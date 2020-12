Meno di un minuto (tempo di lettura)

Una gara indimenticabile per gli appassionati di Formula 1: Perez conquista la prima gara della sua carriera in classe regina, nonché la prima della storia della Racing Point da quando è diventata Force India. A podio anche Stroll, per una storica doppietta (anche in questo caso la prima volta nella storia). Primo podio in carriera per Ocon, autore di una gara molto solida e fortunata. La grande delusione di giornata arriva dal box Mercedes: Bottas è autore di una gara davvero anonima, Russell, primo nelle libere e in prima fila in qualifica, viene richiamato per una foratura a pochi giri dalla fine, sprofondando in classifica. Per lui comunque prima volta in zona punti grazie alla nona posizione (i primi 2 punti in carriera).

In ogni caso il pilota sotto contratto con Williams ha messo fortemente in discussione tanto Bottas quanto Hamilton, ridimensionati dal primo week end in Mercedes del pilotino inglese, a un passo dalla prima vittoria in carriera.

Francesco Mascali

Fonte foto: Profilo Facebook Racing Point

