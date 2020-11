1 minuto (tempo di lettura)

Lewis Hamilton torna a guidare il gruppo e conquista la pole a Sakhir facendo segnare pure il nuovo record del circuito Niente da fare per gli inseguitori come Verstappen e Bottas che si accodano al 7 volte campione del mondo.Baratro rosso escluse dal Q3 e con tanti problemi da risolvere.

Appuntamento domani alle 15.10.

Q1

Sessione iniziata rilento con la sola Williams in pista e Verstappen per verificare le condizioni dell’ala mobile. A 8 minuti dalla fine scendono tutti sul tracciato di Sakhir e clamorosamente la Ferrari di Leclerc si trova pericolosamente in 15esima posizione. Eliminati al momento: Russell, Raikkonen, Grosjean, Magnussen e Latifi. A 3.15 dal termine tutti in pista per il secondo tentativo.

Ottimo giro per Russell e Leclerc che si posizionano tra le prime dieci posizioni, dietro invece male le Haas, e le Alfa Romeo entrambi i motorizzati Ferrari esclusi.

Eliminati dalla sessione: Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean e Latifi.

Q2

Per la quindicesima volta in questa stagione è tempo di scelta delle gomme. Mercedes che scelgono le gomme media per il primo tentativo, medesima scelta per Verstappen e la Ferrari. Soft solo AlphaTauri e Russell.

Tutto vanificato per il primo tentativo a causa dell’incidente in curva 1 di Sainz che lascia lì la sua monoposto e viene esposta la bandiera rossa a 9 minuti dal termine. Tutto confermato dopo lo stop, e iniziano cosi ad arrivare i primi rilevamenti cronometrici. Max Verstappen è il primo a darci un crono 1.28,025. Poi Hamilton si prende la pole della sessione con 1.27.586. Poi dietro tutti gli altri e fallimento totale Ferrari che vengono esclusi.

Eliminati della sessione: Vettel, Leclerc, Stroll, Russell e Sainz,

Q3

Lotta per la pole che in questo primo tentativo si infiamma subito. Hamilton mette in chiaro subito che vuole tornare in pole e piazza 1.27.677 che gli vale la pole provvisoria, poi subito dietro Verstappen e Bottas poi Perez, Gasly, Ocon, Albon, Norris, Kvyat e Ricciardo.

Secondo tentativo che non serve a molto se non a confermare Hamilton in pole ma col nuovo record del circuito. Poi Bottas e Verstappen. Dietro, Albon Perez, Ricciardo, Ocon, Gasly Norris e Kvyat.

Antonio Maimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.