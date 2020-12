1 minuto (tempo di lettura)

L‘ultima qualifica della stagione ci regala una sorpresa clamorosa con Verstappen che di forza strappa la pole alla Mercedes. Poi un ottimo Bottas che sta davanti a Hamilton e Norris.

Appuntamento domani per la gara alle 15.10

Q1

Si accendono i semafori per l’ultima Q1 della stagione. I primi a scendere in pista sono le Haas. Piano piano arrivano i tempi di tutti e al termine del primo tentativo i big non si trovano già in una posizione di rischio. In fondo, Kimi Raikkonen si trova nella ultima posizione utile per accedere alla Q2 all’inizio del secondo tentativo. Si mescolano un pò le carte nel secondo tentativo e l’italiano Giovinazzi piazza la zampata vincente passando il taglio nonostante la bandiera gialla causata da Latifi.

Esclusi della sessione: Raikkonen Magnussen, Russell, Fittipaldi, Latifi

Q2

Si va in pista e si scelgono per l’ultima volta le mescole per la gara. Scelta quasi unanime per tutti che vanno con gomma gialla per il primo tentativo. A dettare il passo ovviamente è Lewis Hamilton poi Bottas e le due McLaren. Tolti i tempi di Albon e Ricciardo che risultano momentaneamente esclusi insieme a Ocon Giovinazzi e Perez. Cambia la strategia per tutti, eccezion fatta per Leclerc e Verstappen che hanno ancora gomma media, gli altri escono con gomma rossa. Si migliorano tutti, tranne Vettel che rimane escluso così come Ricciardo e Perez. Si salva Gasly, decimo

Eliminati della sessione: Ocon, Ricciardo Vettel, Giovinazzi e Perez.

Q3

Ultima Q3 dunque per tutti e il primo tentativo ci svela subito una grande sorpresa. Bottas si prende la pole provvisoria con 1.35.415 davanti a Verstappen e Hamilton. Poi il vuoto con Sainz a oltre 4 decimi. Cambia tutto nel secondo tentativo con Max Verstappen che ribalta le gerarchie e si prende una pole position clamorosa. Poi Bottas e Hamilton. Solo ottavo Leclerc ma partirà 11esimo

Antonio Maimone

