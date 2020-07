2 minuti (tempo di lettura)

Notte fonda Ferrari. Non c’è altro modo per dirlo. Ci si aspettava qualche difficoltà in più, ma vedere la rossa tanto lontana dai primi posti in un circuito corto come Spielberg fa pensare e non poco. Vettel è undicesimo, Leclerc settimo e unico motorizzato Ferrari in top 10. La pole meritatissima è di Bottas con una Mercedes capace di infrangere il record della pista già al primo giro utile in Q3. Secondo Hamilton a soli 12 millesimi, mentre il terzo posto è di Verstappen, come sempre uno dei favoriti qui in Austria. Sorridono in casa Mclaren e Racing Point, in lizza per essere la terza forza provvisoria di questo 2020. Sorride anche Ricciardo, ben distante dal suo nuovo compagno di squadra.







Q1

Parte subito forte Verstappen, che stampa una pole provvisoria di tutto rispetto: 1:24:024 il tempo con cui chiude la sessione. La prestazione dell’olandese conferma il fatto che durante le libere si sia nascosto. A metà Q1 sono tutti molto vicini, a circa 2 decimi dal 33. Lo strappo decisivo lo fa Stroll, che con il quarto tempo provvisorio mostra di che pasta è fatta la Racing Point. L’unico dei big a rischiare è Albon, non molto distante da Magnussen, primo eliminato del gruppo. Come di consueto le Q2 vengono precluse alle Williams di Russel (17esimo) e Latifi (20esimo), ma a stupire in negativo sono le Alfa Romeo. L’anno scorso entrambi i piloti del biscione sono finiti in top 10. Oggi Raikkonen 19esimo e Giovinazzi 18esimo sono una delle delusioni di giornata.

Gli esclusi della Q2: Magnussen, Russell, Giovinazzi, Raikkonen e Latifi.





Q2

L’apertura della Q2 è nel segno della Mercedes: Bottas chiude a soli 2 decimi dal record della pista; Hamilton è distante qualche millesimo. Terzo in via provvisoria Albon. Proprio il Thailandese con il suo tempo materializza l’incubo dei tifosi Ferrari, relegando Sebastian Vettel in undicesima posizione e dunque eliminato dalla Q3. Al di fuori di guasti meccanici il tedesco non veniva escluso dalla gara di Russia del 2014. Allo stesso modo rischia Leclerc che con il decimo tempo fa sudare freddo tutti gli appassionati in rosso: c’è un divario enorme dai primi posti, inutile nascondersi. Si confermano ancora una volta le McLaren e le Racing Point, che vagano costantemente al di sopra della quarta fila. Fuori le AlphaTauri, non tanto distanti dalla Top 10, mentre fa molto male Ocon (14esimo) molto più lento del compagno di squadra, che conquista la Q3. L’ultima sessione di qualifiche vedrà il solo Leclerc motorizzato Ferrari, con gli altri 5 piloti già eliminati. Questo la dice lunga.

Gli esclusi dall’ultima sessione finale sono: Vettel, Gasly, Kvyat, Ocon e Grosjean.

Q3 nel segno di Bottas

Pronti via e arriva subito il record della pista con la Freccia (ormai) Nera di Bottas, con il suo 1:02:939. Il primo tempo utile fatto segnare dal finlandese basta a tenere dietro Hamilton (soli 12 millesimi) nonostante l’errore che poteva regalare la pole al campione del mondo. Benissimo Verstappen che chiude terzo (con gomma gialla), mentre delude un po’ Albon, quinto. Strepitoso Norris, quarto e ben distante da Sainz, ottavo. Leclerc conferma il momento pessimo in casa Ferrari con un deludente settimo posto. Sesto Perez, Stroll invece non riesce a confermarsi e conclude nono. Chiude la Top 10 Ricciardo. Per Bottas è la dodicesima pole in carriera. Non male per un “maggiordomo”, come viene spesso (ingiustamente) definito.

Questa dunque la griglia finale del primo GP di F1 nel 2020: Bottas, Hamilton, Verstappen, Norris, Albon, Perez, Leclerc, Sainz, Stroll, Ricciardo, Vettel, Gasly, Kvyat, Ocon, Grosjean, Magnussen, Russel, Giovinazzi, Raikkonen, Latifi.

Francesco Mascali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.