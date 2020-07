1 minuto (tempo di lettura)

Si è concluso il primo venerdì di prove libere di questo mondiale di F1 che le Mercedes, in livrea total black, hanno monopolizzato: una chiara anteprima di come sarà questo atipico 2020?







Le prime tre ore di prove libere hanno evidenziato ancora una volta la superiorità imbarazzante della scuderia di Brackley anche grazie all’utilizzo del DAS. Evidenti, invece, le difficoltà, costretta a fare gli straordinari tra venerdì sera e sabato mattina. L’obiettivo è consegnare una macchina competitiva a Sebastian Vettel e Charles Leclerc, quanto meno per poter lottare al podio.

Chiaramente quelle delle libere sono valutazioni ampiamente parziali: essendo i primi giri della stagione le scuderie andranno molto caute sulle vetture, cercando di non forzare nei punti deboli.

Primo tempo di Hamilton al mattino con 1:04.816 seguito dal compagno di squadra Bottas. Chiude il podio virtuale Verstappen su RedBull, che come sempre sarà uno dei grandi favoriti qui a Spielberg. In difficoltà, come dicevamo in apertura, la Ferrari che si ritrova decima e dodicesima alla fine della prima sessione stagionale. La Rossa è momentaneamente lontana dalle prime posizioni, anche se è bene ricordare che ha girato con una mescola di svantaggio rispetto alle Frecce d’Argento, per provare la strategia da adottare in gara.





Pomeriggio interessante con i team che hanno provato la mescola rossa per effettuare una prova di qualifica. Non sorprendentemente, in tal proposito, troviamo le Racing Point particolarmente veloci (Perez ha concluso in terza posizione), ma non tanto da insidiare le Mercedes, con il campione del mondo in carica che stampa un ottimo 1.04.304.

Le FP2 son servite anche ad abbozzare un primo passo gara per le strategie, inutile dire che i due scudieri Mercedes non hanno nascosto i muscoli, mentre Leclerc con gomma hard girava sull‘1.09 che tutto sommato non dispiace (sessione conclusa in nona piazza). Tutti gli allarmi sulla rossa si riducono al momento a un non nulla con Vettel a qualche centesimo dal podio, quarto con il tempo di 1.04.961. Bene anche la Renault con Ricciardo (quinto) e la McLaren con Norris (sesto). Si camuffa ancora Vestappen, che chiude con l’ottavo posto a 1.05.215

Tutto rimandato dunque a sabato mattina e alle prime qualifiche dove si farà sul serio per la prima volta in stagione. Solo domani, dunque, vedremo le scuderie scoprire davvero le proprie carte.

Antonio Maimone

