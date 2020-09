3 minuti (tempo di lettura)

Gara folle a Monza, con Gasly che centra il primo successo in carriera. Sainz e Stroll completano il podio, nel segno delle nuove leve che stanno conquistando la F1. Hamilton a causa dello stop and go viene sbalzato all’ultimo posto, ma con una prova superba riesce ad agguantare la settima piazza. Delude Bottas, solo quinto, mentre per la Ferrari è notte fonda: poteva essere una grande occasione, ma alla fine è un altro gp a quota 0 punti.







La cronaca della gara

Che la gara sia anomala lo si evince già dalla partenza: Hamilton parte benissimo, mentre Bottas si fa risucchiare da Sainz prima e da Norris poi. Sembra avere problemi e viene passato anche da Perez e Ricciardo. Poco dopo lamenterà problemi derivanti dalla mappatura utilizzata. Al giro 6 si conclude l’ultima gara a Monza da ferrarista per Vettel, che con il cuore spezzato dirà poi ai microfoni di Sky “Meglio che non ci siano stati i tifosi, in un certo senso“. Causa del ritiro pare sia stata l’esplosione dell’impianto frenante. La gara tuttavia si ravviva proprio da quel momento: Bottas fatica e si lamenta via radio, Verstappen si avvicina, Perez attacca Norris. Al di sotto della prima posizione sembra essersi formato un trenino in cui tutti possono spuntarla. Nel frattempo Hamilton viaggia a ritmi folli e dà mezzo secondo a giro a tutti.

Al giro 15 la situazione è questa: Hamilton, Sainz, Norris, Perez, Ricciardo, Bottas, Verstappen, Stroll, Ocon e Gasly in top 10. Piove sul bagnato in casa Ferrari, con Leclerc che perde terreno su Raikkonen. Giovinazzi, con l’altra Alfa, è davvero vicino e quando il monegasco rientra ai box (giro 19): la sensazione era di un sorpasso imminente. Al giro 20 si ferma Magnussen all’uscita della parabolica, sancendo l’uscita della Safety Car. Entrano ai pit-stop solo Hamilton e Giovinazzi e a primo impatto sembra una follia. Al giro 22 svelato il mistero: la pit-lane era chiusa e i due piloti rischiano la penalità. Una volta che viene aperta, tutti rientrano ai box e alla ripartenza la carte sono mischiate. Poco male, perchè Leclerc dopo due bei sorpassi sulle Alfa perde la vettura all’ultima curva e impatta a oltre 200Km/h: bandiera rossa.

La gara si ferma al giro 27 e Giovinazzi e Hamilton vengono sanzionati: stop and go di 10 secondi per entrambi. Si riparte alle 16 e 20 circa con la seguente griglia: Hamilton, Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Sainz, Norris, Bottas, Latifi, Ricciardo, Verstappen, Ocon, Kvyat, Perez, Russel, Albon e Grosjean. Una sequenza di piloti che in condizioni normali non si sarebbero mai verificata.

Alla ripartenza di questo mini gran premio da 25 giri Stroll fa da mattatore assoluto. Prima parte male facendosi infilare da entrambe le Alfa, poi va lungo e per poco non prende Kimi, terzo; poco dopo alla Ascari si fa protagonista di un sorpasso incredibile su Lando Norris. Alla fine del giro Hamilton entra per scontare lo stop and go, uscendo ultimo con 30 secondi di svantaggio su Albon, penultimo. Gasly è incredibilmente leader della gara con la sua Alpha Tauri.





Giovinazzi sconta la sua penalità al giro 31, mentre il compagno viene infilato al giro 34 da Sainz, che prova a chiudere il gap sul leader. Il finlandese viene poi passato da una carrellata di piloti a causa delle gomme in crisi. Sprofonda in nona poteva vincere? Al 10 giri dalla fine la situazione è la seguente: Gasly, Sainz, Stroll, Norris, Bottas, Ricciardo, Ocon, Kvyat, Raikkonen, Perez, Latifi, Hamilton, Grosjean, Russel, Albon e Giovinazzi. Hamilton continua a macinare sorpassi su sorpassi. Prima il pilota Williams, poi Raikkonen che dalla seconda posizione sprofonda fuori dalla top 10. Il campione del mondo dà una prova d’orgoglio non indifferente e guadagna anche la nona e l’ottava posizione, superando Perez e Kvyat. Entrambi avranno molto da rimurginare, visti i risultati dei rispettivi compagni di squadra.

Gasly vince il primo GP dela sua carriera

Ma gli occhi sono tutti puntati su Gasly e Sainz. Il primo è stato spesso bistrattato durante i primi mesi in Red Bull, tornando ai suoi standard dalla retrocessione in Toro Rosso (ora AlphaTauri). Il secondo è stato il “primo degli altri” durante lo scorso anno e dalla prossima stagione patirà le stesse pene di Leclerc in Ferrari. Entrambe le scuderie per cui corrono non vincono da anni una gara di F1 e quel secondo e mezzo di distanza tiene attaccati i grandi appassionati di questo sport.

Con un giro in più Sainz avrebbe sicuramente sorpassato Gasly, che invece alza il pugno al cielo di Monza. Un’impresa incredibile per l’AlphaTauri, che avevano già visto in forma durante le libere. La scuderia di Faenza è alla seconda vittoria nella sua storia, 12 anni dopo la vittoria di Vettel proprio nel circuito brianzolo. Una gioia incontenibile per il francese che dalla retrocessione nella squadra satellite ha surclassato il suo sostituto e inanellato solo risultati positivi, tra cui anche il podio in Brasile. Lacrime per Sainz che ha sentito la prima vittoria in carriera davvero vicina. Applausi anche per Lance Stroll: spesso bistrattato per la valigia del padre, il canadese è stato spesso davanti a Perez durante questa stagione e torna a podio dopo la gara di Baku nel 2017. Per ricordarci dell’ultimo podio senza almeno un pilota Mercedes, Ferrari o Red Bull dobbiamo tornare alla gara in Ungheria del 2012.

Francesco Mascali

Fonte foto: profilo Facebook ufficiale AlphaTauri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.