É tempo di Italia finalmente! Dopo il rischio di cancellazione dell’evento ipotizzata durante il lockdown, Monza apre i suoi cancelli al Circus. Venerdì di lavoro intenso dominato dalla Mercedes, sopratutto al mattino. Piccolo incidente per Verstappen nel corso della prima sessione ma senza particolari conseguenze. Molto a suo agio fra le curve del circuito brianzolo sia l‘AlphaTauri che la Renault. Per domani i team stanno pure lavorando molto sul gioco di scia, e sarà Vettel a dover dare la scia a Leclerc in qualifica.







FP1

Il lavoro in pista venerdì mattina a Monza è iniziato un pò a rilento con i soliti giri di installation lap e poi rientro ai box.

Allo scoccare della mezz’ora cominciano a scendere in pista tutti e arrivano i primi tempi con Albon che si mette a guidare il gruppo con 1.22.280. Dietro di lui Verstappen e Bottas. Alfieri di Maranello che inseguono a parità di gomme a soli 3 decimi.

Da segnalare due bloccaggi dei motorizzati Ferrari con Grosjean e Vettel entrambi alle Roggia.

Inizia a far sul serio anche Hamilton che piazza la sua Mercedes davanti tutti con 1.21.676 abbassando di tanto il tempo del tailandese della Red Bull. Prima sorpresa del venerdì con Verstappen che mette a muro la sua monoposto all’Ascari ma è bravo a uscire dalla ghiaia addirittura in retromarcia. È bandiera rossa e sessione momentaneamente sospesa.





Quando mancano 4o minuti la classifica provvisoria vede le due Mercedes davanti, poi SuperMax Perez Ricciardo, Albon, Stroll, Ocon, Sainz e Kvyat. Undicesima e quattordicesima la Ferrari. A 35 minuti del termine varie strategie, con le Mercedes che con la mescola più morbida abbassano ancora il tempo fermando il cronometro sull’1.20,703. I primi con gomma gialla sono le due Alpha Tauri in quarta e quinta posizione. Leclerc con gomma gialla a 1.231 di distacco dal leader e a quattro decimi da Kvyat a parità di gomme.

Ultimo quarto d’ora della sessione dedicata al passo gara, con Mercedes che girano costanti sull’1.23, gli unici a scendere sotto il muro del 1.24.

Monza da ricordare per Nissany che conclude davanti a Vettel questa sessione.

FP2

Attività pomeridiana che stenta a decollare con poche vetture che scendono in pista allo scoccare del semaforo verde. I primi a far segnare tempi discreti sono Gasly con l’1.21.578 che guida il gruppo. Evidente il lavoro di preparazione della qualifica. Mercedes rimane nei box per la prima mezz’oretta poi scende in pista e si vede. Hamilton con gomma gialla straccia il tempo dell’Alpha Tauri con 1.21.085. Ma è ancora più devastante, per gli avversari, l’ 1.20.192 che fa registrare durante la prova di qualifica.

A 40 minuti dalla conclusione tutti in pista per provare il giro di qualifica, Mercedes imprendibile. Ma dal terzo posto al sedicesimo ci sono appena 9 decimi, sintomo che si è vicini e che un dettaglio potrà fare la differenza.

Antonio Maimone

Fonte foto: Pagina Facebook Mercedes

