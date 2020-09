2 minuti (tempo di lettura)

Bottas vince un soporifero gp di Russia che lo avvicina a Hamilton. L’inglese viene penalizzato di 10 secondi per aver provato la partenza in 2 punti non consentiti prima della gara. Nonostante ciò conclude terzo dietro a un buon Verstappen. Leclerc finisce la sua gara in sesta piazza dietro Perez e Ricciardo, mentre Ocon è settimo. Ottima prova delle Renault. Kvyat e Gasly chiudono ottavo e nono, portando altri preziosi punti all’AlphaTauri, chiude la zona punti Albon. Giovinazzi sfiora il punto dopo una bella gara, mentre Vettel è ancora fuori dalla zona punti (13esimo). Appuntamento con la 91esima vittoria rimandata per Hamilton.







Cronaca della gara

Buona parte delle emozioni della gara si condensano durante i primi giri: Hamilton parte bene e non si fa prendere la scia da Bottas, mentre Ricciardo supera Verstappen. Sainz e Stroll escono subito: lo spagnolo cerca di tagliare la chicane dopo essere andato lungo ma sbatte sul muretto; il canadese invece va a contatto con Leclerc senza conseguenze per il ferrarista. Safety car come da protocollo, con i commissari che levano i detriti fino al giro 5. Alla ripartenza la situazione è questa: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly, Leclerc, Magnussen, Gorsjean, Kvyat, Giovinazzi, Vettel, Latifi, Raikkonen, Russel, Albon e Norris.

Rientrata la SC cambia nulla, ma il colpo di scena viene regalato dalla commissione di gara, che sanziona Hamilton con 10 secondi di penalità per aver effettuato 2 prove di partenza in 2 zone non consentite prima della gara. Penalità scontata al giro 11 dall’inglese, che ne approfitta per cambiare gomma. Da qui comincia la rimonta del 44. Bottas ha dunque la vera opportunità di vincere e martella come un pazzo facendo segnare una serie di giri veloci impressionanti. Al 26esimo giro si ferma Verstappen mentre un giro più tardi è il turno del finlandese, che rientra al comando a ben 7 secondi da Leclerc ancora non entrato ai box.

Il monegasco effettua il pit stop al giro 29, Vettel al giro 31. Al giro 33, a 20 dalla fine, la situazione è questa: Bottas a 12 secondi da Verstappen, poi Hamilton molto dietro e costretto a rinunciare, salvo colpi di scena, alla 91esima vittoria della sua carriera (record per ora appartenente a Schumacher). Poi Perez, Ricciardo, Leclerc, Ocon, Kvyat, Raikkonen e Gasly.





Nella parte finale della gara succede ben poco, con tanti trenini e pochi tentativi reali da parte dei piloti. Auto troppo larghe e lunghe o circuiti poco avvezzi ai soprassi? Fatto sta che lo spettacolo non è proprio di casa in quel di Sochi. Non fosse stata per la penalità di Hamilton avremmo assistito alla solita gara dal pronostico facile. Seguiranno sicuramente polemiche, a tal proposito, da parte del campione del mondo.

A 10 giri dalla fine la situazione è praticamente immutata. Bottas ha 11 secondi su Verstappen, il quale a sua volta ne ha 9,5 su Hamilton. Leclerc non ne ha per tentare di ricucire il margine su Ricciardo, che nonostante i 5 secondi dovrebbe conservare la quinta piazza. Qualche giro più tardi Albon, Norris e Gasly danno vita a un discreto duello per la nona posizione. Norris si difende da Albon, che nel trambusto per il sorpasso viene sorpreso dal vincitore del GP di Monza. L’inglese effettua poi il pit-stop per rientrare in 15esima posizione.

Bottas vince un soporifero gp di Russia

Gasly fa segnare il giro veloce al giro 51, ma Bottas mette sù una grande prestazione e riprende il punto addizionale subito dopo. Più dietro Raikkonen e Vettel danno vita a una bagarre d’orgoglio tra due campioni del mondo relegati in posizioni che non meritano. Parentesi Ferrari doverosa: doveroso pensare al 2022, visto il cambiamento di regolamento, altrettanto doveroso, però, permettere a Leclerc e Sainz di poter lottare quanto meno per il podio. Festeggiare per la (miracolosa) sesta posizione di Leclerc e vedere Vettel in 13esima posizione non è una situazione degna del nome Ferrari.

Bottas alza il pugno, dunque, alla bandiera a scacchi: è la seconda vittoria qui a Sochi. La speranza, nonostante la distanza in classifica da Hamilton (che conclude terzo), è che si sia acceso qualcosa dentro il finlandese. I punti guadagnati sono 11, chissà. Finisce secondo Verstappen, mentre giù dal podio un ottimo Perez. Quinto Ricciardo, poi Leclerc, Ocon, Kvyat, Gasly e Albon. Giovinazzi sfiora la zona punti per davvero pochissimo: resta comunque la soddisfazione di aver preceduto due motorizzati Ferrari campioni del mondo come Vettel e Raikkonen.

Francesco Mascali

