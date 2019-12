3 minuti (tempo di lettura)

Messo ormai alle spalle l’ultimo turno di Serie A e superato a pieni voti il turno infrasettimanale di coppe europee, è arrivato il momento di mettersi comodi e analizzare un’altra giornata di Serie A che avrà inizio domani pomeriggio. Quello che ci attende sarà un turno abbastanza particolare, in cui non sono previsti dei veri e propri “big match”, bensì sarà pieno di match molto insidiosi per le grandi di questo campionato che dovranno cercare di mantenere alta l’attenzione per non rischiare di perdere punti importanti in vista dei rispettivi obiettivi finali di stagione.







Questa 14° giornata di Serie A avrà inizio domani alle ore 15 quando, allo stadio “Mario Rigamonti“, andrà in scena un sentitissimo derby della Lombardia tra il Brescia di Fabio Grosso (due sconfitte su due partite da quando allena le rondinelle, con 0 gol fatti e 7 subiti) e l‘Atalanta di Giampiero Gasperini, reduce dalla prima storica vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Qualche dubbio tra i nerazzurri che dovranno continuare a fare a meno dell’infortunato Zapata ma che certamente recupereranno dalla squalifica sia Malinovskyi che Ilicic. Arruolabile Luis Muriel, che dovrebbe partire titolare nonostante la botta rimediata nel match di martedì. Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà a Genova dove i padroni di casa del Genoa ospitano il Torino di Walter Mazzarri, a una settimana dalla brutta sconfitta subita contro l’Inter che ha riaperto la crisi dei granata. Il programma di questo sabato si Serie A si concluderà, infine, al Franchi di Firenze con la Fiorentina di Montella che cercherà in tutti i modi di tornare alla vittoria (dopo tre turni di digiuno) contro il Lecce di Liverani, galvanizzato dal pareggio in rimonta conquistato nell’ultimo turno contro il Cagliari.

Questa domenica di Serie A verrà inaugurata dai campioni d’Italia in carica della Juventus che, alle ore 12:30, ospiteranno all’Allianz Stadium di Torino il Sassuolo di De Zerbi, reduce dalla sconfitta casalinga all’ultimo minuto inflitta dalla Lazio. Solo buone notizie per Maurizio Sarri che, oltre all’infortunato Douglas Costa e al lungodegente Chiellini, riavrà tutti a disposizione con Alex Sandro, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo rientrati regolarmente in gruppo. In avanti dovrebbero essere schierati dal primo minuto sia Ronaldo che Higuain, con Dybala che dovrebbe aggiudicarsi l’ultimo slot disponibile ai danni di Ramsey. Alle ore 15, invece, scenderà in campo l’Inter di Antonio Conte (rimasta al momento l’unica vera inseguitrice della capolista Juventus), contro la Spal di Semplici. Coperta molto corta per i nerazzurri che, dopo soli quattro giorni dalla splendida vittoria di Praga, saranno costretti a scendere quasi con gli stessi uomini. Gli unici ballottaggi riguardano il reparto difensivo dove Bastoni potrebbe far rifiatare Godin, mentre Danilo D’Ambrosio potrebbe essere confermato sulla fascia destra a discapito di Candreva. In avanti solo conferme per lo strepitoso tandem d’attacco Lautaro Martinez-Lukaku, che hanno siglato già ben 22 gol in questa stagione (16 in campionato e 6 in Champions League).





Sempre alle ore 15 andranno in scena altre due partite molto interessanti: all’Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dall’importante vittoria europea di ieri contro il Cluj, ospiterà l’Udinese di Mister Gotti. Probabile il rientro dal primo minuto tra i biancocelesti per Milinkovic-Savic e il solito Ciro Immobile (già 15 reti in appena 13 giornate in Serie A) che verrà affiancato ancora una volta da Correa. In contemporanea, al Tardini di Parma, i padroni di casa tenteranno di mettere alle spalle la beffa subita all’ultimo minuto in casa del Bologna, contro un Milan che ha un disperato bisogno di tornare alla vittoria. Buone notizie per Pioli che avrà di nuovo a disposizione Calhanoglu dopo il turno di squalifica, con Bonaventura che potrebbe essere arretrato come mezz’ala al posto di uno tra Paquetà e Krunic. In avanti rischia il posto da titolare Piatek che potrebbe essere sostituito dal primo minuto da Rafael Leao.

Alle ore 18, invece, il turno di Serie A si sposterà al San Paolo di Napoli, dove i padroni di casa guidati da Carlo Ancelotti, galvanizzati dal pareggio esterno in casa del Liverpool, tenteranno di tornare alla vittoria in campionato contro il Bologna (vittoria che manca addirittura da ben 5 turni). Buone notizie, però, tra i partenopei che recuperano sia Insigne che Milik (anche se quest’ultimo difficilmente partirà dal primo minuto). In avanti possibile conferme per il duo Mertens-Lozano che tanto bene ha fatto nel match di Anfield. La domenica di Serie A si concluderà al Bentegodi dove la Roma di Fonseca, dopo la grande prestazione sfoderata in Europa League contro l‘Istanbul Basaksehir, andrà a far visita al Verona di Juric. Tra i giallorossi non ci sarà lo squalificato Zaniolo (al suo posto Under in vantaggio su Mkhitaryan e Perotti), mentre per il resto la formazione sarà sempre la solita con Lorenzo Pellegrini e Kluivert che completeranno il terzetto alle spalle del solito Edin Dzeko. Questo 14° turno di Serie A si concluderà, infine, nel consueto monday night che vedrà sfidarsi il Cagliari di Maran, a una settimana esatta dal pareggio in rimonta subito in casa del Lecce, e la Sampdoria di Ranieri che, nell’ultimo turno, è tornata alla vittoria in casa dopo quasi due mesi di digiuno.

Carlo Marino

