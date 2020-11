1 minuto (tempo di lettura)

Il campionato di calcio di Serie B dimostra in alcune occasioni di essere “pazzo” e di sovvertire completamente i pronostici della vigilia con delle autentiche squadre sorpresa. Molte iniziano la nuova stagione con l’obiettivo di ottenere una tranquilla salvezza. Nella storia del campionato cadetto ci sono tantissimi esempi in tal senso e ciò diventa più particolare quando a lottare per non retrocedere in Serie C sono compagni calcistiche partite con l’obiettivo di tornare in Serie A e con una grande storia alle spalle.

Andando ad analizzare gli ultimi vent’anni di storia di questo torneo, che da molti viene definito un labirinto indecifrabile, il caso più eclatante è quello dell’edizione 2001/02, che vide la partecipazione di diverse squadre che fino a qualche anno prima militavano stabilmente nel massimo campionato. Parliamo di Genoa, Sampdoria, Cagliari, Vicenza, Bari e Napoli. Queste ultime erano state appena retrocesse dalla A e il ritorno ai vertici del calcio italiano sembrava scontato, ma non fu così.

Bari e Napoli mancarono la zona promozione per qualche punto, mentre il Vicenza fu più staccato. Diversa storia per Cagliari e Samp, che riuscirono a evitare la retrocessione in C rispettivamente per due e tre punti. Un rischio grosso, se si tiene conto della storia di queste società. I sardi giocarono per l’ultima volta in terza serie nel 1988/89, mentre i blucerchiati, sin dalla loro fondazione nel 1946, non sono mai andati oltre la B.

La stagione per entrambe fu molto travagliata, anche riguardo ai cambi di guida tecnica. I rossoblu nel corso del campionato ne fecero due, mentre ne bastò una sola ai blucerchiati per rimettersi in carreggiata. Riguardo alle sorprese, invece, i primi quattro posti con pass per la Serie A andarono a due formazioni rampanti di quel periodo, ovvero Empoli e Reggina. Più sorprendenti le altre due: Como e Modena, neopromosse e assenti nella massima serie da diversi anni. Un caso che dimostra come all’inizio del torneo di serie B non ci sia nulla di certo.

