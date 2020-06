2 minuti (tempo di lettura)

Poco meno di un anno trascorso dall’annuncio dell’intenzione di ritirarsi dal calcio giocato, lo scorso 4 luglio, Arjen Robben ha deciso di tornare sui suoi passi, accordandosi col Groningen per la stagione 2020-2021.







36 anni compiuti lo scorso 23 gennaio, Robben ha vissuto una straordinaria carriera, affermandosi come uno dei migliori esterni offensivi in circolazione grazie a un repertorio pazzesco per classe, tecnica e qualità individuali. Dopo un quadriennio in patria, tra Groningen e PSV (2000-2004) e stagioni segnate da alti e bassi con le maglie di Chelsea (106 presenze e 19 reti tra il 2004 e il 2007), che nel 2004 se lo assicura per 18 milioni di euro, e Real Madrid (65 partite e 13 gol dal 2007 al 2009), Robben diventa uno dei migliori al mondo tra le file del Bayern Monaco.

Con i bavaresi, cui approda nell’estate 2009 per circa 25 milioni di euro, vince praticamente di tutto, risultando uno dei protagonisti dei trionfi del club più titolato di Germania: otto Bundesliga, cinque Coppe di Germania e altrettante Supercoppe nazionali, la Supercoppa europea, il Mondiale per club e soprattutto la Champions League. Dopo averla già sfiorata nel 2010 e nel 2012, rispettivamente perdendo in finale contro l’Inter di José Mourinho al Santiago Bernabeu (2-0 per i nerazzurri) e contro il Chelsea davanti al pubblico amico dell’Allianz Arena (ko ai rigori dopo l’1-1 maturato in 120′, con Robben che sbaglia il rigore del possibile 2-1 nei supplementari), infatti, il Bayern riesce nell’impresa nel 2013, battendo i connazionali del Borussia Dortmund di Jürgen Klopp proprio grazie a un gol a tempo scaduto di Robben (2-1 a Wembley).





309 presenze, 144 reti e 21 trofei in dieci anni: questi i numeri da capogiro di Arjen Robben con la maglia del Bayern Monaco. Nonostante qualche acciacco fisico di troppo negli ultimi anni, il fuoriclasse olandese non sembrava un giocatore in procinto di appendere gli scarpini al chiodo e la sua decisione lasciò in molti increduli. Per la fortuna degli appassionati, il nativo di Bedum ci ha ripensato pochi giorni fa, tornando al Groningen, laddove tutto ebbe inizio.

Proprio nel club biancoverde, infatti, Robben ha mosso i suoi primissimi passi nel mondo del calcio, debuttando tra i professionisti ad appena 16 anni, nella stagione 2000-2001 (18 presenze e 2 reti), e venendo subito nominato Giocatore dell’anno del Groningen. L’anno successivo trova sempre più spazio, facendo registrare 6 reti in 28 presenze, e attirando l’attenzione del più blasonato PSV, con cui offre ottime prestazioni e si afferma come uno dei migliori giovani talenti del panorama calcistico olandese e internazionale.

A 18 anni dal suo addio al Groningen (16 ne sono trascorsi dall’ultima stagione giocata in terra olandese), Robben è pronto a tornare a rivivere quei bellissimi momenti di inizio carriera e a rilanciare le ambizioni della sua prima squadra, che quest’anno ha chiuso la stagione all’ottavo posto in Eredivisie, garantendosi la possibilità di disputare i preliminari di Europa League.

“Mi sono detto: ‘Arjen, segui il tuo cuore! Non so se funzionerà, ma so che molto dipenderà dalla mia motivazione e dal mio impegno. Per me è un sogno che diventa realtà.”, le primissime parole di Arjen Robben dopo la firma col Groningen, che non vede l’ora di riabbracciarlo, al pari di tutti coloro che amano questo sport.

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.