La squadra che ha stupito maggiormente è stata senza dubbio l’Atletico Madrid. I colchoneros infatti nella sfida di sabato sera hanno annientato il Cadice con il risultato di 4-0, in un match che ha visto dominare gli uomini di Simeone in lungo ed in largo. Nonostante un percorso in Champions League altalenante, in terra spagnola i biancorossi stanno tenendo un ottimo passo e sono ancora l’unica squadra imbattuta del torneo. La doppietta di Joao Felix e le reti di Llorente e Suarez lanciano così la squadra di Madrid vicina alla vetta, mentre il Cadice prende uno schiaffone che ne ridimensiona le velleità di classifica.

Ad aprire il turno, nel consueto anticipo del venerdì sera, erano state Elche e Celta Vigo. Le due squadre si sono divise la posta in palio con le reti di De La Torre e Santiago Lorenzo nella prima frazione a sigillare il punteggio sull’1-1. Gli uomini di Jorge Almiron consolidano il loro piazzamento a metà classifica, i galiziani invece raccolgono un punto importante in trasferta in ottica salvezza.

Tornando alle gare giocate di sabato, spiccano le vittorie di Barcellona e Siviglia, rispettivamente contro il Betis e l’Osasuna. I blaugrana, trascinati da un super Messi, hanno sconfitto gli andalusi biancoverdi con il punteggio di 5-2, dilagando soprattutto nella seconda parte di gara. La doppietta del dieci argentino e le reti di Dembelè, Griezmann e Pedri hanno reso vane le marcature ospiti di Sanabria e Moron. Una vittoria dal valore inestimabile per gli uomini di Koeman, che in caso di passo falso rischiavano di farsi risucchiare in zona retrocessione. Per Joaquin e compagni una scoppola che non pregiudica il buon cammino intrapreso fin qui.

Vittoria importante, come accennato poco fa, anche per il Siviglia. Mister Lopetegui può sorridere grazie al rigore realizzato da Lucas Ocampos e ad una classifica che adesso vede allontanarsi la zona calda. Un successo che consente di raggiungere in classifica proprio l’Osasuna, con i navarri che finora stanno rispettando i pronostici di inizio stagione che li vedevano in una posizione di centro classifica.

A completare il quadro delle gare del sabato ci hanno pensato Huesca ed Eibar. Gli aragonesi guidati da Sanchez Munoz hanno agguantato il pari nella ripresa grazie a Iordanidis, dopo il vantaggio ospite di Burgos maturato nella prima frazione. Un punto che fa comodo ai baschi piuttosto che ai padroni casa, che restano in piena zona retrocessione.

Alcacer e compagni hanno vinto per 3-1 contro il Getafe in trasferta, con le reti dell’ex bomber del Dortmund, Munoz e Moreno ad annullare il momentaneo 1-2 di Arambarri. Per gli ospiti un successo che vale oro, che li proietta in seconda posizione, mentre per i padroni di casa una batosta che li porta nelle zone anonime di centro classifica.

La sorpresa della giornata è giunta però dal Mestalla, con il Valencia che ha inflitto una dura lezione al Real Madrid. In un campo tradizionalmente ostico, i galacticos hanno incassato una pesante sconfitta, un 4-1 che rende merito alla super prestazione di Soler, autore di una tripletta. A completare il quadro l’autorete di Varane ed il gol della bandiera del solito Benzema. Una debacle quella del Madrid che allontana la vetta di quattro punti, ma soprattutto lascia in eredità delle enormi problematiche in fase difensiva. Per i valenciani una vittoria scaccia crisi, che proietta gli uomini di Javi Gracia a -1 dalla zona europea.

Infine, ma non per importanza, le sfide tra Valladolid ed Athletic e Levante ed Alaves. Il club del presidente Ronaldo ha finalmente trovato la prima vittoria in campionato, grazie ai gol di Guerreiro ed Orellana. Per il Bilbao, cui è andato a segno Inaki Williams, una sconfitta inaspettata che rischia di risucchiare i baschi nella lotta per non retrocedere. Per i biancoviola invece un successo che permette di lasciare l’ultima piazza e raggiungere a quota sei punti l’Huesca ed il Levante.

Proprio i valenciani, contro l’Alaves, non sono andati oltre l’1-1 interno. Al vantaggio ospite firmato da Perez ha risposto Morales, con i padroni di casa che non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio nonostante l’inferiorità numerica degli avversari dovuta all’espulsione di Mendez nella prima frazione. A gioire maggiormente per questo punto allo stadio Ciutat de Valencia sono stati i baschi, che con questo pari mantengono invariate le distanze dalla zona calda.

Ecco la classifica aggiornata:

Real Sociedad 20 – Villarreal 18 – Atletico Madrid ** 17 – Real Madrid* 16 – Cadice, Granada * 14 – Betis 12 – Barcellona ** , Valencia, Getafe *, Elche ** 11 – Siviglia **, Osasuna * 10 , – Athletic Bilbao *, Alaves , Eibar 9 – Celta Vigo 7 – Levante *, Valladolid , Huesca 6 .

*una partita in meno

**due partite in meno

