera alle ore 20:45. Si tratterà di una giornata molto importante che, tra tutte, vedrà disputarsi due partite di grande spessore: da un lato ci sarà l’attesissimo “Derby della Capitale” tra Roma e Lazio (al momento rispettivamente quarta e terza in campionato); dall’altro la capolista Juventus andrà a far visita al Napoli di Gattuso, considerata una delle più grandi delusioni di questa prima parte di stagione nonostante l’importantissima vittoria di martedì, che è valsa la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai danni della Lazio.







Questa 21° giornata di Serie A avrà inizio questa sera allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, dove le “rondinelle” ospiteranno il Milan di Stefano Pioli, in netta ripresa nell’ultimo periodo. Tornato il buon umore in casa rossonera, mister Pioli dovrebbe riconfermare lo stesso undici visto settimana scorsa contro l’Udinese. Le uniche variazioni dovrebbero riguardare il ritorno dal primo minuto per Musacchio (ai danni di Kjaer) e il possibile recupero in extremis di Calhanoglu (in caso contrario ancora conferma per Bonaventura). In avanti probabile esclusione, ancora una volta, per Piatek con la conferma del tandem Ibrahimovic–Leao. Il turno proseguirà nella giornata di sabato quando, alle ore 15, ci sarà un importantissimo derby tra la Spal di Semplici (rinvigorita dall’inaspettata vittoria di Bergamo) e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà allo stadio “Franchi” dove la ritrovata Fiorentina, guidata da Iachini, se la dovrà vedere con il fanalino di coda Genoa.

Il sabato sera di Serie A vedrà disputarsi un match molto interessante: il Torino di Walter Mazzarri, reduce dalla sconfitta di Reggio Emilia, ospiterà l’Atalanta di Gasperini, anch’essa uscita sconfitta nell’ultimo turno contro la Spal. Pochi dubbi tra i nerazzurri, che recupereranno dal primo minuto Hateboer (fuori per squalifica lunedì). Per il resto scenderà in campo il solito undici titolare con l’unica incognita legata al difensore centrale (Caldara potrebbe essere confermato al posto di Djimsiti). La giornata calcistica di domenica, invece, verrà inaugurata nella splendida cornice di San Siro, dove l’Inter di Antonio Conte riceverà il Cagliari. Voglia di riscatto per i nerazzurri dopo il passo falso dell’ultimo turno in casa del Lecce. Possibile esordio per Young, che potrebbe sostituire lo squalificato Candreva (arruolabile in caso anche Lazaro, nonostante i continui rumors di mercato che riguardano l’austriaco). In avanti ancora conferma per il solito tandem composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.





Questa giornata di Serie A proseguirà, poi, alle ore 15 di domenica con le tre consuete partite in contemporanea: il Parma di D’Aversa, messa alle spalle la sconfitta subita all’Allianz Stadium, cercherà di riscattarsi contro l’Udinese di Gotti, reduce anch’essa dalla bruciante sconfitta in extremis patita contro il Milan; la Sampdoria di Ranieri proverà a mettere alle spalle la disastrosa sconfitta rimediata in casa della Lazio ospitando, allo stadio “Ferraris“, il Sassuolo di De Zerbi (tornato a vincere in Serie A dopo un lungo digiuno); allo stesso orario il Verona di Juric, vera rivelazione di questa prima parte di stagione, riceverà l’ottimo Lecce di Liverani che, dopo aver totalizzato quattro sconfitte consecutive, ha ottenuto un punto preziosissimo contro l’Inter grazie a una rete di capitan Mancosu.

Il primo big match di questa giornata si disputerà domenica alle ore 18 quando, all’Olimpico di Roma, andrà in scena l’attesissimo Derby della Capitale tra i giallorossi guidati da Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi (reduci entrambe dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia da parte di Juventus e Napoli). Buone notizie per Fonseca che, nonostante il grave infortunio subito da Diawara, avrà di nuovo a disposizione sia Florenzi che Kolarov (esclusi contro il Genoa per squalifica). In avanti, anche a causa delle condizioni ancora non ottimali di Perotti e Mkhitaryan, possibile conferma per Kluivert, Pellegrini e Under a supporto dell’inamovibile Edin Dzeko. Qualche dubbio in più, invece, per i biancocelesti, a causa delle condizioni non ottimali di Correa e Luis Alberto: l’argentino ha giocato uno spezzone di partita in Coppa Italia ma sembra non essere ancora pronto per partire dal primo minuto (al suo posto ancora Caicedo); per lo spagnolo, invece, qualche fastidio muscolare che comunque non dovrebbe inficiare la sua presenza da titolare.

Questa 21° giornata di Serie A si concluderà, infine, con il secondo big match di giornata che vedrà contrapporsi, allo stadio “San Paolo“, il Napoli di Gattuso, tornato alla vittoria in Coppa Italia dopo quasi un mese di astinenza, e la capolista Juventus di Maurizio Sarri, che oltre ad aver allungato sull’Inter nell’ultimo turno si è anche garantita l’accesso in semifinale di Coppa Italia. Scelte obbligate per i partenopei a causa della lunga lista di infortuni a cui si è iscritto anche Allan (al suo posto Demme in leggero vantaggio su Lobotka). In avanti sarà confermato, ancora una volta, il solito tridente con il ritrovato Insigne e il solito Callejon a supporto di Milik. Anche i bianconeri dovrebbero confermare la loro formazione tipo, con Cuadrado, De Ligt e Matuidi pronti a riprendere il posto di titolare dopo il “riposo” in Coppa Italia. In avanti sicuri del posto sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala, con l’ultimo slot che potrebbe essere riempito da Ramsey (in vantaggio sia su Douglas Costa che su Gonzalo Higuain).

Carlo Marino

