2 minuti (tempo di lettura)

Ultimo appuntamento stagionale con le pagelle di F1 per questa stagione e non possiamo che celebrare Lewis Hamilton e la sua Mercedes numero 44 per l’eccezionale rendimento avuto durante questo weekend e in generale per tutta la stagione. Vittoria mai in discussione già dal sabato quando demolisce gli avversari in qualifica. In gara con un ritmo forsennato ribadisce che agli altri avrebbe lasciato solo le briciole.

Ancora rimandata la Ferrari che commette due errori imperdonabili ai box anche durante quest’ultimo weekend. Se possiamo riempire di attenuanti i meccanici ai box che forse anche per la lunga stagione sono arrivati stanchi, ma l’errore del sabato è da novellini.







Speriamo in un 2020 migliore in tutti i sensi e prima di lasciarvi alla pagelle vorrei ricordare Anthoine Hubert il pilota gentile che ci ha lasciati in F2 nel corso del weekend di Spa. Motorsport is Dangerous ma lo amiamo anche per questo, forse.

Lewis Hamilton, 10 e lode: Completa il sesto grand chelem della sua carriera a meno due da Jim Clarke e siamo sicuri che sarà l’ennesimo record che vorrà battere nel 2020. Cos’altro dire a questo fenomeno? Solo un enorme grazie. Effettua il giro veloce negli ultimi giri lanciando il guanto di sfida ai due giovanotti per l’anno prossimo.

Max Verstappen, 10: Termina secondo il GP di Abu Dhabi e terzo nel mondiale, più di cosi davvero non poteva desiderare da questo 2019. Ci farà divertire.

Charles Leclerc, 9: Ci mette grinta e cuore ma non può far di più con questa Ferrari.

Valtteri Bottas, 8.5: Con un motore nuovo di zecca sorpassa avversari con facilità e risale fino alla quarta posizione in un weekend emotivamente complicato dall’annuncio della fine del matrimonio con la moglie. Piccola sbavatura venerdì quando non si capisce con Grosjean e vengono al contatto, ma gli si può perdonare visto che sono si, professionisti ma anche uomini e le emozioni umane non sempre possono essere cancellate. Forza Vallteri!





Sebastian Vettel, 5.5: Finale di campionato amaro per il quattro volte campione del mondo della Ferrari, ma siamo sicuri che ricaricherà le batterie durante l’inverno per tornare guerrigliero più che mai a marzo.

Alexander Albon, 5.5: Ultimo dei top team ma ancora molto distante dal suo compagno di squadra. Dovrà migliorare molto durante l’inverno.

Sergio Perez, 7: Il messicano regala sempre lezioni di guida e demolisce Stroll.

Lando Norris, 7: Buona gara ma forse il team radio con un membro del team che era alla sua ultima corsa è da oscar, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

Daniil Kvyat, 7: Altra gara solida del russo terminata con due punti in cascina fondamentali per iniziare a programmare al meglio la nuova stagione.

Carlos Sainz, 8: Ottiene il punto che gli serviva per terminare quinto nel mondiale, stagione da incorniciare per lo spagnolo in attesa di una chiamata da un top team fra qualche anno. Se la merita.

Daniel Ricciardo, 5.5: Ci ha creduto alla zona punti ma questa Renault davvero di più non ne aveva. All’anno prossimo Daniel.

Nico Hulkenberg, 10: voto alla carriera più che alla gara in sé. Peccato ci saluti perché ci sono manici meno veloci di lui. Speriamo sia un arrivederci. Danke Nico.

Kimi Raikkonen, 5.5: Bwoah

Kevin Magnussen, 5: Bah

Romain Grosjean, 5: Boh.

Antonio Giovinazzi, 5: Male ad Abu Dhabi.

George Russell, 6: Gara sottotono ma demolisce Kubica nella sfida interna in qualifica.

Pierre Gasly, 5: Sfortunato.

Robert Kubica: 10: Finalmente è finita questa sciagurata stagione ma mi sento in dovere di dirgli grazie per aver dimostrato che la forza di volontà nella vita è tutto. Non era scontato che potesse tornare e fare un punto con una monoposto perennemente ultima.

Antonio Maimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.