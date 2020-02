3 minuti (tempo di lettura)

Ritornano gli ottavi di finale della Champions League. Dopo aver assistito alla grande vittoria dell’Atalanta, ora è il turno di Napoli e Juventus. Se gli uomini di De Laurentis affrontano il Barcellona di Leo Messi, i bianconeri sono ospiti del Lione.







Napoli-Barcellona:

È uno dei confronti più suggestivi di questi ottavi di finale della Champions League, sia perchè Messi gioca per la prima volta nel tempio di Diego Armando Maradona sia per il paragone che spesso è stato fatto, in questi anni, tra lo stile di gioco delle due squadre. Il presente, però, parla di due squadre in difficoltà nella prima parte della stagione, nonostante entrambe, nell’ultimo periodo, appaiano, con l’arrivo dei nuovi allenatori, in ripresa. Setien e Gattuso si erano già affrontati nella precedente edizione dell’Europa League, alla guida, rispettivamente, di Betis Sevilla e Milan. Le differenze di calcio tra Gattuso e Setien erano già evidenti all’epoca, l’allenatore italiano punta più all’efficienza, mentre lo spagnolo all’estetica.

La partita viene condotta subito dal Barcellona, che realizza un grande possesso palla, seppur sterile. Gli ospiti, infatti, arrivano difficilmente a tirare in porta, merito anche del Napoli che gioca una partita tatticamente perfetta. Al 29’, un contrasto tra Junior Firpo e Fabian Ruiz favorisce Zielinsky; il polacco, dopo una bella giocata, serve un assist perfetto a Mertens che trova un grandissimo tiro a giro. Padroni di casa in vantaggio e rete numero 121 per il numero 14, che raggiunge così Hamsik come giocatore più prolifico nella storia dei partenopei.

Al 42’, da una punizione mal battuta da Insigne, Mario Rui crossa per Callejon; lo spagnolo fa un’ottima sponda per Manolas, ma il greco tira a lato.

Al rientro dalla ripresa i catalani sembrano crederci di più. Trattamento particolare per Messi, sempre ingabbiato da tre o quattro maglie azzurre, tanto che l’argentino è spesso costretto ad arretrare a centrocampo per impossessarsi del pallone. Al 57’, Sergio Busquets serve incredibilmente un passaggio “telecomandato” a Semedo; il portoghese serve Griezzman, che mette la palla all’incrocio dei pali. È proprio il caso di dire: “un gol alla Barcellona!”.

Il Napoli non ci sta e reagisce subito con Insigne, il quale, grazie a un contrasto fortuito, calcia da buona posizione, ma Ter Stegen si fa trovare pronto.

Un minuto dopo palla conquistata da Milik che serve Callejon in aerea avversaria; il portiere tedesco si rende protagonista di un altro grande intervento.





A dieci minuti dalla fine, Messi parte dal centrocampo e con una finta di tacco salta magicamente due uomini servendo Vidal; il cileno restituisce la palla, ma l’astro argentino, nel tentativo di calciare, centra in pieno Ospina: ammonito.

Quasi allo scadere, arriva una sciocchezza da Vidal, reo di un brutto (e gratuito) fallo su Mario Rui. I due vengono al confronto fisico e l’ex Juve, per somma di ammonizioni (la prima per il fallo, la seconda per lo “scontro”), finisce prima la sua partita. Non ci sarà al ritorno.

Il match termina con un pareggio, ovvero, per quanto visto in campo, con il risultato più giusto.

Lione-Juventus:

La squadra di Sarri arriva al doppio confronto con i francesi da imbattuta in questa edizione di Champions League, mentre il Lione si trova settimo nel campionato a venti punti di distanza dalla capolista Paris Sant Germain. Eppure, l’allenatore toscano, nei giorni precedenti la gara, ha dichiarato di temere tanto le qualità degli uomini di Garcia.

Al 4’, Ronaldo sta per segnare un eurogol con un tiro-cross formato pallonetto, ma la sfera esce di poco. Al 21’, la Juventus rischia: da corner colpisce di testa Toko Ekambi, il quale centra in pieno la traversa a Szczesny ormai battuto.

Al 31’ Auoar accende il motorino e, dopo una bella azione personale, serve Tousart; il centrocampista francese segna in maniera fortuita. Al momento del gol, i bianconeri si trovavano in dieci uomini a causa di un infortunio alla testa di De Ligt. Come se non bastasse, al 41’ Pjanic serve inspiegabilmente Toko Ekambi, che, però, grazia la retroguardia ospite.

Chiuso un primo tempo complessivamente giocato male, Bonucci e compagni, al rientro dagli spogliatoi, provano ad alzare il ritmo e a pressare maggiormente la squadra di casa. La prima occasione, tuttavia, arriva soltanto a 20 minuti dal termine, quando Dybala, servito da Alex Sandro, di controbalzo tira fuori.

Al 84’ Ramsey serve Ronaldo, il portoghese viene spinto in area di rigore da Denayer. Per arbitro e Var non c’è nulla. L’azione successiva vede il subentrato Higuain sprecare una ghiotta occasione.

Al 88’ ancora un episodio molto dubbio: a essere steso in area da un calciatore del Lione questa volta è Dybala. Gli estremi del tiro dal dischetto sembrano starci in pieno, ma il Var continua a non intervenire.

La partita termina con una brutta sconfitta e una cocente delusione per la Juventus, non tanto per il risultato (che allo Juventus Stadium i bianconeri potranno ribaltare), quanto per la prestazione nei novanta minuti.

Toti Pulvirenti

