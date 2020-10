2 minuti (tempo di lettura)

La settima giornata de La Liga mette di fronte il meglio del calcio iberico: Barcellona e Real Madrid. Le due compagini si affrontano infatti al Nou Camp dopo un avvio di stagione con poche luci e molte ombre. A guidare la classifica del campionato spagnolo infatti c’è la Real Sociedad di David Silva, rivale del Napoli in Europa League, con le merengues staccate di un punto (con una partita in meno) ed i catalani addirittura di quattro punti, anche se Messi e compagni hanno disputato due gare in meno rispetto ai baschi.







Entrambe le compagini, però, sono reduci da una sconfitta in campionato. Gli uomini di Koeman sono caduti al Coliseum contro il Getafe in virtù di una rete su calcio di rigore di Jaime Mata nella seconda frazione di gioco. I ragazzi allenati da Zidane, invece, hanno ceduto sul loro terreno contro il Cadice dopo la zampata di Lozano avvenuta a metà del primo tempo. In soccorso delle due squadre, pronte a riscattarsi dopo questi risultati deludenti, poteva esserci la Champions League, con l’esordio in casa contro il Ferencvaros per il Barça e contro lo Shakhtar per i madridisti.

Ad approfittarne è stato il club del presidente Bartomeu, che ha annichilito gli ungheresi con un netto 5-1 ed un Lionel Messi in grande spolvero dopo la querelle estiva sul suo possibile addio. Ottima prestazione collettiva macchiata solamente dall’espulsione di Piqué, che salterà la trasferta in casa della Juventus. Conferme importanti dai talenti Fati e Pedri, andati entrambi a segno, così come dal neo acquisto Pjanic che ha ben figurato in coppia con l’olandese De Jong nel nuovo 4-2-3-1 di Koeman. Nonostante il ricordo della disfatta epocale contro il Bayern Monaco sia ancora fresco nella mente dei tifosi e dell’ambiente blaugrana, i vice campioni di Spagna hanno dimostrato ancora una volta di avere molta confidenza con la manifestazione più importante d’Europa, tanto che non perdono un incontro della fase a gironi dal lontano 2016 (3-1 all’Etihad Stadium contro il Manchester City).





Di diversa matrice, invece, la prestazione offerta dal Real Madrid nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. I campioni di Spagna hanno infatti perso per 3-2 al termine di una sfida rocambolesca. Sotto di tre reti al termine del primo tempo, per effetto dei gol di Tetê e Solomon e dell’autogol di Varane, nella ripresa le reti di Modric e Vinicius non sono servite ad evitare una sconfitta pesante. Prestazione negativa per molti dei giovani talenti del club di Florentino Perez, in particolare Jovic ed Asensio.

A dare la scossa ci ha pensato Benzema, che seppur non abbia segnato ha tenuto in scacco la difesa degli ucraini per tutta la ripresa. Purtroppo le giocate del transalpino non sono bastate ad evitare la debacle interna, con le conseguenti voci di esonero di Zidane che sono diventate sempre più insistenti. I media spagnoli, infatti, hanno lanciato l’indiscrezione di un incontro fra Raul Gonzalez Blanco – eterno numero 7 del Madrid e attuale tecnico del Real Madrid Castilla – e la dirigenza madridista, con la notizia che non è stata smentita dagli ambienti vicini al club.

Umori opposti, dunque, alla vigilia di una sfida che suscita l’interesse di tutti gli amanti del calcio europeo, con il Barcellona in rampa di lancio ed il Real Madrid in preda ad una crisi. Chi vince rilancerà le proprie ambizioni come favorito per la conquista del titolo nazionale, chi perde invece dovrà fare i conti con i malumori delle tifoserie e delle rispettive dirigenze. La paura di non uscire sconfitti potrebbe farla da padrona in questa sfida dal grande fascino, anche se siamo sicuri che, diversamente dagli ultimi due incontri poveri di reti (0-0 al Nou Camp e 2-0 per il Real Madrid al Bernabeu), questa volta le premesse per una gara ricca di emozioni ci siano tutte.

Davide Artale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.