3 minuti (tempo di lettura)

Al termine di una settimana che ha visto disputarsi tutti i match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è arrivato il momento di concentrarsi sulla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Arrivati al consueto “giro di boa” è possibile già analizzare i primi bilanci di questa prima parte stagione: grazie alla fondamentale vittoria di Roma, e anche grazie al pareggio casalingo dell’Inter contro l’Atalanta, i campioni in carica della Juventus hanno conquistato il titolo di campioni d’inverno, chiudendo la prima parte di stagione con due punti in più dei rivali nerazzurri. Per quanto riguarda, invece, la lotta salvezza sono quattro le squadre che al momento restano infossate nelle sabbie mobili delle ultime posizioni, con il Lecce di Liverani che, con appena 15 punti, si trova davanti a Genoa, Brescia e Spal (che al momento sarebbero condannate alla retrocessione in Serie B).







La 20° giornata di Serie A avrà inizio sabato pomeriggio alle ore 15 quando la strepitosa Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla conquista dei quarti di finale di Coppa Italia ai danni della Cremonese, ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri, rinvigorita dall’ottima vittoria dell’ultimo turno contro il Brescia. Quasi tutto confermato tra i biancocelesti che, però, dovranno fare a meno dello squalificato Lulic (al suo posto pronto Jony) e, con molta probabilità, dell’acciaccato Correa, che ancora non ha superato del tutto alcuni problemi fisici e che verrà sostituito ancora una volta da Caicedo. Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo di De Zerbi tenterà di tornare alla vittoria contro l’ottimo Torino di Walter Mazzarri. A concludere questo sabato di Serie A, infine, ci penserà il Napoli di Rino Gattuso che dopo due sconfitte consecutive in campionato vorrà sicuramente tornare a conquistare i tre punti contro la Fiorentina di Iachini. Solo conferme tra i partenopei, che dovrebbero scendere in campo con lo stesso undici delle ultime giornate, anche se non è da escludere l’esordio dal primo minuto per uno dei due nuovi arrivati (Demme o Lobokta) che potrebbe far retrocedere uno tra i “titolarissimi” del centrocampo in panchina (Zielinski è l’indiziato principale).

Questa domenica di Serie A avrà inizio nella splendida cornice di San Siro dove, alle ore 12:30, il Milan di Stefano Pioli se la vedrà con l’Udinese. Momento positivo per i rossoneri che, dopo essere tornati alla vittoria in campionato, hanno confermato l’ottimo stato di forma conquistando i quarti di finale di Coppa Italia a spese della Spal. Probabile conferma del nuovo modulo per i padroni di casa, con Ibrahimovic che verrà affiancato verosimilmente ancora una volta da Leao. In porta qualche dubbio sulla presenza di Gigio Donnarumma a causa di una contrattura muscolare alla coscia (in preallarme il neo arrivato Begovic). Alle ore 15, invece, andrà in scena una partita molto interessante tra due delle squadre chi di più hanno stupito in questa prima parte di stagione: il Bologna di Mihajlovic, a soli sei giorni dalla bruciante sconfitta di Torino, cercherà di rifarsi contro l’ottimo Verona di Juric, al momento a soli 4 punti dalla zona Europa League. In contemporanea, allo stadio Rigamonti di Brescia, le “rondinelle” padrone di casa andranno a caccia di punti importanti in ottica salvezza contro il Cagliari di Maran, reduce da ben 4 sconfitte consecutive in Serie A.





Sempre alle ore 15 questa giornata di Serie A proseguirà con un match molto importante e tutt’altro che scontato: il Lecce di Liverani, infatti, ospiterà l’Inter di Antonio Conte, a distanza di cinque giorni dalla grande prestazione sfoderata in coppa Italia contro il Cagliari. Al di la delle costanti voci di mercato che stanno avvolgendo i nerazzurri negli ultimi giorni, mister Conte dovrebbe confermare la solita rosa con Bastoni, Barella e Sensi che dovrebbero essere favoriti su Godin, Vecino e Gagliardini. In avanti, ancora una volta, ci saranno i soliti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, veri mattatori in questa prima parte di stagione. Alle ore 18 riflettori puntati al Marassi, dove i padroni di casa del Genoa ospiteranno la Roma di Fonseca. Sono tante le defezioni tra i giallorossi che, oltre al gravissimo infortunio di Zaniolo, dovranno fare a meno anche degli squalificati Florenzi e Kolarov (al loro posto pronti Santon e il rientrato Bruno Peres). In avanti sarà tutto confermato, con l’unica novità riguardante il ruolo di esterno destro dove, con molta probabilità, Under verrà rilanciato dal primo minuto al posto del lungodegente Zaniolo.

L’ultimo match di questa domenica di Serie A si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, dove la capolista Juventus se la vedrà contro l’ottimo Parma di D’Aversa. Solo buone notizie per Maurizio Sarri che, in una sola settimana, è riuscito a staccare in classifica i rivali dell’Inter e ha conquistato agevolmente i quarti di coppa Italia contro l’Udinese. Scelte forzate in difesa dove, a causa del bruttissimo infortunio di Demiral, rientrerà dal primo minuto De Ligt al fianco di Bonucci. In avanti soliti dubbi per quanto riguarda il tridente, con Cristiano Ronaldo che resta l’unico sicuro del posto da titolare e con Dybala, Higuain, Ramsey e Douglas Costa che si contenderanno gli ultimi due posti a disposizione (in vantaggio i due argentini). Questa 20° giornata di Serie A si concluderà, infine, lunedì sera alle ore 20:45, quando l’Atalanta di Gasperini, reduce dalla bruciante sconfitta di Firenze in Coppa Italia, affronterà il fanalino di coda Spal. Solo conferme tra i nerazzurri di Bergamo, che dovranno fare a meno solo dello squalificato Hateboer (al suo posto Castagne). In avanti molto probabile il rientro da titolare per Duvan Zapata che verrà supportato, ancora una volta, da Gomez e Ilicic.

Carlo Marino

