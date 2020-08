2 minuti (tempo di lettura)

Valtteri Bottas beffa di pochi millesimi il proprio compagno di squadra e partirà dalla pole position domani a Silverstone. Qualifiche al cardiopalma per i Mercedes che si sono scontrati sul filo dei centesimi di secondo per ottenere la prima posizione ma il finlandese ha piazzato la zampata vincente. Grande Hulkenberg che con la Racing Point si piazza terzo e mostra un biglietto da visita interessante per chi volesse puntare su di lui eventualmente, lui c’è e lo ha dimostrato. Disastro Ferrari.







Cosi in pista domani: Bottas, Hamilton, Hulkenberg, Verstappen, Ricciardo, Stroll, Gasly, Leclerc, Albon e Norris, Ocon, Vetttel, Sainz, Grosjean, Russell, Kvyat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi e Raikkonen.

Appuntamento a domani alle ore 15.10 per la gara.

Q1

Puntali come sempre alle 15 si sono spenti i semafori dando il via alla Q1 di questo GP. Le prime monoposto a scendere in pista sono Grosjean, Hulkenberg, Magnussen e quindi ci daranno i primi rilevamenti cronometrici. Magnussen ferma il crono sull’ 1.28,798, poi Hulkenberg che abbatte di oltre 1 secondo il tempo della Haas. Successivamente è il turno di Giovinazzi che fa segnare 1.28,921 meno di un decimo il suo compagno di squadra.

Alla fine del primo tentativo gli eliminati sono Albon, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi e Latifi. Hamilton si prende la pole position con 1.26,818. Ultimi minuti di fuoco con i vari piloti che si sono sfidati a suon di centesimi.

Alla fine Russell e Grosjean fanno un buon giro e si qualificano in Q2, mentre c’è parecchia delusione per l’Alpha Tauri di Kvyat che è il primo degli esclusi. Bottas infine batte il tempo di Hamilton e comanda il gruppo in Q1.





Lavoro per i commissari visto l’impending di Ocon su Russell che porterà quasi sicuramente a una penalità per il francese della Renault.

Gli eliminati di questo turno sono: Kvyat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi e Raikkonen.

Q2

Ci siamo, è il momento della scelta possibile della gomma per domani. Verstappen prova la mossa a sorpresa e scende in pista con la bianca mentre gli altri optano per la gialla. Fra i top è Hamilton che per primo siglerà ma il suo 1.26,266 ma non una gran giro, tanto che Bottas gli rifila mezzo secondo grazie al suo 1.25.785, Poi, Ricciardo Verstappen e Albon. Ferrari che scende in pista con gomme gialle piazzandosi quarto e undicesimo alla fine del primo tentativo. Quanta fatica per la Rossa. Eliminati per il momento: Vettel,Russell, Sainz, Hulkenberg, Grosjean. Giri finali infuocati di questa Q2, con Hulkenberg che piazza la RP20 in seconda posizione, pure Gasly ottimo quarto tempo. Rimane escluso clamorosamente Vettel con gomme soft. È ancora notte fonda per il quattro volte campione del mondo che si trova fuori dalla Q3, ma il dato allarmante è che mentre gli altri con gomma media miglioravano i loro intertempi, il 5 non ha fatto il salto di qualità nel giro con una mescola di vantaggio. Delusione Sainz.

Gli eliminati di questa sessione sono: Ocon, Vetttel, Sainz, Grosjean, Russell

Q3

È il tempo di piazzare la zampata vincente e Hamilton vuol andare per primo fra i top driver. Il campione inglese piazza un ottimo 1.25.384, subito dietro Bottas un decimo più lento e un ottimo Daniel Ricciardo che si piazza terzo con gomma gialla. Poi Hulkenberg, Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll, Gasly e Norris.Ultimi colpi in canna per tutti, gli alfieri Mercedes saranno i primi a terminare la Q mentre Verstappen, con gomme soft, ha l’ultima parola di queste qualifiche. Hamilton si migliora ma a spuntarla è Bottas con 1.25,154 e a sorpresa Nico Hulkenberg si piazza terzo. Poi, Verstappen, Ricciardo, Stroll, Gasly, Leclerc, Albon e Norris.

I primi dieci sono:

Antonio Maimone

