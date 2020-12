4 minuti (tempo di lettura)

Non ci si ferma in Serie A: nemmeno il tempo di gustare il sapore della vittoria o l’amaro della sconfitta che si scende nuovamente in campo, stavolta per la tredicesima giornata del massimo campionato calcistico italiano. La redazione Voci di Città è pronta a darvi qualche dritta per il prossimo, imminente, turno al fantacalcio, come fatto lo scorso martedì.

Le partite dei big in attacco

Rispetto al turno precedente, non ci saranno Mertens e Insigne in casa Napoli: il primo per infortunio, il secondo sconterà la giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata a San Siro contro l’Inter.

Buona occasione per la Lazio e soprattutto per Immobile. Contro i partenopei, la punta biancoceleste ha segnato sia nella gara di andata che in quella di ritorno nelle ultime due stagioni: può colpire ancora.

Gara “jolly” per Lukaku e Lautaro Martinez: la “Lu-La” nerazzurra fronteggerà lo Spezia e ci si aspetta bonus importanti da parte di entrambi.

Chiamato a ritrovare se stesso Cristiano Ronaldo: il rigore sbagliato nell’ultima giornata (e il misero voto 1 rimediato al fantacalcio) è solo la punta dell’iceberg di un periodo carente di prestazioni convincenti: il Parma è un avversario estremamente alla sua portata e contro cui ha l’occasione di riscattarsi.

Si sfideranno domani sera, invece, Zapata e Dzeko in occasione di Atalanta-Roma: entrambi a secco nell’ultima giornata, entrambi chiamati a una prestazione di spessore per trascinare le rispettive squadre al successo.

Mancherà ancora Ibrahimovic nel Milan, alle prese con un infortunio al polpaccio che ne costringe il rientro in campo non prima del 2021.

I 4 “uomo partita”

Chi può essere decisivo questa giornata con un +3 prezioso al fantacalcio? Questi i quattro “uomo partita” scelti che possono fare la differenza.

Si parte sempre dalla difesa: non si è ancora sbloccato De Ligt in casa Juventus. Il centrale olandese sta inanellando prestazioni sempre più convincenti da quando è rientrato, possiede le chiavi della retroguardia bianconera. Può far male sulle palle inattive, prendendo il tempo ai due centrali del Parma. Ad oggi gli manca solo il gol, cercato in più occasioni negli ultimi match.

Serve il ritorno al +3 per il Bologna e per Soriano: il trequartista rossoblu farà visita al Torino, che vive un pessimo momento di forma. Bisognerà essere cinici, come lo è lui: già cinque reti in dodici presenze, tutte in casa. Manca, quindi, il gol in trasferta. E’ l’occasione giusta per colpire un avversario in difficoltà, segnando o mandando in rete uno dei suoi compagni.

Se di opportunità si parla, quella che avrà a disposizione Politano è abbastanza ghiotta. Buon momento di forma e titolarità quasi assicurata data l’assenza del capitano Insigne. Il Napoli è ospite della Lazio: gara complicata, certo, ma la sua velocità da una parte (e quella di Lozano dall’altra) può mettere in seria difficoltà la difesa laziale, probabilmente ancora priva di Acerbi. E’ anche andato a segno nell’ultimo confronto tra le due compagini, sempre con la maglia azzurra. Riuscirà a imporsi e fare sua la fascia? Probabilmente sì.

Chiude il cerchio il “Cholito” Simeone. L’attaccante del Cagliari è pienamente recuperato dopo lo stop forzato causa Covid e punta a una maglia da titolare contro l’Udinese. Solo un gol contro i bianconeri nei diversi precedenti, tra l’altro quando vestiva la maglia della Fiorentina. L’ultima vittoria dei sardi è arrivata alla settima giornata, poi tre pareggi e due sconfitte: di queste cinque partite, Simeone ne ha saltate tre. Troppo tempo senza reti per il numero 9: è arrivato il momento di incidere di nuovo.

I 4 “No, grazie”

Si prosegue con i quattro che, invece, sono da evitare per questo turno al fantacalcio.

Medesima motivazione per Lazzari, in casa Lazio, e Toljan, del Sassuolo: possono soffrire, rispettivamente, gli esterni d’attacco di Napoli e Milan. Queste due squadre puntano molto sulle fasce, motivo per cui basano buona parte della loro manovra offensiva cercando le proprie ali per colpire l’avversario. Rischiano di avere entrambi una giornataccia.

Non è un vero e proprio “no” categorico, ma Simy è in uno stato di forma calante: ci si aspettava un bonus nella gara interna contro lo Spezia ed è arrivato solo un assist. Oltre ai due rigori realizzati, un solo gol su azione. Il suo Crotone vola a Marassi, affrontando una Sampdoria sicuramente agguerrita e vogliosa di ritornare alla vittoria in casa. Meglio, quindi, fare altre scelte.

Si può virare altrove ancora in attacco, scartando Cornelius: al di là della sfida complicata contro la Juventus, la punta nordica ha deluso le attese con zero gol all’attivo e zero bonus al fantacalcio. Il gioco del Parma non sembra privilegiare molto le punte in fase offensiva: del reparto in questione, nessuna prima punta è andata a segno. La difesa bianconera, tra l’altro, è ben definita con le marcature sulle punte da parte di Bonucci e De Ligt, altro motivo per cui l’11 del Parma potrebbe non vivere una delle sue migliori serate. Anzi, tutt’altro.

Indice portieri

Top 5

Handanovic S. (Inter): 90% Szczesny W. (Juventus): 80% Audero E. (Sampdoria): 75% Montipò L. (Benevento): 65% Cragno A. (Cagliari): 65%

Flop 5

Cordaz A. (Crotone): 20% Sepe L. (Parma): 30% Skorupski L. (Bologna): 35% Milinkovic-Savic V. (Torino): 40%

Il Jolly – Filip Djuricic (Sassuolo)

E’ tornato il momento di splendere per Djuricic. Contro il Milan può essere la gara giusta, sia per ritrovare la via del bonus e sia per riscattare il SV dell’ultima giornata, rimediato a Firenze.

Il punto cruciale che lo rende jolly di giornata è… Caputo: l’attaccante neroverde è stato determinante per le trame di gioco del suo compagno di squadra. Basti pensare che i tre gol e l’assist inanellati fin qui da Djuricic sono arrivati tutti con Caputo in campo.

Da quando il numero 9 non c’è, il suo rendimento è peggiorato, complice anche il ruolo in cui è stato schierato nelle ultime uscite, non congeniale alle sue caratteristiche.

Tra l’altro, il fantasista serbo è solito a far gol a squadre d’alta classifica: lo scorso anno è arrivata la sua firma contro Inter, Roma e Juventus. Questa stagione, invece, non ha ancora colpito…e Caputo sarà regolarmente arruolato.

La svolta della vostra giornata al fantacalcio può essere davvero Djuricic.

Le probabili formazioni













Gabriele Paratore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.