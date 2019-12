1 minuto (tempo di lettura)

L‘esito dell’urna di Nyon definisce un quadro dolceamaro per il nostro tricolore in Champions. Due italiane su tre sorridono, la terza invece ha di che preoccuparsi vista la caratura dell’avversario. La Juventus di Maurizio Sarri, imbattuta nel girone e quasi a punteggio pieno pesca una delle più abbordabili della seconda fascia: il Lione. Va altrettanto bene all’Atalanta che pesca sicuramente la più agevole della terribile prima fascia, in cui spiccavano tutte le big del calcio europeo. Sarà infatti il Valencia l’avversario della banda di Gasperini. Sfortunatissimi invece i partenopei del neo tecnico Gattuso, che se la vedranno con il Barcellona di Leo Messi, attualmente la squadra più in forma d’Europa al pari dei campioni in carica del Liverpool.







Il sorteggio dei bianconeri è il più morbido che potessero sperare. Dall’urna vengono infatti evitati i temibili Real Madrid e Tottenham, squadre assolutamente di primissima fascia visti gli organici e i tecnici. Il Lione, invece, è una delle squadre meno in forma. In Ligue 1 occupa l’ottava posizione e ad aggravare ancor di più la condizione deficitaria della squadra di Rudi Garcia è arrivato anche l’infortunio di Memphis Depay: l’olandese ha già finito la stagione per la rottura del crociato. La Juventus, inoltre ha una discreta tradizione recente con il Lione: nel 2013/2014 (con Conte in panchina) il doppio incontro ai quarti risultò favorevole in quella rincorsa all’Europa League finita in semifinale; nel 2015/2016, invece, la squadra di Allegri si impose sia all’andata che al ritorno della fase a gironi.





L’Atalanta dal canto suo avrà da giorcarsi tutte le carte possibili e immaginabili contro il Valencia. L’avversario va comunque temuto vista la tradizione europea rispettabilissima, ma sappiamo tutti che poteva andare molto peggio di così. L’unico precedente tra le due squadre è datato agosto 2017, in un’amichevole in cui i nerazzurri si imposero per 2-1. Non sarà certo un’amichevole, ma anzi, Gasperini & co. hanno un’altra occasione per riscrivere la storia della dea.

Infine arriviamo al Napoli, la più sfortunata dell’urna (per usare un eufemismo) tra le italiane. Il Barcellona rappresenta la squadra più temibile oltre al Liverpool, già affrontato però ai gironi. La ex squadra di Ancelotti naviga in bruttissime acque ormai da tempo: lo spogliatoio anche sotto la sapiente gestione dell’ex Real era ormai diventato ingestibile, per non parlare dei risultati, che in Serie A continuano a scarseggiare. Quella tra partenopei e blaugrana sarà inoltre un grande appuntamento con la storia: la prima volta di Messi al San Paolo, la prima volta del 6 volte pallone d’oro in quella che fu la casa del grande Maradona. La paura è tanta e non si potrebbe fare altrimenti, ma un dato potrebbe spingere gli azzurri a dare qualcosa in più: il Barça nelle ultime due volte in cui ha affrontato un’italiana è sempre uscita dalla competizione (Juventus nel 2017, Roma nel 2018).

Le date:

Atalanta-Valencia: 19/02 – 10/03

Napoli-Barcellona: 25/02 – 18/03

Lione-Juventus: 26/02 – 17/03.

Le altre sfide:

Real Madrid-Manchester City

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-PSG

Tottenham-Lipsia.

Francesco Mascali

