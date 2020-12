4 minuti (tempo di lettura)

Non cambiano gli equilibri del campionato dopo l’undicesima giornata di Premier League, in cui in numerosi stadi torna a recitare un ruolo da protagonista il pubblico, seppur in numero contingentato, in seguito alla decisione del primo ministro Boris Johnson di consentire l’ingresso allo stadio a un massimo di 4000 tifosi, in base alla situazione delle varie città britanniche colpite dal Covid-19. Weekend più che positivo per le big, che vincono i rispettivi impegni: successi in rimonta per Chelsea e Manchester United, entrambi per 3-1, rispettivamente contro il Leeds a Stamford Bridge e contro il West Ham all’Olympic Stadium.

I Blues subiscono la rete dell’ex di turno Bamford dopo pochi minuti: il centravanti dei Whites realizza la sua ottava rete in questa edizione della Premier League, sfruttando una disattenzione della retroguardia dei padroni di casa. La reazione degli uomini di Lampard non si fa attendere, con Giroud che segna la rete del pareggio con una zampata vincente su cross di James, quindi un colpo di testa di Zouma (quarto gol stagionale per il difensore francese, che ha segnato più di attaccanti del calibro di Agüero, Aubameyang, Rashford e Martial sin qui) sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mount e un tocco ravvicinato di Pulisic su assist di Werner consentono al Chelsea di portare a casa la vittoria.

Lo United, dal canto suo, sembra accusare il colpo dopo il gol di Souček sul finire del primo tempo, ma nella ripresa centrano un’altra vittoria in rimonta: Pogba pareggia i conti con un bolide dalla distanza, Greenwood porta in vantaggio i Red Devils con un gran sinistro e Rashford cala il tris che taglia definitivamente le gambe agli Hammers, riscattandosi dopo aver colpito un palo a tu per tu con Fabiański. Il Tottenham di José Mourinho blinda la vetta della classifica, aggiudicandosi il derby del nord di Londra con l’Arsenal per 2-0, grazie a un superlativo gol del solito Son, che apre le marcature con un gran destro a giro e va in doppia cifra, e al raddoppio firmato dall’implacabile Harry Kane. Col medesimo risultato, il Manchester City archivia la pratica Fulham, risolta in meno di mezz’ora di gioco: Sterling va a segno dopo soltanto cinque minuti, quindi De Bruyne risulta infallibile dal dischetto e mette in cassaforte tre punti preziosissimi per gli uomini di Guardiola.

Goleada per il Liverpool, che travolge il Wolverhampton ad Anfield nell’ultimo posticipo domenicale e aggancia nuovamente il Tottenham in vetta alla classifica a quota 24 punti. I campioni in carica si impongono per 4-0, riuscendo a far registrare la bellezza di 65 partite di imbattibilità tra le mura amiche: sulla carta i Wolves avrebbero le armi per impensierire i Reds e questi ultimi appaiono tutt’altro che imbattibili, complici i numerosi infortuni, ma i ragazzi di Klopp vanno in vantaggio con Salah nel primo tempo e nella ripresa amministrano il risultato senza particolari difficoltà, facendo valere la loro maggiore esperienza e chiudendo i conti nel giro di circa venti minuti, con le reti di Wijnaldum e Matip e l’autogol di Semedo.

Decisamente più sofferta, ma non per questo meno importante, la vittoria del Leicester sul campo del sempre più pericolante Sheffield United. Il 2-1 finale con cui le Foxes si impongono a Bramall Lane porta le firme di Ayoze Pérez e Jamie Vardy, con quest’ultimo che al fotofinish fulmina Ramsdale da pochi passi e ammutolisce i tifosi rivali. Il classe ‘87 ha un doppio motivo per festeggiare, essendo nativo di Sheffield e tifoso dell’altra squadra della città, lo Sheffield Wednesday, nelle cui giovanili peraltro mosse i suoi primi passi nel mondo del calcio. Per lo Sheffield, ultimo con appena un punto e già sei lunghezze di distacco dal Fulham quartultimo, vale a poco la rete del momentaneo pareggio siglata da McBurnie.

Non va meglio al neopromosso West Bromwich, letteralmente spazzato via dal Crystal Palace al The Hawthorns (5-1 il risultato finale in favore degli ospiti): dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, con l’autorete di Furlong che porta in vantaggio le Eagles dopo nemmeno dieci minuti di gioco e Gallagher che trova il pari per i Baggies alla mezz’ora, nella ripresa – forti anche della superiorità numerica, in virtù dell’espulsione di Matheus Pereira poco prima dell’intervallo – gli uomini di Roy Hodgson mettono la freccia e dilagano grazie alle doppiette di Zaha e Benteke, apparsi entrambi in gran spolvero e incontenibili per il malcapitato reparto arretrato del West Bromwich.

Due punti persi, invece, per l’Everton, che pareggia per 1-1 sul campo del Burnley e continua a vivere una prima parte di stagione da montagne russe. Un saliscendi continuo per i Toffees di Carlo Ancelotti, che non hanno ancora trovato un equilibrio tale da potergli permettere di tenere il passo delle Big 6 (nell’ordine, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Leicester, Manchester United e Manchester City). A Turf Moor, Brady porta in vantaggio i Clarets dopo appena tre minuti di gioco, fulminando Pickford con un potente destro dalla distanza, e la sua rete lascia presagire un’altra sconfitta preoccupante per l’Everton. Poco prima dell’intervallo, però, il sempre puntuale Dominic Calvert-Lewin prende parte ancora una volta all’appuntamento col gol, con un tocco ravvicinato su assist di Richarlison. Si tratta dell’undicesima rete in Premier League quest’anno per il centravanti classe ‘97, che sale in vetta alla classifica marcatori del torneo e non sembra affatto intenzionato a mollare la presa.

🥅 @CalvertLewin14's scored more league goals from inside the box (11) than any other player in Europe's top five leagues this season#BUREVE pic.twitter.com/TlOP4g1vtn — Premier League (@premierleague) December 5, 2020

Nel Monday Night, infine, il Southampton si impone per 2-1 in casa del Brighton. I Seagulls si illudono con un gol dal dischetto di Pascal Groß, che spiazza McCarthy dagli undici metri poco prima della mezz’ora del primo tempo, ma i Saints li raggiungono con un colpo di testa di Vestergaard nel finale del primo tempo e ribaltano definitivamente la situazione grazie a un calcio di rigore di Danny Ings: palla da una parte, Ryan dall’altra. Successo pesantissimo per gli uomini di Ralph Hasenhüttl, che salgono al quinto posto in classifica, a soli quattro punti dalla vetta, e ritrovano immediatamente la vittoria.

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.