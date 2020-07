1 minuto (tempo di lettura)

Il calendario di F1 si arricchisce di ulteriori 4 tappe, infatti Liberty Media e la FIA hanno confermato l’ingresso nel Circus di Imola, Nurburgring e Portimao.







Entrato per la prima volta far parte della Formula 1 il 21 aprile 1963 l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è finito per entrare nella storia degli appassionati per la morte di Ayrton Senna nel’94.

Presente nel calendario di Formula 1 fino al 2006, quando una costosa e prolungata ristrutturazione della zona box, costrinse gli organizzatori a rinunciare alla presenza del circuito di San Marino.

A incidere sulla cancellazione dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari è stata una folle decisione della FOM di non considerare l’Europa come l’epicentro dell’automobilismo. L’autodromo ha potuto riorganizzarsi visto l’esilio, e sotto la regia di Hermann Tilke, ha cambiato forma. Recentemente il nuovo layout ha ottenuto l’omologazione di grado 1, riconoscimento che la abilita nuovamente a ospitare le gare di Formula 1.





Come detto però a tornare in F1 non è solo Imola ma anche Nurburgring. Il circuito tedesco ha ospitato 18 edizioni da quanso è passato al GP-Strecke

Il tracciato ha regalato sempre grandi emozioni nella sua vecchia versione. Drammatica, sopratutto per i tifosi del Cavallino Rampante, l’edizione del 1976 che ha segnato, in negativo, la storia e la carriera di Niki Lauda in Ferrari.

Infine, entra per la prima volta all’interno del Circus della F1 il circuito portoghese di Portimao. Il tracciato che ha ospitato solo test invernali, è lungo 4 692 m e presenta 18 curve in totale. Si torna dunque a correre sulla sponda atlantica della penisola iberica dopo aver abbandonato l’Estoril oltre un decennio fa.

