1 minuto (tempo di lettura)

Si torna a Spa un anno dopo e il primo pensiero è per Anthoine Hubert, scomparso un anno fa durante una gara di F2. Fatta questa premessa, la gara in sè non ha dato molto di cui parlare se non il solito dominio della Mercedes e di Hamilton, Verstappen che prova a dare un senso al mondiale e alle gare e la Ferrari che oltre ai problemi di velocità ha pure problemi di affidabilità e la prossima settimana si va a Monza. Spa pure molto sfortunata per Antonio Giovinazzi che colleziona solo ritiri nel Gp del Belgio. Che senta pressione dei giovani cavallini rampanti della FDA che scalciano per avere un posto il prossimo anno? Intanto lui non si aiuta con questi errori grossolani.







La cronaca della gara

I fatti da raccontare son cominciati ben prima dello spegnimento dei semafori. Una Williams va per prati nel giro che porta allo schieramento della vettura. Sainz perde potenza e fumo dal retrotreno della sua MCL35. Una volta tornato ai box si è tolto la tuta e non partirà in questa edizione del GP del Belgio. Poi il via, e l’MVP della partenza è sicuramente Leclerc che, con gomme soft, guadagna subito 4 posizioni ed effettua un sorpasso monstre su Perez alla Bus Stop.





Davanti non succede niente con le Mercedes che difendono di squadra le prime due posizioni e con Ricciardo che non riesce a superare Verstappen. La Ferrari numero 16 accusa problemi e piano piano viene recuperata e sorpassata, agilmente, da tutte le vetture dietro.

Prima Safety Car al giro 11 quando Giovinazzi perde la sua Alfa Romeo e va a muro e i detriti centrano Russell. Ne approfittano tutti per fare pit stop tranne che per Gasly che si ritrova così 4.

Si riparte al giro 15 e come all’inizio le due Mercedes scappano via mentre nel mid-group c’è parecchia attività. Prima Perez subisce due sorpassi poi Kimi Raikkonen aggancia e sorpassa Vettel sul rettilineo del Kemmel. Ferrari clamorosamente in difficoltà anche dopo il pit stop, tanto che il tedesco è costretto a far andare via prima il finlandese dell’Alfa Romeo e qualche giro più tardi anche Perez umilia la Rossa dopo Aue Rouge. Al giro 36, il messicano fa un sorpasso clamoroso su Kvyat e conquista la nona posizione. Ultimi giri che non regalano nessuna emozione e Hamilton conquista agilmente una vittoria mai messa in discussione. I recordi di Schumi si avvicinano.

Antonio Maimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.