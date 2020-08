1 minuto (tempo di lettura)

Il Gran premio di Spagna come al solito è terreno di conquista per la Mercedes. La prima fila è delle ex frecce d’argento, con Lewis Hamilton in pole davanti al compagno di squadra per soli 5 centesimi. Per la Mercedes è la pole numero 100 su 127 disponibili da quando è iniziata l’era ibrida. Questa la dice lunga sullo strapotere della casa di Stoccarda. Un risultato che fa quanto meno sorridere, in quanto è arrivato dopo l’imposizione della FIA di non cambiare mappatura dalle qualifiche alla gara, vietando di fatto il “magic botton” capace di far segnare giri record.







Q1

Prima sessione di qualifiche come sempre negativa per i motorizzati Ferrari. Solo Raikkonen si salva, riuscendo a portare per la prima volta in questa stagione la Alfa Romeo in Q2. Il compagno di squadra è addirittura ultimo, dietro le Williams di Russell e Latifi. Magnussen e Grosjean completano la lista dei primi esclusi.





Q2

La seconda sessione per la Ferrari è ormai un incubo. L’undicesimo posto di Vettel, ancora una volta escluso dalla Q3, è quanto mai deprimente per la casa di Maranello. Stavolta la prestazione del tedesco non è molto lontana da quella del compagno, a conferma del fatto che è la Ferrari stessa ad essere davvero poco prestazionale e non il tedesco ad aver perso le capacità durante questa stagione.

Raikkonen come detto porta la sua Alfa in Q2 classificandosi in 14esima posizione. Male le Renault entrambe escluse dalla Q3 con Ocon in 15esima e Ricciardo in 13esima.

Q3, Hamilton ancora in pole

Hamilton e Bottas conquistano senza molti problemi la prima fila in quel di Barcellona. Un risultato poco sorprendente, visti anche i dati prima citati (100 pole su 127 disponibili sono davvero troppe). Verstappen come sempre occupa la terza piazza ma ad oltre 7 decimi di distanza dall’inglese campione del mondo. Subito dietro troviamo le due Racing Point con Perez e Stroll. Il messicano, risultato finalmente negativo al tampone, non vede l’ora di poter agguantare il primo insperato podio durante questa tribolata stagione.

Albon come al solito è distante dal compagno di squadra (quasi 8 decimi), conquistando la sesta posizione, mentre poco più dietro troviamo le McLaren con Sainz in settima e Norris ottavo. Chiudono poi Leclerc e Gasly, con la gara per le Ferrari che sembrano dover patire un’altra pessima gara durante la domenica.

Francesco Mascali

