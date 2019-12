1 minuto (tempo di lettura)

Anche in Europa League c’è di che sorridere dal sorteggio di Nyon. L’Inter, retrocessa all’ultima giornata, pesca un avversario al dir poco modesto: i bulgari del Ludogorets. I giallorossi di Fonseca, invece, se la vedranno contro il Gent, squadra del campionato belga. Entrambi gli impegni necessiteranno del massimo impegno possibile, perchè il rischio di sottovalutare eccessivamente è dietro l’angolo. D’altronde l’eliminazione della Lazio, che sta viaggiando in campionato, ne è l’esempio lampante. Scampate, comunque, le avversarie più ostiche: Benfica, Ajax, Leverkusen, Siviglia, Arsenal e United.







L’Inter non vuole parlare di sorteggio morbido, anche se sembra naturale viste le big citate poc’anzi. Questa è la prima volta assoluta tra le due squadre, anche se i precedenti contro una squadra bulgara sono già 5, con 2 vittorie e 3 pareggi. Il Ludogorets torna in Italia dopo i sedicesimi giocati contro i cugini del Milan nel 2017/2018: in quell’occasione finì 0-3 in Bulgaria e 1-0 a Milano. L’imperativo del fare bene c’è, ma ricordiamo che Antonio Conte è storicamente un allenatore che da maggiore importanza al campionato che alle coppe europee e anche il girone di Champions ne è la prova.





Sorteggio benevolo anche per la Roma. Il Gent sulla carta non dovrebbe presentare alcun problema e i giallorossi dovrebbero passare senza problemi. Solitamente proprio la squadra del presidente James Pallotta snobba e non poco la competizione, con tanti risultati deludenti rimediati tra gli ottavi e i quarti durante gli scorsi anni. Quest’anno la dirigenza ha fatto sapere che il trofeo rappresenta uno degli obiettivi stagionali. Ci auguriamo che sia così anche a livello pratico.

Le date:

Ludogorets-Inter 20/02 27/02

Roma-Gent 20/02 – 27/02

