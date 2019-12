2 minuti (tempo di lettura)

La quinta giornata di Europa League si è conclusa ieri: vincono entrambe le italiane, seppur con esiti diversi, dando ancora speranza ai tifosi. La Roma si impone ad Istanbul per 3-0 dopo un ottimo primo tempo col Basaksehir. Segue la Lazio, che ottiene tre punti contro i romeni del Cluj (1-0), pur avendo ancora molti dubbi sul suo futuro in campo europeo.







Due buone partite: grande Pellegrini e ottimo Correa

Sia in Champions League che in Europa League, le italiane si sono fatte valere. Lazio e Roma ottengono tre punti in due partite dove hanno dominato.

I giallorossi siglano tre gol in meno di 15 minuti agli avversari turchi. Apre la partita Veretout al trentesimo minuto, dopo dieci minuti raddoppia Kluivert e Dzeko cala il tris. Uno dei migliori tra le file dei giallorossi è senza dubbio Pellegrini, che corona la sua prestazione a centrocampo con un rigore procurato e due assist per i compagni. Quest’ultimo sarà poi protagonista di uno spiacevole episodio sotto gli occhi di Erdogan: al 54′ la partita viene sospesa a causa di un oggetto che, dagli spalti, viene lanciato sul campo, colpendo proprio Pellegrini. Il giocatore sarà medicato e continuerà la sua partita fino al 71′, sostituito dal turco Ünder.

La Lazio, dal canto suo, vince di misura all’Olimpico: un solo gol basta e avanza per avere precedenza sui romeni del Cluj nello scontro diretto. In caso di parità, dunque, sarebbero i biancocelesti a passare alla seconda fase. La più grande preoccupazione resta un possibile biscotto tra le prime due classificate. Un’eventualità che renderebbe vana la prestazione di Correa, che con la sua rete fa ancora sperare i tifosi della Lazio.





La Lazio rischia di andare sotto in diverse occasioni, dimostrando di non essere ancora abbastanza concentrata in Europa League: un palo di Djokovic da venti metri – pur risultando l’unica vera occasione da gol creata dai romeni – spaventa tutti. Tuttavia anche le passate prestazioni non hanno contribuito a dare una buona impressione dei biancocelesti fuori dall’Italia.

La squadra di Simone Inzaghi, che sta vivendo un momento di ottima forma in campionato, ha raccolto davvero pochi punti nel suo girone. In Serie A, invece, si trova in terza posizione, alle spalle di Juventus e Inter. Ciò rivela anche lo scarso interesse da parte della Lazio ad andare avanti in questa competizione. L’idea si avrà solamente nello scontro con il Rennes, a cui i laziali potrebbero arrivare poco convinti. Il motivo? Un possibile biscotto tra Celtic e Cluj, che chiuderebbe definitivamente la terza posizione anche nel girone. E non sarebbe di certo un buon risultato.

La Roma, invece, si trova in una posizione decisamente migliore dei cugini. Ad otto punti a pari merito con i tedeschi del Borussia M’Gladbach, ma anche un solo punto di distanza dal Basaksehir. Nonostante la vittoria per 3-0 sul campo dei turchi, i giallorossi dovranno stringere i denti anche nell’ultimo scontro, con il già escluso Wolfsberg. Applausi per quest’ultimo, che in un girone tutt’altro che semplice è riuscito a collezionare ben 4 punti.

Non resta che attendere gli esiti della prossima giornata di Europa League, che ci dirà se l’avventura delle due squadre romane nella competizione proseguirà o meno.

