Eccoci arrivati all’ultimo appuntamento del girone di andata di questo avvincente campionato di Serie A, che avrà inizio domani alle ore 15. Sarà un turno fondamentale per quanto riguarda le zone alta della classifica grazie a tre veri e propri “big match“ che, in virtù anche dei risultati dell’ultima giornata, potrebbero riscrivere totalmente la sceneggiatura di questa stagione e decreteranno il “campione d’inverno” di quest’anno. Anche per quanto riguarda la zona retrocessione questo turno darà risposte molto importanti, soprattutto per le “ultime della classe” chiamate a fornire delle prestazioni convincenti che possano allontanarle dalle sabbie mobili delle ultime posizioni.







Questa 19° giornata di Serie A si aprirà domani alla “Sardegna Arena” di Cagliari, dove i padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, ospitano il Milan di Stefano Pioli. Continua il periodo alquanto difficile per i rossoneri che, oltre a non riuscire a ottenere continuità nei risultati, non riescono a segnare in campionato da più di tre partite. Solo conferme, comunque, in vista del match di domani con l’unica variazione che dovrebbe riguardare l’innesto di Ibrahimovic dal primo minuto al posto di Piatek. Alle ore 18 l’attenzione si sposterà all’Olimpico di Roma per il primo “big match” di giornata tra Lazio e Napoli. Buone notizie per Simone Inzaghi che recupererà dalla squalifica gli inamovibili Lucas Leiva e Luis Alberto a centrocampo. In avanti, viste le condizioni non ottimali di Correa, dovrebbe essere confermato dal primo minuto Caicedo a supporto dello strepitoso Ciro Immobile (19 gol in 17 presenze in Serie A). Qualche problema in più per gli uomini di Gattuso che, oltre ai soliti Koulibaly, Maksimovic e Mertens, potrebbe fare a meno di Meret (al suo posto pronto Ospina). Per il resto solo conferme tra i partenopei con Insigne e Callejon che dovrebbero agire a supporto di Milik.

Il secondo “big match” di questa ultima giornata del girone di andata di Serie A si disputerà nella splendida cornice di “San Siro” dove si daranno battaglia l’Inter di Antonio Conte (migliore difesa con appena 15 gol subiti), e la strepitosa Atalanta di Gasperini (miglior attacco con ben 48 gol segnati). Qualche defezione per quanto riguarda i padroni di casa che, nonostante il rientro in gruppo dei ristabiliti Asamoah e Sanchez, dovranno fare a meno degli squalificati Skriniar e Barella (al loro posto pronti Bastoni e Vecino in vantaggio su Gagliardini). Pochi dubbi, invece, per quanto riguarda il reparto avanzato dove verrà confermato, ancora una volta, il tandem d’attacco formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku (insieme già a quota 30 gol in tutte le competizioni). Grandissimo momento di forma per i nerazzurri di Bergamo, reduci da due 5-0 consecutivi ai danni di Milan e Parma. Tutti a disposizione per Giampiero Gasperini che, comunque, dovrebbe confermare la solita formazione tipo con le uniche variazioni che potrebbero riguardare la fascia destra (Hateboer in vantaggio su Castagne) e il reparto avanzato, dove il ristabilito Duvan Zapata reclama spazio ai danni del connazionale Muriel.





La 19° giornata di Serie A proseguirà nella giornata di domenica con altre sei partite molto interessanti. Alle ore 12:30 si andrà in scena alla “Dacia Arena“, dove l’Udinese di Gotti ospiterà il Sassuolo di De Zerbi (che non vince in Serie A dallo scorso 8 novembre). Alle ore 15, invece, ci saranno le tre consuete partite in contemporanea: la Fiorentina di Iachini cercherà di tornare alla vittoria contro il fanalino di coda Spal; la Sampdoria di Ranieri se la vedrà con il Brescia di Corini, in un match che sa già di scontro salvezza; il Torino di Walter Mazzarri cercherà di dare continuità alla strepitosa prestazione dell’Olimpico contro l’ostico Bologna di Sinisa Mihajlovic. Questo turno, inoltre, proseguirà alle ore 18 quando, allo stadio “Bentegodi“, la rivelazione Verona di Juric tenterà di continuare a stupire contro il Genoa di Davide Nicola (vittorioso nel suo debutto con i rossoblù contro il Sassuolo).

Il terzo e ultimo “big match” di questa giornata si disputerà domenica sera alle ore 20:45, quando la Roma di Fonseca, reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Torino, cercherà di fermare l’ottimo rollino di marcia della Juventus di Maurizio Sarri, al momento prima in classifica a pari punti con l’Inter. Qualche problema tra i giallorossi dove, oltre ai lungodegenti Kluivert e Pastore, non riuscirà a esserci nemmeno Mkhitaryan a causa di una lesione muscolare al retto femorale. Per il resto scenderà in campo la solita formazione con Perotti, Pellegrini e Zaniolo che agiranno alle spalle dell’inamovibile Edin Dzeko. Qualche preoccupazione anche per Maurizio Sarri, viste le condizioni non ottimali del “pipita” Higuain che rischia seriamente di non essere del match (al suo posto Ramsey in vantaggio su Douglas Costa e Bernardeschi). In difesa potrebbe essere confermato ancora una volta Demiral ai danni di De Ligt, mentre in avanti il tridente verrà completato dai soliti Dybala e Cristiano Ronaldo (ben 8 gol nelle ultime 5 giornate di Serie A).

A concludere questa giornata di Serie A ci penseranno, infine, Parma e Lecce che si daranno battaglia lunedì sera alle ore 20:45, in un “monday night” incandescente che vedrà le due compagini cercare di riscattare un’ultima parte di stagione a dir poco deludente.

