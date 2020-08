1 minuto (tempo di lettura)

Il weekend spagnolo inizia con due novità, la prima è il ritorno di Sergio Perez in pista dopo le due settimane di quarantena a causa della positività al COVID19 e la seconda, meno aspettata, la decisione della FIA di eliminare il cosìdetto “party mode” in qualifica. Cosa è questa modalità? In poche parole i team, a partire dal GP del Belgio, dovranno usare la stessa mappatura di motore sia per la gara che per la qualifica. L’obiettivo è quello di livellare le prestazioni tra le monoposto in griglia. Sarà una scelta giusta? Lo scopriremo.







Intanto la giornata del venerdì è stata tutta monopolizzata dalla solita Mercedes con Bottas che, in simulazione qualifica, si è messo a guidare il gruppo davanti al proprio compagno di squadra in mattinata mentre al pomeriggio è il 6 volte campione del mondo che guida il gruppo. Lavoro interlocutorio per la Ferrari. Particolarmente buono il passo gara di Verstappen.

FP1





Pronti, via installation lap per tutti sul circuito spagnolo e poi rientro ai box. Piccola novità della mattinata è Nissany a bordo della Williams al posto di Russell. Lavoro con i rastrelli installati sul retrotreno sulla monoposto di Charles Leclerc con giri a velocità costante tra i 160 e i 200 km/h. Altro lavoro invece per Vettel che nel corso della mattinata è stato impegnato sopratutto a testare il nuovo telaio arrivato da Maranello. Prima simulazione di qualifica del weekend per tutti e Vallteri Bottas piazza subito un buon 1.16.785 con gomma rossa e solo 39 millesimi davanti a Lewis Hamilton. Dietro le Frecce d’Argento il vuoto, Max Verstappen si prende 1 secondo, cosi come i due Ferrari.

FP2

Attività pomeridiana che inizia subito sul circuito spagnolo con le monoposto che piano piano sono scese in pista. Dopo una serie di giri per prendere confidenza con il tracciato, le Mercedes si son messe e dettare il passo con il 77 ancora una volta davanti ad Hamilton e poi il solito Max Verstappen. Il finlandese fa segnare 1.17.170 con gomma rossa mentre tutto il resto del gruppo era con gomma gialla. Seconda parte interessante, il gruppo mette la soft e il 44 della casa di Brackley fa segnare un buon 1.16.883 Hamilton. Dietro Bottas, poi l’olandese della Red Bull e Ricciardo.

Seconda parte di lavoro pomeridiano dedicato sopratutto al passo gara. Mercedes costante sul 1.22 con gomma rossa, mentre tutti gli altri girano sull1.24 tranne il solito 33 che è quello che si avvicina di più ai due alfieri in grigio.

Antonio Maimone

