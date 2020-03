3 minuti (tempo di lettura)

Sia la Roma che l’Inter devono confermare quanto fatto nel turno precedente, ed entrambe in effetti hanno amministrato le due partite senza particolari sbavature. La Roma andava in trasferta in un campo freddo e difficile come quello belga, poteva accusare il colpo subito a causa del gol di David nella prima parte del primo tempo, poichè infatti con il risultato di 1-0 sarebbero andati ai supplementari. Ma la squadra di Fonseca si rialza appena dopo 5 minuti con il gol di Kluivert che mette praticamente la parola fine sulle speranze della squadra di casa. Anche i nerazzurri, un pò appannati all’inizio, subiscono l’1-0 avversario, ed anche in questo caso la squadra milanese reagisce per tempo e con prima il sinistro di Biraghi e poi il gol di Lukaku, mette al sicuro la gara ed ipoteca il passaggio del turno.







GENT-ROMA

Parte già dal primo minuto l’attacco giallorosso, non appena si crea uno spazio Kolarov ne approfitta tirando una bomba che scheggia il palo e spaventa la squadra belga.

Il Gent, con il classico atteggiamento di chi non ha niente da perdere prova a proporre azioni attaccando la profondità soprattutto sulla fascia sinistra, approfittando dei buchi lasciati da Spinazzola.

Dal 20’ il Gent cresce sempre più spaventando gli ospiti con diversi cross e tiri ribattuti dal muro difensivo, ma al 25’ una trovata di Bezus che sorprende la linea difensiva dei capitolini raggiunge il talentino David che conclude a rete.

Sembra mettersi male per la squadra di Fonseca, che però cinque minuti dopo aver subito il gol reagisce con un assist al bacio di Mkhitaryan che serve Kluivert davanti al portiere, ed ha solo il dovere di realizzare.

Il Gent ha bisogno di sbilanciarsi dal momento che solo segnando altre due volte potrebbe passare, ed infatti questo atteggiamento offensivo lascia spazio a centrocampo oltre ad un evidente distacco tra i due reparti.

David, che insieme a Depoitre è l’uomo più pericoloso dei suoi, alla fine del primo tempo si mette in mostra con uno strappo improvviso che viene fermato solamente da un fallo da ammonizione di Veretout, che essendo già diffidato, salterà l’ipotetico ottavo di andata.

Nel secondo tempo le squadre tornano in campo con la stessa attitudine del primo, con i padroni di casa che attaccano regolarmente ma senza creare limpide occasioni. I pericoli principali derivano da azioni create sulla fascia destra della squadra di casa, dove il trio Montes, Kums e Depoitre è sempre in continuo movimento e mette a soqquadro la difesa degli ospiti.

La partita inoltre si incattivisce, infatti saranno estratti dall’arbitro altri 5 cartellini gialli, di cui 4 solamente assegnati al Gent.





Solo verso il 65’ si sviluppa una azione degna di nota, spunto del solito Depoitre nella zona di ala destra che serve in mezzo Odjidja, tiro secco che sfiora di pochissimo il palo alla destra di Pau Lopez.

Nei minuti di recupero la squadra di Thorup attacca senza limiti, ormai sapendo che le possibilità di passaggio sono minime, e la partita si conclude con la Roma in sofferenza ma uscita vittoriosa da questo doppio confronto e pronta ad affrontare il prossimo avversario.

INTER-LUDOGORETS

L’Inter comincia attaccando e facendo girare il pallone velocemente specialmente sugli esterni che vengono spesso in mezzo al campo per entrare nel vivo dell’azione. D’altra parte il Ludogorets, che per caratteristiche non è una squadra attendista, cerca anch’essa di prendere il pallino del gioco cercando di creare delle occasioni da calcio d’angolo.

Al 25’, in un momento di calma totale, il Ludogorets sorprende i padroni di casa con un’azione fulminea, fondamentale l’assist di Cicinho ma anche lo smarcamento di Cauly che si libera con una spallata di Godin ed insacca alle spalle di Padelli.

Subito reazione dell’Inter però che non si fa intimidire dall’avversario venuto a giocare a viso aperto a San Siro, con Eriksen che imbuca per Biraghi che piazza un buon sinistro in rete, aiutato anche dalla papera del portiere Iliev.

Sanchez durante il primo tempo è l’uomo più attivo dei nerazzurri, su di lui si appoggiano i compagni per ogni manovra offensiva, e sembra quello più in sintonia con tutta la squadra.

Dopo un buon break Godin riesce a rubare palla nella metà campo avversaria e serve Barella, avanza qualche metro e tira un buon destro angolato respinto dal portiere in calcio d’angolo verso il 40’.

Sullo scadere accade un episodio rocambolesco, Sanchez appoggia un pallone millimetrico sulla testa di Lukaku che colpisce il portiere, ma il rimpallo tocca di nuovo la testa dell’attaccante belga ormai a terra e segna un gollonzo.

Si chiude sul 2-1 il primo tempo.

Nel secondo tempo ricomincia il possesso interista, ed al 52’ Alexis, migliore dei suoi fin qui, piazza il pallone sulla traversa, facendo tremare i bulgari.

Altra buona conclusione di Lukaku verso il 60’ che, deviata da un ottimo intervento di Iliev, devìa sul palo e sfiora il 3-1.

Nel resto del secondo tempo il Ludogorets cerca di mettere un po’ di pressione agli uomini di Conte cercando di trovare almeno un altro gol, ma la pochezza delle occasioni create impedisce di risultare realmente pericolosi.

Solo qualche tiro del neo entrato Swierczok da tenere in considerazione, per il resto partita gestita dai nerazzurri senza particolari preoccupazioni. Così si conclude la prima prova di un lungo cammino che vedrà Inter e Roma protagoniste in questa Europa League.

