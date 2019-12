2 minuti (tempo di lettura)

A due giorni dall’atipico inizio di questa 17° giornata di Serie A, che ha visto la Juve imporsi per 2-1 sul campo della Sampdoria, è arrivato il momento di analizzare tutte le altre partite di questo turno. Tra stasera, domani e domenica si disputeranno ben otto match di Serie A, anche se all’appello manca Lazio-Verona che è stata rinviata al prossimo 5 febbraio per permettere alla squadra biancoceleste di preparare l’impegno di domenica pomeriggio, quando se la dovrà vedere con i campioni in carica della Juventus nella consueta edizione della “Supercoppa italiana”.







La 17° giornata di Serie A riprenderà il suo cammino questa sera alle ore 20:45 con un match molto importante e molto sentito dalle due tifoserie. La Fiorentina di Vincenzo Montella, infatti, reduce dall’importantissimo pareggio in extremis ottenuto contro l’Inter, ospita la Roma di Fonseca al momento quarta in classifica con 32 punti. Buone notizie per i giallorossi che, per l’occasione, recuperano dal primo minuto entrambi i centrali di difesa con Mancini e Smalling pronti a ricompattare il reparto difensivo. In avanti, vista la sicura assenza di Kluivert, ci saranno solo conferme, con Perotti, Pellegrini e Zaniolo che giocheranno a supporto del solito Edin Dzeko.

Il sabato di Serie A verrà aperto alla Dacia Arena con l’Udinese e il Cagliari, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno, che si daranno battaglia per proseguire il cammino verso i propri obiettivi. Alle ore 15, invece, l’Inter di Antonio Conte, dopo due pareggi consecutivi in campionato, vuole tornare alla vittoria contro il Genoa di Thiago Motta che non porta a casa i tre punti addirittura dallo scorso 26 ottobre (3-1 al Brescia). Piena emergenza tra i nerazzurri dove, oltre ai soliti lungodegenti, non ci saranno gli squalificati Brozovic e Lautaro Martinez oltre agli acciaccati Borja Valero e Bastoni. In avanti oltre all’inamovibile (anche perché al momento oggettivamente non sostituibile) Lukaku potrebbe esserci spazio per Esposito, con Politano pronto a subentrare dalla panchina. A chiusura di questo sabato si Serie A, all’Olimpico di Torino, i padroni di casa guidati da Walter Mazzarri ospitano la Spal di Semplici, che ha un disperato bisogno di ottenere punti pesanti che gli consentano di lasciare l’ultima posizione in classifica.





Alle ore 12:30 di domenica, invece, l’attenzione si sposterà a Bergamo dove l’Atalanta di Gasperini riceverà il Milan di Stefano Pioli. Voglia di riscatto per i nerazzurri che, dopo la sconfitta di Bologna, vogliono tornare a vincere in Serie A. Tranne Duvan Zapata tutti recuperati tra gli orobici con Ilicic, Pasalic e Malinovskyi a contendersi un posto nel tridente con i soliti Muriel e Gomez. Qualche problema in più per i rossoneri che dovranno fare a meno degli squalificati Paquetà e Theo Hernandez (al loro posto spazio a Kessie e Rodríguez). In avanti ancora conferme per il tridente composto da Suso, Calhanoglu e Piatek. Alle ore 15, invece, andranno in scena altri due match fondamentali in ottica salvezza: il Lecce di Liverani proverà a dimenticare la batosta subita a Brescia ospitando l’ottimo Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre al Tardini di Parma, i crociati padroni di casa se la dovranno vedere con il Brescia di Corini.

In attesa di Lazio-Verona del prossimo 5 febbraio, la 17° giornata di Serie A si concluderà domenica sera quando il Napoli di Rino Gattuso andrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia a sfidare il Sassuolo. Periodo a dir poco complicato per i partenopei che, addirittura, non ottengono una vittoria in Serie A dallo scorso 19 ottobre (2-0 al Verona). Emergenza in difesa per Gattuso che dovrà fare a meno dello squalificato Maksimovic e dell’infortunato Koulibaly (al loro posto Luperto al fianco di Manolas). In avanti, complici anche le condizioni non ottimali di Mertens, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Milik supportato ancora una volta da Insigne e Callejon (in leggero vantaggio su Lozano).

Carlo Marino

