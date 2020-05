Meno di un minuto (tempo di lettura)

È stato il segreto di pulcinella per qualche giorno, anche se lo avevamo anticipato al momento della separazione di Vettel. finalmente è giunto il momento di Carlos Sainz in Ferrari ed è la stessa scuderia di Maranello a confermarne l’ingaggio tramite Binotto. 25 anni, spagnolo con gran voglia di dimostrare di valere quel sedile, è cresciuto col mito di Fernando Alonso di cui è pure grande amico.







Leclerc-Sainz dunque sarà la line up della Rossa nel 2021 e sarà loro il colpito di provare a riportare il titolo piloti e costruttori a Maranello. “Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che ha come obiettivo ultimo tornare al vertice della Formula 1. Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà, soprattutto nello scenario di un quadro economico e regolamentare che sta cambiando in maniera repentina e che impone di affrontare questa sfida in maniera differente rispetto al recente passato”





Queste le parole di Mattia Binotto, che ha poi aggiunto: “Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos, la più giovane negli ultimi cinquant’anni di storia della Scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Antonio Maimone

