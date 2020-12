5 minuti (tempo di lettura)

Nella quattordicesima giornata di Premier League, l’ultima prima di Natale, tanti risultati degni di nota e soprattutto un mucchio di gol: sono ben, infatti, le reti messe a segno nelle dieci partite disputatesi tra venerdì e lunedì. Il Liverpool blinda il primo posto e si prepara a festeggiare un Natale da capolista per il secondo anno consecutivo. I Reds si confermano al comando della classifica in grande stile, battendo il Crystal Palace in trasferta con un pesantissimo 7-0 (vittoria più larga in trasferta nella storia del Liverpool).

57' Salah subbed on 🔄

68' Salah assist 🅰️

81' Salah goal ⚽️

84' Salah goal ⚽️ Mohamed Salah, everybody 👏#CRYLIV pic.twitter.com/0bsaAHTiwQ — Premier League (@premierleague) December 19, 2020

A Selhurst Park, Minamino apre le danze dopo appena tre minuti, siglando il suo primo gol in terra inglese, quindi Mané raddoppia a dieci minuti dal termine del primo tempo, sfruttando al meglio un assist di Firmino e segnando al Palace per la settima partita consecutiva. Il brasiliano si mette poi in proprio in avvio di ripresa, firmando il terzo gol con un esterno destro che beffa Guaita, Henderson cala il poker e nuovamente Firmino finalizza al meglio un’azione avviata da Salah.

Quest’ultimo, partito dalla panchina per la prima volta in questa stagione ed entrato in campo nella ripresa, nel finale di gara realizza la doppietta che fa calare il sipario su un match a dir poco a senso unico. Il Liverpool di Jürgen Klopp stravince il confronto con il Crystal Palace dell’ex di turno Roy Hodgson – che una settimana fa aveva fermato il Tottenham– sale a quota 31 punti in classifica e lancia un messaggio chiaro a tutte le inseguitrici.

Tra queste, proprio gli Spurs di José Mourinho, che crollano tra le mura amiche sotto i colpi del Leicester e incassano la seconda sconfitta consecutiva per la prima volta dallo scorso 1 marzo. Le Foxes riescono a controllare la gara senza particolari patemi d’animo, portandosi in vantaggio nel recupero del primo tempo con un calcio di rigore del sempre puntuale bomber Jamie Vardy e trovando la via del raddoppio all’ora di gioco grazie a un’autorete di Alderweireld, che devia nella propria porta un colpo di testa dello stesso Vardy.

Il Tottenham non riesce mai a dare l’impressione di potersi rimettere in carreggiata e scivola a -6 dalla vetta occupata dal Liverpool. Tutt’altro umore in casa Everton, con i Toffees che hanno ritrovato l’entusiasmo e la continuità che avevano caratterizzato l’inizio di stagione. Gli uomini di Carlo Ancelotti, infatti, portano a casa la terza vittoria di fila, superando per 2-1 l’Arsenal a Goodison Park.

Another 3 points. Another evening full of support from our amazing fans in the stadium. #COYB pic.twitter.com/MYrq0bNY31 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 19, 2020

Dopo un primo tempo equilibrato e chiusosi sul risultato di parità (1-1), per effetto di un autogol di Holding da una parte e di un calcio di rigore di Pépé dall’altra, nella ripresa è Holgate a segnare la rete che vale il definitivo 2-1 e permette all’Everton di portarsi al quarto posto in classifica e tornare a dire la sua in ottica titolo dopo un periodo piuttosto complicato tra la fine di ottobre e l’inizio di dicembre. Per l’Arsenal, invece, si tratta della quarta sconfitta nelle ultime sei giornate di Premier League: i Gunners hanno appena quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e non vincono dallo scorso 1 novembre.

Ritrova la vittoria, invece, il Manchester City, che si impone per 1-0 sul campo del Southampton e interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dei Saints, imbattuti da tre partite. Ai Citizens, che erano reduci da due pareggi di fila, basta un gol di Sterling su assist di De Bruyne per ritrovare i tre punti che permettono loro di rimanere in scia del Liverpool capolista e delle altre squadre in lizza per il titolo. Torna in corsa per l’obiettivo più importante (la vittoria del campionato) anche il Manchester United, che sta vivendo un ottimo momento di forma e lo dimostra appieno contro il malcapitato Leeds, asfaltando gli uomini di Bielsa per 6-2 sotto gli occhi di un tifoso speciale: Sir Alex Ferguson.

The first player to score a brace inside three minutes of a #PL match… 👏 Scott McTominay 👏#MUNLEE | @ManUtd pic.twitter.com/7UhRh242Ft — Premier League (@premierleague) December 20, 2020

Le due squadre, che hanno scritto pagine importantissime di storia del calcio inglese grazie ai loro successi in campo nazionale e internazionale, tornano ad affrontarsi a distanza di 16 anni. Per i neopromossi Whites non c’è alcuna via di scampo, lo United ha ritrovato fiducia e non ha intenzione di lasciare punti per strada, come fatto troppo spesso sinora. Dallo scorso 4 ottobre, quando i Red Devils vennero umiliati dal Tottenham (6-1), nessuna squadra ha raccolto più punti degli uomini di Solskjær (23, frutto di ben sette vittorie, due pareggi e appena una sconfitta in dieci giornate).

Serata da dimenticare per il Leeds, che in appena tre minuti subisce ben due gol (doppietta di McTominay, che diventa il primo giocatore a segnare due gol nei primi tre minuti di una partita di Premier League) e non riesce più a riprendere lo United. Quest’ultimo, infatti, ha già un rassicurante vantaggio di tre reti all’intervallo, grazie ai gol di Bruno Fernandes e Lindelöf che archivia la pratica Leeds in largo anticipo rispetto all’intervallo. Cooper prova a rimettere in corsa i suoi prima della fine del primo tempo, ma nella ripresa lo United chiude il discorso con James e Bruno Fernandes (doppietta), che rendono vano il gol della bandiera di Dallas a poco più di un quarto d’ora dal termine.

The first time we've scored six or more in a #PL game since United 8 Arsenal 2 in 2011… And look who was there to enjoy it ❤️ 🔴 #MUFC

#️⃣ #MUNLEE pic.twitter.com/u5khI4l0ci — Manchester United (@ManUtd) December 20, 2020

In zona retrocessione, da segnalare il pareggio per 1-1 tra Newcastle e Fulham, con l’autogol di Ritchie che porta in vantaggio i Cottagers a tre minuti dall’intervallo e il calcio di rigore di Callum Wilson che ristabilisce l’equilibrio tra le due squadre poco dopo l’ora di gioco e si porta a quota 8 reti in 12 presenze, eguagliando il numero di gol segnati lo scorso anno con la maglia del Bournemouth. Gli ospiti chiudono in dieci uomini (espulso l’ex Sampdoria Andersen per il fallo da rigore), ma riescono a non subire la rimonta e a centrare il terzo risultato utile consecutivo.

Si conclude col medesimo risultato (e la stessa quantità di uomini in campo) un altro importante scontro diretto per la salvezza, quello tra Brighton e Sheffield United. Gli ospiti, in inferiorità numerica dal 40’ in virtù dell’espulsione di Lundstram, passano in vantaggio con Bogle dopo poco più di un’ora di gioco, ma si fanno raggiungere a tre minuti dal triplice fischio da Welbeck, portando a casa soltanto un punto.

Secondo pareggio di fila per i Seagulls, mentre le Blades da un lato sorridono perché interrompono una striscia di ben otto ko consecutivi, ma dall’altro sfiorano soltanto una vittoria che manca addirittura dallo scorso 11 luglio (3-0 a Bramall Lane contro il Chelsea) e che stenta ad arrivare quest’anno (due pareggi e dodici sconfitte in quattordici giornate per i ragazzi di Chris Wilder).

Non va meglio all’altra neopromossa, il West Bromwich, travolto dall’Aston Villa al The Hawthorns nell’ultima gara della domenica di Premier League. Il 3-0 finale con cui i Villans passano sul campo dei Baggies – che devono fare anche i conti con l’espulsione di Livermore nel finale del primo tempo – mette in evidenza tutti i limiti della squadra guidata da Sam Allardyce, subentrato pochi giorni fa a Slaven Bilić.

There were some 𝗕𝗜𝗚 performances on Sunday… Who impressed you the most? 🤔 pic.twitter.com/ygArPtR6VO — Premier League (@premierleague) December 20, 2020

Un debutto da dimenticare per il 66enne tecnico inglese, mentre gli ospiti di Dean Smith possono festeggiare grazie alla doppietta di El Ghazi, che apre le marcature dopo appena cinque minuti di gioco e chiude i conti a due minuti dal termine su rigore, e alla rete di Bertrand Traoré, a segno anch’egli nel finale.

Nel primo posticipo del lunedì, il Burnley regola il Wolverhampton a Turf Moor (2-1): i Clarets chiudono la pratica tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, aprendo le marcature con Barnes poco dopo la mezz’ora di gioco e mettendo il punto esclamativo sul successo finale dopo poco più di cinque minuti del secondo tempo, grazie a un gol di Wood. Fábio Silva prova a rimettere tutto in discussione su rigore a pochi istanti dal 90’, ma per i Wolves è troppo tardi.

Il Monday Night, infine, vede il ritorno alla vittoria del Chelsea, che supera agevolmente il West Ham nel derby londinese. Il 3-0 finale con cui i Blues affossano gli Hammers è firmato dal gol di Thiago Silva, che sblocca il risultato dopo appena dieci minuti di gioco con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mount (secondo gol in Premier per l’esperto centrale brasiliano), e da una doppietta di Tammy Abraham, che segna due volte nel giro di poco più di un minuto, sale a quota cinque reti e diventa il miglior marcatore del Chelsea in questa Premier League.

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.